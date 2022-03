Eliminatorias: Cristiano Ronaldo, Lewandowski e Ibrahimovic, tres figuras ante la última oportunidad de ir al Mundial de Qatar

A contrapelo de Lionel Messi y Ángel Di María, quienes dieron a entender que el Mundial de Qatar puede ser la estación final de sus carreras en el seleccionado argentino, Cristiano Ronaldo endureció el gesto y utilizó un tono enfático para responder en la conferencia de prensa a la consulta sobre su futuro: “Quien manda soy yo. Punto final. Muchos me hacen esa pregunta. Quien va a decidir mi futuro soy yo. Si quiero jugar más, jugaré, y si no, no juego”.

Muy probablemente, Cristiano no quiso asumir una presión extra -la de ir fijando los límites temporales de un futbolista de 37 años- a la que tendrá este martes: nada menos que ayudar a conseguir la clasificación de Portugal para el que sería el quinto Mundial de su trayectoria. Para ello, el seleccionado dirigido por Fernando Santos deberá pasar la eliminatoria final ante Macedonia del Norte, que viene de dar el batacazo al dejar en el camino a Italia. El partido se disputará en el estadio Dragao, de Oporto, a las 15.45 de la Argentina (televisa ESPN). En caso de empate, habrá una prórroga de 30 minutos y, de ser necesario, penales.

Horas después de atender a la prensa, Cristiano, desde su cuenta de Instagram, arengó con sentimiento patriota a las 50.000 personas que irán al estadio y al resto del país: “¡Una nación fuerte e inmortal! ¡Todos juntos con una sola voz! Fuerza Portugal!”.

Sin goles de Cristiano, Portugal superó no sin angustia la eliminatoria anterior ante Turquía, que desperdició un penal para ponerse 2-2 en un partido que finalizó 3-1. CR7 intentó disociar la suerte de su seleccionado a lo que él sea capaz de hacer, tal como lo planteó la prensa: “¿Un Mundial sin Cristiano? No hay Mundial sin Portugal. Aquí no hay individualidades, es un grupo, somos todos. Macedonia sorprendió y lo hizo en muchos partidos, pero creo que mañana no nos sorprenderá. Portugal será mejor e iremos al Mundial. Es una final y estamos preparados”.

Enis Bardhi disputa la pelota con Nicolo Barella; Macedonia del Norte viene de dar la gran sorpresa ante Italia ALBERTO PIZZOLI - AFP

Si obtiene la clasificación, Cristiano disputará el quinto Mundial, al igual que Messi. Ambos igualarán la marca de Gianluigi Buffon (Italia), Antonio Carbajal (México), Lothar Matthaus (Alemania) y Rafa Márquez (México).

Además de Cristiano, Portugal dispone de varias individualidades de primer nivel internacional, como Bernardo Silva, Bruno Fernandes y Diogo Jota. Del otro lado, una cuota de fortuna acompañó a Macedonia del Norte ante Italia, tras ser dominada durante todo el partido y acertar en el final con un saque largo del arquero y el remate desde fuera del área de Aleksandar Trajkovski. De todas maneras, sería un error subestimar a un seleccionado que hace un año le ganó a Alemania y precipitó la salida del entrenador Joachim Löw, además de conseguir por primera vez la clasificación para la última Eurocopa, que marcó el retiro de su jugador más representativo: Goran Pandev.

Lewandowski y Zlatan, en Polonia ante Suecia

Uno obtuvo el premio The Best 2021 de la FIFA y el otro, sostenido en un ego tan impactante como su carrera, dijo hace unos días, con 40 años, que jugará hasta que vea que hay un futbolista mejor que él. Entre Robert Lewandowski y Zlatan Ibrahimovic solo uno llegará al Mundial de Qatar. Se sabrá tras el encuentro que Polonia y Suecia disputarán este martes en la ciudad de Chorzow, a las 15.45 (DirecTV).

Polonia llegó la definición sin pasar por la semifinal ante Rusia, excluida por la FIFA a causa de la invasión a Ucrania. Este acceso directo molestó a Hakan Sjäastrand, presidente de la Federación de Suecia: “Debería aplicarse el principio de jugar en las mismas condiciones, es decir, jugar y ganar dos partidos de Repechaje para llegar a la fase final de la Copa del Mundo”. Suecia viene de superar 1-0 a República Checa en tiempo suplementario.

Lewandowski encabeza la ilusión de Polonia de llegar al Mundial

Más allá del paralelismo que se pueda hacer entre ambos, la actualidad de Lewandowski lo muestra mucho más en forma que a Ibrahimovic, muy aquejado en los últimos meses por las lesiones. Ausente frente a la República Checa, el entrenador Janne Andersson confirmó que no estará desde el comienzo ante Polonia: “Es difícil decir cuántos minutos tendrá Ibrahimovic. Lo que puedo decir es que no será titular”.

Zlatan se había retirado del seleccionado y decidió volver para jugar la última Eurocopa, de la que finalmente quedó al margen por motivos físicos. De llegar a Qatar -lo hará con 41 años- seguramente será el primer futbolista en disputar dos mundiales con una diferencia de 20 años, ya que participó en Japón-Corea del Sur 2002 (también lo hizo en Alemania 2006). Su campaña en el seleccionado, en el que debutó en enero de 2001, es de 62 goles en 120 encuentros. En la temporada de la Serie A con Milan convirtió ocho goles en 18 encuentros, en un total de 917 minutos, a un promedio de 50 minutos por cotejo. Las lesiones y problemas musculares le quitaron continuidad.

Zlatan Ibrahimovic busca la clasificación a su tercer Mundial, tras haber disputado el primero hace 20 años Visar Kryeziu AP - AP

Para ocupar la fecha vacante por la exclusión de Rusia, Polonia disputó el jueves pasado un amistoso ante Escocia (1-1). Lewandowski fue suplente y no ingresó. En la etapa de grupos de las eliminatorias -Polonia terminó segunda, detrás de Inglaterra-, Lewandowski marcó ocho goles en igual cantidad de cotejos. El delantero de Bayern Munich -goleador de la actual Bundesliga, con 31- a los 33 años va por su segundo Mundial, tras haber pasado por Rusia 2018 sin haber convertido en las tres derrotas de la etapa de grupos. Su relación con el entrenador de entonces (Adam Nawalka) no era la mejor. En la Eurocopa del año pasado hizo un gol, pero Polonia no avanzó a los octavos de final tras dos caídas y un empate. Autor de 78 tantos en 128 encuentros con el seleccionado, Lewandowski será una presencia esperada o una ausencia para lamentar en Qatar.