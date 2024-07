En Boca se lesionó Edinson Cavani: no viaja a Ecuador y el DT Diego Martínez improvisa con cuatro juveniles en el mediocampo para visitar a Independiente del Valle

Escuchar

Si el escándalo generado anoche, cuando se hizo oficial que no podrá contar con sus cuatro refuerzos para el repechaje de la Sudamericana por un error administrativo, no hubiera sido suficiente, Boca sumó este mediodía otro dolor de cabeza: Edinson Cavani no pudo terminar la práctica matutina por una molestia y fue descartado para el viaje a Ecuador.

Así las cosas, con la ausencia del delantero uruguayo Diego Martínez tiene nada menos que 14 bajas para armar el equipo que visitará este miércoles a Independiente del Valle, desde las 21.30, en Quito.

Los motivos son diferentes: además de las bajas administrativas de Gary Medel, Tomás Belmonte, Brian Aguirre y Milton Giménez, tampoco iban a ser de la partida los cuatro futbolistas citados por Javier Mascherano para disputar los Juegos Olímpicos en París: Cristian Medina, Kevin Zenón, Equi Fernández y Leandro Brey.

El listado de jugadores no disponibles se completa con Cristian Lema (desgarro en el isquiotibial derecho), Pol Fernández (suspendido por acumulación de amonestaciones), Aaron Anselmino (desgarro en el isquiotibial izquierdo), Marcelo Saracchi (lesión muscular) y Lucas Blondel (rotura de ligamentos).

A todos ellos se sumó nada menos que Edinson Cavani. El uruguayo no terminó la práctica de esta mañana por una molestia y entre el futbolista y el cuerpo médico definieron que no se suba al avión y haga la recuperación en Buenos Aires, para evitar que la molestia muscular se agrave.

La única buena noticia es la recuperación de Luis Advíncula. El peruano había sufrido una inflamación en el tendón de Aquiles del pie derecho durante el debut con Chile en la Copa América, pero ya no siente dolor en la zona y quiere estar, consciente de que el equipo lo necesita en una zona donde no hay muchas alternativas.

Así las cosas, los probables 11 titulares de Boca para visitar a Independiente del Valle en la ida del repechaje de la Sudamericana serían: Sergio Romero; Luis Advincula, Lautaro Di Lollo, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Mauricio Benítez, Milton Delgado, Lucas Janson o Julián Ceballos; Luca Langoni o Lucas Janson y Miguel Merentiel.

