Ni el fútbol ni los entrenamientos fueron contemplados entre las actividades habilitadas por el Gobierno en la nueva etapa de cuarentena por coronavirus que comenzó hoy lunes 3 de agosto y los deportistas ya plantean sus quejas al respecto, como lo hizo Maximiliano Gagliardo, arquero de Arsenal de Sarandí.

El jugador que salió de Brown de Arrecifes, se quejó en diálogo con el programa de radio Puede Pasar, de que el resto de las disciplinas tienen permitido retomar la actividad pero el fútbol no, en un contexto en el que el Gobierno nacional tiene previsto reunirse mañana con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) para definir cuándo pueden volver a las prácticas los futbolistas.

"Es muy difícil la situación. Al principio disfrutamos estar un poco en casa con la familia. Ya ahora no da más, nuestro cuerpo necesita entrenar. Nos sentimos hasta discriminados, porque entrenan las Leonas, entrenan los atletas olímpicos, sale a correr la gente a la calle y nosotros no podemos si quiera ir a los clubes a empezar a movernos", planteó.

En ese sentido, Gagliardo comparó su situación con la del reality show de El Trece Cantando por un Sueño, que comenzó el pasado 27 de julio y las presentaciones se dan de manera presencial.

Melina Lezcano, de Agapornis, en el Cantando 2020. Detrás, Ángel de Brito, el conductor del programa. Crédito: captura Youtube

"Uno ve el Cantando por un Sueño y no sé lo indispensable que será, pero hay 40 personas en un estudio y nosotros no podemos entrenar 10, 20 personas en tres canchas diferentes con 20 metros de distancia. Los futbolistas de primera, la gran mayoría contamos con un vehículo particular para ir y volver sin cruzarnos con nadie y creemos que es hora que nos liberen. Hay muchos trabajos que se fueron abriendo y nosotros nada", manifestó al respecto el exjugador de Los Andes.

En relación con esto, el arquero insistió en que el club preparó las instalaciones y la sanitización de los jugadores para volver a las casas hace más de 20 días. A su vez, Maxi Gagliardo se quejó de la actividad que observó por las calles: "A nosotros ya no nos da miedo, vivo en Monte Grande, no salía de casa desde marzo, necesitaba salir para comprar algunas cosas para la casa. La verdad que me asombré, pensé que estaba todo parado, pero el país estaba totalmente en movimiento, había hasta puestos de choripanes abiertos en Camino de Cintura".

Además, se refirió a la posibilidad de que vuelvan a las prácticas solo los clubes que competirán por la Copa Libertadores. "Si pueden volver a entrenar y ser felices, que vuelvan y que hagan fuerza por nosotros. Eso también va a demostrar que van a entrenar esos cinco equipos, con los recaudos necesarios y va a poner en marcha al resto. Los dirigentes tomaron una decisión muy mala (al aferrarse a la premisa) de volvemos todos o nadie".