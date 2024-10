Elías Gómez y Aquino contra Quinteros, el entrenador: un inesperado foco de conflicto en Vélez, el puntero de la Liga Profesional

Escuchar

Vélez Sarsfield se llevó un valioso punto de su visita a River en el estadio Monumental, al rubricar este viernes un empate 1-1 que lo mantiene al mando con comodidad de la Liga Profesional del fútbol argentino.

En el encuentro destacado de la decimoctava fecha, el Fortín no pudo ganar pero se llevó un buen resultado del Monumental. El equipo Millonario salió a disputar el duelo con casi todos sus titulares, pese a tener que enfrentar el martes próximo el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores ante el Atlético Mineiro, en Belo Horizonte.

Braian Romero puso en ventaja al líder del campeonato al empujar de pecho un centro de Aquino y River empató en el amanecer del segundo tiempo con un penal anotado por el colombiano Miguel Borja, tras una mano del propio Romero.

Elías Gómez, en el foco del conflicto; aquí, contra Nacho Fernández LA NACION/Manuel Cortina

La igualdad terminó por sentarle bien a un cotejo parejo, en el que Vélez fue mejor en la primera parte e incluso reaccionó bien después de que el local llegó al empate. Sin embargo, en los últimos minutos casi todo fue de un River que se podría haber quedado con el triunfo en un cabezazo de Mastantuono, que salvó el arquero Marchiori. En tiempo de descuento, Facundo Colidio remató desviado dentro del área chica y solo frente al arquero visitante.

El punto le sirve a Vélez, que pasó otro examen y lidera el torneo con 37 puntos, seis arriba de Huracán y Talleres (31). Ambos escoltas, intentarán acortar distancias en sus respectivos cotejos de este fin de semana. River (26) continúa en el séptimo puesto, con la cabeza más puesta en la Libertadores que en el campeonato local. De hecho, el Millonario suma tres cotejos sin ganar en la Liga, y como contrapartida, Vélez se afirma con una campaña muy sólida, con apenas un tropiezo en sus últimos 15 encuentros.

“Este punto es importantísimo, ahora hay que seguir trabajando para seguir ahí arriba. Sabíamos que River iba a tener mucho la pelota, pero estuvimos firmes abajo y en el mediocampo, y no nos crearon muchas situaciones. Tenemos que seguir así”, expresó el volante Christian Ordoñez, una de las figuras del puntero.

AQUINO SE FUE ENOJADO 💥 El volante de Vélez mostró su fastidio con Gustavo Quinteros por ser reemplazado



Mirá la #LPFxTNTSports 👉 Suscribite al #PackFútbol en https://t.co/lZekcj3qzj pic.twitter.com/YWMcjNsGl9 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 19, 2024

Sin embargo, más allá de la satisfacción, hubo un doble foco de conflicto en el elenco de Liniers. Gustavo Quinteros, el entrenador, dispuso dos cambios, ante la superioridad del local. Primero, Aarón Quirós reemplazó a Elías Gómez. Más tarde, Jalil Elías ocupó el lugar de Claudio Aquino. Tanto Gómez (sobre todo), como Aquino, expresaron su malestar con epítetos contra el entrenador.

“Sos un cagón, ahora lo hablamos”, dijo el defensor, ante la mirada del entrenador, sorprendido. “Andá a la c... de tu madre”, fue el mensaje del volante, ante un colaborador, a distancia del DT, en el banco de suplentes. Más tarde, Quinteros fue tajante.

“Si hubo una falta de respeto, habrá un castigo deportivo. No se tenga dudas. El que sale, tiene que mantener aceptar el hecho. Si hay una falta de respeto, habrá un castigo deportivo”, repitió el conductor. Se supo, luego, que hubo una charla grupal en el vestuario para limar rispideces.

Fuerte imagen en el Más Monumental: Elías Gómez insultó ¡a su entrenador Quinteros! pic.twitter.com/PEcQAZucY3 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2024

Dijo Elías Gómez: “Ya lo hablé con él, fue un momento de calentura, me sentí responsable por eso, justo entró Solari y me desbordaba. No soy así. Sabemos que cuando se produce algo así, hay que acatar las sanciones, nos manejamos así. Pasó por mí, me sentí culpable por esa jugada, arranqué dormido. Sentí que podía revertir la situación. Estaba jugando bien, de todos modos, las decisiones las tiene que tomar él”.

Advirtió el Gordo Aquino: “Es un enojo. Tengo que dar el ejemplo, por eso pedí disculpas en el vestuario, no lo hablé ni con el Chavo (Desábato, el asistente de Quinteros) ni con el entrenador, lo del insulto fue al aire. Tenemos la confianza con el entrenador”. Y sumó Thiago Fernández: “En el vestuario hablaron todos y quedó aclarado. Eso habla de nosotros, los problemas se arreglan adentro del vestuario”.

¿Serán titulares en el choque de Vélez contra Belgrano, previsto para el próximo sábado, en Liniers?

"FUE DURÍSIMO, UNO COMO PADRE QUIERE LO MEJOR PARA SUS HIJOS. LA DECISIÓN QUE TOMÓ LA ESCUELA FUE DESAFORTUNADA PARA MI Y PARA MI FAMILIA"



Miguel Borja habló sobre la denuncia que recibió días atrás



Suscribite al #PackFútbol en https://t.co/lZekcj3qzj pic.twitter.com/DNIWATeJLA — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 19, 2024

Del lado del equipo local, el colombiano Borja, que volvió gol después de cinco partidos, comentó: “Hicimos un buen segundo tiempo, con llegadas. Pude volver al gol para ayudar al equipo, pero toca mejorar más la definición”. Y luego se refirió al caso judicial que atravesó por supuesta violencia doméstica contra sus hijos, por una advertencia de la escuela en la que concurren los pequeños.

“Fue duro, durísimo. Porque uno como padre siempre quiere lo mejor para sus hijos, ama a sus hijos. Creo que la decisión que tomó la escuela fue desafortunada para mí, para mi familia. La escuela puso en vergüenza a mi familia, los abogados se van a encargar de aclarar el tema. Desde acá también les exijo a ellos que nos respeten”, sentenció Miguel Borja en diálogo con TNT Sports.

