José Pekerman: de llevar a Colombia a su máximo Mundial a la chance de dejarlo sin ir a Qatar

El seleccionado de Colombia visitará este martes a Venezuela en lo que será su última chance de conseguir un lugar en el repechaje para el Mundial de Qatar 2022 , en un encuentro correspondiente a la 18va. y última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. El partido se jugará desde las 20.30 en el estadio Cachamay, de Puerto Ordaz, con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y la transmisión de la señal de cable DeporTV. Y habrá una historia detrás del equipo que viene de perder con la Argentina 3-0, en la Bombonera, ya que José Pekerman, que tanta idolatría generó en suelo colombiano por haberlo clasificado a dos Mundiales, ahora podría oficiar de verdugo y dejarlo sin chances de Qatar,

“Yo soy un enamorado de Colombia. Sigo con el corazón de los colombianos y espero que sea en Venezuela igual”, declaró el técnico cuando fue presentado por DT de Venezuela, en noviembre pasado. “Tengo el mejor recuerdo y el cariño por la gente de Colombia. Mi agradecimiento y mi cariño por todo el pueblo y la gente colombiana, además del cariño por los jugadores y la Selección”, afirmó José Néstor Pékerman y agregó no queriendo hablar sobre su salida de Colombia: “Ahora vengo a mirar hacia adelante”.

Pekerman llevó a Colombia a los últimos dos mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. No sólo eso: lo llevó a Colombia luego de 16 años de ausencia en la máxima cita del planeta del fútbol, pero se fue peleado con los dirigentes Ramón Jesurún y Álvaro González Alzate. Por cosas del destino, el técnico argentino podría ser su verdugo. Lo único en juego al disputarse la 18va y última es la plaza para el repechaje intercontinental contra un equipo de Asia. Perú (21 puntos), Colombia (20) y Chile (19) son los tres equipos que luchan por ese boleto.

Los peruanos la tienen más simple con una victoria en casa ante Paraguay. Colombia precisa derrotar a Venezuela y que Perú no gane. Chile, en cambio, tiene que superar a Uruguay en Santiago y que sus otros rivales directos tropiecen. Un factor que favorece a Colombia, en caso de igualar a Perú en puntos, es que tiene una mejor diferencia de goles. El saldo de Perú es de menos 5, mientras que Colombia está en 0. Chile también un saldo de menos 5.

El presidente de Colombia reconoce el trabajo de Pekerman en 2018

“`Es un partido de altísima tensión por todo lo que significa para nosotros’', dijo este lunes Reinaldo Rueda, DT de Colombia. “Se mostrará el carácter, la madurez de la selección para pasar un examen difícil”’. Y agregó: “`Nadie quiere llegar a una situación de estas por lo que significa depender de otros resultados. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro, liberar todo esto con un buen juego’'.

José Pekerman dirigió a Colombia en 78 partidos, de los cuales ganó 42, empató 20 y perdió 16

Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador ya aseguraron su boleto a Qatar este noviembre. Venezuela, la única selección sudamericana que nunca ha disputado un Mundial, está hundida en el último lugar con 10 puntos. El choque frente a Venezuela por añadidura tiene un elemento nostálgico al vérselas contra Pekerman, quien llevó a Colombia hasta los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014, el primero después de una ausencia de 16 años, y que accedió seguidamente al Mundial de Rusia 2018, donde tropezó en los octavos de final al caer ante Inglaterra en los penales luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y el alargue.

El entrenador argentino de Venezuela, José Pekerman, durante el partido entre Uruguay y Venezuela PABLO PORCIUNCULA - POOL

Pekerman renunció al seleccionado colombiano luego que los dirigentes del fútbol de ese país parecieron darle la espalda, pese a mostrar un claro saldo positivo. “`Por el conocimiento del profe Pekerman y que siempre sale a buscar los partidos”, avisó Luis Fernando Muriel, ariete colombiano que milita en el Atalanta de Italia. En Colombia, el gran ausente será su habilidoso volante Juan Guillermo Cuadrado al tener que cumplir una fecha de suspensión.

Venezuela, en cambio, recupera al capitán Tomás Rincón, al volante ofensivo Yeferson Soteldo y al zaguero Oscar González. Los tres no pudieron actuar en la derrota 3-0 ante Argentina el pasado viernes por estar suspendidos. Colombia viene de romper una racha adversa de siete compromisos sin anotar al imponerse 3-0 a Bolivia. Venezuela, que contrató a Pekerman para conducir por los próximos cinco años un proceso para lograr por fin la clasificación, todavía no comienza el recambio en sí. Pero un triunfo ante Colombia podría servir para soñar con un vuelco a su largo historial de frustraciones.

El saludo de José Pekerman y Lionel Messi antes del partido que disputan Argentina y Venezuela por las eliminatorias de la Copa del Mundo Qatar 2022 Jam Media - Getty Images South America

Está claro que Pekerman, cuando asumió el 30 de noviembre pasado, apostó a un trabajo a largo plazo. Firmó por 5 años , pensando en el 2026. “El camino que hoy tiene Venezuela por delante es fantástico, la proyección de futbolistas que tiene, la necesidad de que los jóvenes no anden a la deriva, que puedan tener de ejemplo a los más grandes, ejemplo de la conducción técnica, que les den las seguridades”, proyectó el DT. Con el Mundial de Qatar a una distancia inalcanzable, sus principales objetivos eran incluso a fines de 2021 hacer una eliminatoria competitiva a partir de 2023 y llegar de la mejor manera a la Copa América de 2024.

“Estamos preparando el camino para poder lograr lo mejor. Estamos seguros que hemos tenido una conducta a través del tiempo y sabemos que es un buen camino el elegido. El trabajo, la perseverancia, la disciplina, encontrar la organización que nos permita distribuir bien los recursos para poder pensar en el ahora, en el corto plazo, en el mediano y en el largo. Pero ese camino no es fácil. Hay que tener paciencia”, había dicho el argentino el día de su presentación.

José Pekerman

Sobre su etapa en Colombia, el entrenador argentino dijo cuando asumió en Venezuela: “En lo futbolístico, Colombia ha sabido estar en mundiales con jugadores y entrenadores que tuvieron en etapas anteriores. Acá estamos en algo que se busca y todavía no se ha logrado. Esa es la única diferencia que puedo marcar. No quiero entrar en detalles porque lo que no se dijo en su momento, no creo que se deba decir en este lugar”, sentenció sobre su recordada salida.

Rueda elogió el trabajo de Pekerman al frente de Colombia: “Pekerman le ha aportado al fútbol de Colombia un legado importantísimo en estas generaciones que lograron clasificaciones. Será un partido de alta tensión. Para nosotros será una evaluación, nos exigirán al máximo. Venezuela tiene un gran colectivo y con el nuevo ordenamiento ha recuperado al goleador Salomón Rondón, al que habrá que contener”.

Colombia debe ganarle a Venezuela en su casa, algo que ocurrió la última vez en noviembre de 1996 cuando, con goles de Bermudez y Valenciano, el equipo de Bolillo Gómez derrotó al que dirigía en ese momento José Omar Pastoriza. O sea que suma 26 años sin victoria en ese país.

Venezuela hoy sigue última en la tabla de las eliminatorias con diez puntos. Pekerman debutó con una goleada a Bolivia y luego cayó ante Uruguay y la Argentina.