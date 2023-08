escuchar

Las noticias que llegan desde Inglaterra golpean a la selección argentina, pero en especial a Aston Villa. El club inglés informó esta mañana que Emiliano Buendía se lesionó en la práctica de este miércoles a tan sólo dos días del estreno en la Premier League ante Newcastle. Según informó la institución en sus redes sociales, el volante argentino sufrió una dolencia “significativa” en los ligamentos de la rodilla .

En el comunicado oficial de Aston Vila informaron que Buendía ya está con diversos estudios médicos: “ El centrocampista sufrió el daño durante el entrenamiento de ayer (miércoles) y posteriormente se sometió a una exploración. Buendía ahora estará bajo revisión antes de una nueva consulta con un especialista en rodilla”, se publicó en el sitio del club.

Aston Villa can confirm Emi Buendía has suffered a significant knee ligament injury. — Aston Villa (@AVFCOfficial) August 10, 2023

Según algunos medios locales, Buendía fue víctima de un choque en la práctica, teniendo que ser atendido de inmediato . Además, aseguran que Buendía, que fue de los jugadores más destacados durante la gira de Estados Unidos del conjunto inglés, anotando dos goles y repartiendo una asistencia, tendrá especial atención por pedido de Unai Emery.

Buendía, que es compañero de Emiliano Dibu Martínez, estaba tomando ritmo en esta pretemporada de Aston Villa, ya que fue titular en cuatro de los seis choques de la pretemporada del club inglés. Su gran actuación ante Newcastle en la Summer Series de Estados Unidos, incluso, copó las portadas de los diarios de Inglaterra .

Conocida la lesión, el propio futbolista dejó un mensaje en sus redes sociales: “Si algo me enseñaron mis papás desde chiquito, es a no bajar los brazos nunca, y este mal momento que me toca vivir no va a ser una excepción. Desde ya positivo y mentalizado en una buena y pronta recuperación. Muchas gracias por todos los mensajes”, escribió el marplatense.

Tras algunos minutos del posteo de Buendía reaccionaron varios de sus compañeros de Aston Vila con palabras de aliento, así como también lo apoyaron en los comentarios de la publicación jugadores de la selección argentina como Dibu Martínez, Germán Pezzella y Nahuel Molina, que le escribió: “Vamos arriba Emi, vas a volver más fuerte que nunca”.

Buendía comenzó su carrera en Getafe B, después llegó al primer equipo, fue cedido a Cultural Leonesa y al tiempo fue Norwich City, que lo adquirió tras pagar apenas 1.5 millones de euros a Getafe. Tres años después, Aston Villa pagó casi 40 millones de euros para tenerlo. Es que al club de Birmingham lo sedujo la última temporada de Buendía, la 2020/21, en la que disputó 39 partidos, marcó 15 goles y dio 17 asistencias.

Emiliano Buendía junto a Lionel Messi en el predio de Afa. Instagram buendiaemi10

Este crecimiento de Emiliano Buendía también le permitió estar bajo el radar de Lionel Scaloni. Incluso, el entrenador de la selección argentina lo considera como uno de los futbolistas que serán el recambio generacional de los campeones del mundo . Tanto es así que Scaloni lo convocó para los dos últimos compromisos del conjunto nacional, en la gira que realizó por Asia, con partidos en China e Indonesia.

Desde hace tiempo que Buendía está en los planes de la selección, f ue convocado por primera vez por Scaloni en mayo de 2021 , para la doble fecha de eliminatorias ante Chile y Colombia y su debut se produjo antes de Qatar 2022, por la fecha 16 de las eliminatorias, en un choque ante Colombia, en Córdoba. En este partido disputado el 1 de febrero de 2022 el volante nacido en Mar del Plata, ingresó por Giovani Lo Celso.

LA NACION