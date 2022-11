La tentadora oferta que recibió Cristiano Ronaldo tras su partida del Manchester United

escuchar

350 millones de euros por dos años. Esa fue la oferta que recibió Cristiano Ronaldo en 2021, por parte del club Al-Nassr, de Arabia Saudita. En ese momento, el delantero portugués rechazó la oferta para volver al Manchester United y jugar en la Premier League. Pero las cosas cambiaron.

Esta semana, Ronaldo dejó el United. Se dio después de que el entrenador, Erik ten Hag, no lo considerara para el equipo titular y tras una entrevista con Piers Morgan, en la que el astro portugués declaró que el entrenador de Países Bajos no lo respeta.

“Pienso que él no me da el respeto que merecería”, dijo. “Tal vez es bueno para el Manchester y probablemente sea bueno para mí también el abrir un nuevo capítulo”, dijo Cristiano. “Probablemente, pero no lo sé”.

El entrenador había excluido al crack portugués de su alineación y lo había obligado a entrenarse por separado respecto del resto del plantel, luego de que se negó a ingresar como suplente ante el Tottenham.

“No tengo su respeto, porque él no lo muestra. Ésa es probablemente la razón por la que me marché en el partido ante Tottenham...”, dijo Cristiano.

Entonces, de mutuo acuerdo y mientras se disputa la Copa del Mundo 2022 en Qatar, ambas partes emitieron comunicados en los que informaron que Ronaldo ya no es parte del plantel del Manchester United.

“Tras las conversaciones mantenidas con el Manchester United, hemos acordado mutuamente terminar nuestro contrato antes de tiempo. Amo al Manchester United y amo a los aficionados, eso nunca cambiará. Sin embargo, siento que es el momento adecuado para buscar un nuevo reto”, anunció Cristiano.

Por su parte, el United emitió un escueto comunicado que decía: “Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo y de manera inmediata. El club agradece su inmensa contribución durante sus dos períodos en Old Trafford”.

El capitán y mejor goleador de la historia de Portugal, de 37 años marcó 145 goles en 346 partidos contando sus dos etapas, pero la temporada anterior terminó desilusionado por no haber clasificado a la Champions League y estuvo buscando emigrar, sin conseguirlo. Desde entonces, el portugués sumaba apenas tres goles en 16 juegos desde el inicio de esta temporada en la Premier League.

Y con la partida, se abre el mercado. Ronaldo había negociado con Chelsea el verano pasado, pero no se llegó a nada. Los medios ingleses indican que es difícil que el portugués siga su carrera en la Premier. Los otros grandes clubes de Europa que disputan la Champions y que podrían pagar el astronómico sueldo de la estrella tampoco estarían interesados en sumar a Ronaldo para la próxima temporada.

Esto deja por el momento dos opciones. Una sería pasar a la MLS de Estados Unidos, quizás con un salario menor al acostumbrado pero con la posibilidad de explotar el mercado norteamericano. La otra, reconsiderar la oferta árabe.

Según reportó el medio español Marca, el dueño de Al-Nassr, el príncipe Faisal Bin Turki, insistió con su oferta, que llevaría a Ronaldo a cobrar un sueldo récord. El equipo pretende pisar fuerte en las competiciones árabes y la llegada del portugués podría marcar la diferencia. Le queda definir a Ronaldo, en un contexto muy distinto a cuando pasó de la Juventus al United.

LA NACION