Emiliano Martínez y el último penal: cómo lo vivió, su abrazo con Messi y el consejo a Enzo Fernández

Fue uno de esos partidos emocionantes y dramáticos. Con final imprevisible y caliente, y sensación de “moneda en el aire”. Hasta que Emiliano Martínez desvió los primeros dos penales de la definición y con sus manos le allanó a la Argentina su camino a las semifinales del Mundial Qatar 2022.

Precisamente el Dibu fue el que vivió todo con una enorme intensidad. Primero buscando desconcentrar a cada ejecutante neerlandés, y luego palpitando cada remate de sus compañeros como un testigo privilegiado.

El remate desviado por Enzo Fernández llevó todo a un momento decisivo: con la serie 3 a 3, fue Lautaro Martínez el que tuvo la responsabilidad de ir a desnivelarla. Dibu, en este caso, optó por no mirar el remate del Toro.

¡Grítalo, Lautaro! ⚽️



El gol que paralizó a todo un país y le dio el pase a Argentina 🇦🇷 a las semifinales de #CatarEnDIRECTV.



🔜 Croacia 🇭🇷 pic.twitter.com/Gzr93itd1o — DSports (@DSports) December 9, 2022

Con el grito eufórico de la gran mayoría de los hinchas que tiñeros de celeste y blanco el estadio Lusail, casi todas las cámaras se fueron con el delantero de Inter y su festejo, mezcla de emoción y desahogo, tras su enemistad reciente con las redes rivales. Que incluso lo llevaron a perder su lugar en el equipo titular ante un muy enfocado Julián Álvarez.

Pero hubo una imagen, viralizada por un hincha, que se quedó con el Dibu. Porque el arquero argentino, envuelto en emoción, se quedó tirado sobre el césped boca abajo y con los puños apretados. Y allá fue Lionel Messi. Mientras todos los demás corrieron detrás de Lautaro, la Pulga eligió ir a abrazar al héroe de la noche qatarí.

Lautaro acaba de marcar su penal.

Es gol. Es 4-3. Es clasificación de la Argentina a las semifinales de #Qatar2022

Todos corren a celebrar con el Toro, que lo grita con el alma.

¿Todos? No. Porque Lionel #Messi elige ir a darle un abrazo al Dibu Martínez.#VamosArgentina pic.twitter.com/mSXTACTrvC — Pablo Lisotto (@plisotto) December 10, 2022

Las postales de ese abrazo resumen el agradecimiento del capitán argentino a su arquero, máximo responsable de que la selección albiceleste ya esté entre los cuatro mejores del Mundial.

Como era de esperar, más tarde sí hubo felicitaciones generalizadas de todos los dirigidos por Lionel Scaloni hacia Emiliano Martínez, que aprovechó para aconsejar a Enzo Fernández, en caso de que tenga que patear otro penal en Qatar. “¡Al medio, pelotudo! ¡Al medio, pelotudo!”, le dijo al mediocampista de Benfica. Ángel Di María lo escuchó con una sonrisa de oreja a oreja, y luego también saludó efusivamente al arquero.

“¡Al medio, pelotudo! ¡Al medio, pelotudo!”



Enzo ya sabe a dónde tiene que patear la próxima vez. Te lo dice Dibu. pic.twitter.com/xRLhuMIGgu — Nicolás Castrovillari (@ncastrovillari) December 10, 2022

Durísimos con el árbitro

Tanto Lionel Messi como Emiliano Martínez no dudaron en criticar duramente al árbitro del partido (el español Mateu Lahoz) y a la FIFA.

Inicialmente, el crack rosarino quiso evitar las polémicas para evitar una posible sanción. Pero luego no se pudo contener: “No quiero hablar del árbitro porque te sancionan. No podés ser sincero, no podés decir lo que pensás y lo que vio todo el mundo... pero la FIFA tiene que rever esto. No puede ponerlo en una instancia así [al árbitro]. No puede ser que el árbitro no esté a la altura. Más allá de que adicionó diez minutos y parecía que quería que empataran, las faltas que cobró, las boluditas. No era para llegar al alargue y mucho menos a penales. Sufrimos demasiado, pero son los cuartos de final del Mundial”.

"No quiero hablar del árbitro porque después te sancionan, pero teníamos miedo porque sabíamos lo que era. La FIFA tiene que rever esto".



🎙 Lionel Messi - #SeleccionArgentina pic.twitter.com/0GzWYPKOuC — Marirro Varela 🇶🇦🏆 (@marirrovarela) December 9, 2022

En relación a la definición, el capitán argentino descató: “Estamos agradecidos con el Dibu. No abandonamos nunca, dimos todo y presionamos. Esas fueron las claves del partido. Estamos disfrutando de esto y de la gente, de ir pasito a pasito y sacar los partidos como hicimos recién.

El Dibu no se quedó atrás. Y fiel a su estilo, fue más directo: “Dio 10 minutos. El árbitro quería que lo empataran. Es el peor de la copa, lejos. Estamos en la semifinal porque tenemos huevos y corazón, pero es una locura ese árbitro, un arrogante, le decís algo y te habla mal. Como quedó afuera España creo que quería que nosotros también quedásemos afuera”.

