Emocionado: el llanto de Cristiano Ronaldo antes del partido contra Ghana

Fue un momento emotivo. En la previa del partido Portugal vs Ghana, por la primera fecha del grupo H del Mundial de Qatar 2022, Ronaldo se emocionó al cantar el himno, en una semana llena de polémica para el goleador. La cámara lo tomó en primer plano, con los ojos rojos, llorosos.

Esta semana se confirmó que el astro portugués dejó el Manchester United, club de la Premier League, y su pase se encuentra libre. Se dio después de que el entrenador del equipo, Erik ten Hag, no lo considerara para el equipo titular y tras una entrevista con Piers Morgan, en la que el astro portugués declaró que el entrenador de Países Bajos no lo respeta.

“Pienso que él no me da el respeto que merecería”, dijo. “Tal vez es bueno para el Manchester y probablemente sea bueno para mí también el abrir un nuevo capítulo”, dijo Cristiano. “Probablemente, pero no lo sé”.

El entrenador había excluido al crack portugués de su alineación y lo había obligado a entrenarse por separado respecto del resto del plantel, luego de que se negó a ingresar como suplente ante el Tottenham.

LA EMOCIÓN DE RONALDO ANTES DE SU DEBUT EN #QATAR2022



El Bicho entonó su himno y no pudo contener las lágrimas, en la previa al cruce ante #Ghana. #TyCSportsMundial pic.twitter.com/rJJTuISMgx — TyC Sports (@TyCSports) November 24, 2022

“No tengo su respeto, porque él no lo muestra. Ésa es probablemente la razón por la que me marché en el partido ante Tottenham...”, dijo Cristiano.

Entonces, de mutuo acuerdo y mientras se disputa la Copa del Mundo 2022 en Qatar, ambas partes emitieron comunicados en los que informaron que Ronaldo ya no es parte del plantel del Manchester United.

El capitán y mejor goleador de la historia de Portugal, de 37 años, marcó 145 goles en 346 partidos contando sus dos etapas, pero la temporada anterior terminó desilusionado por no haber clasificado a la Champions League y estuvo buscando emigrar, sin conseguirlo. Desde entonces, el portugués sumaba apenas tres goles en 16 juegos desde el inicio de esta temporada en la Premier League.

Ahora, la única oferta fuerte que tiene el portugués es la del Al-Nassr, de Arabia Saudita. En 2001, el equipo ya le había ofrecido 350 millones de euros por dos años, pero en ese momento, el entonces jugador de Juventus optó por volver al United.

