Un empate sin demasiados condimentos cerraron Arsenal e Independiente. Sin goles y con el equipo Sarandí herido porque no pudo sostener la categoría, nada hacía pensar que iba a terminar en una pelea importante entre el arquero de Arsenal, Alejandro Medina, y el defensor de los Rojos, Cristian Báez, que se provocó durante el juego y siguió cuando terminó el partido. Tan caliente resultó todo que Medina terminó desafiando públicamente a Baez a “resolver las cosas de otra manera”.

En una jugada del segundo tiempo y cuando Independiente chocaba contra su impotencia por no poder convertirle un tanto a Arsenal, hubo un fuerte cruce físico en el área del conjunto de Sarandí. Allí, el arquero Alejandro Medina chocó con Alexis Canelo y con Joaquín Lazo. El guardavalla cae al césped y se queda un un golpe en la cara, ante esa situación Báez se acerca y le dice algo que desató el enojo del arquero. En las cámaras se logra advertir que el defensor de Independiente le dice varias veces: “ Mirá dónde terminaste ”.

¡ATENCIÓN! La frase de Báez que desató la bronca de Medina en Avellaneda.



📺 #ESPNFútbol1 | @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/G5NNoIRljP — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2023

Cuando finalizó el encuentro volvieron a cruzarse, ya que Medina fue directo a buscar a Baez, pero intervinieron otros futbolistas y no creció la situación. Pero lejos de calmarse todo, cuando aparecieron las cámaras, el arquero de Arsenal intentó contenerse, pero no pudo hacerlo como pretendía, le dijo a Marcone y Buffarini que se enojó porque Báez le dijo: “Mirá dónde terminaste, por eso descendiste. Eso me dijo ese f... que tenés de compañero”.

Cuando se encendieron las cámaras volvió a soltar algunas frases calientes contra Báez: “ Le deseo lo mejor. Ojalá tenga que vestir siempre esa camiseta (por la de Independiente). Jamás le desearía el mal a un compañero y queda acá. Ojalá tenga los huevos suficientes para arreglarlo de otra manera ”.

Y continuó: “Me lo voy a guardar para mí. Uno está en una situación de mierda, no hemos podido mantener la categoría. En una institución importante. No por algo, muchos jugadores que no están en el club, el único, el Bicho Aguirre, que se rompió el orto para ponerle una estrellita a este escudo. Y la verdad es que es una pena que un colega, que vive de lo mismo que hacés vos, te falte el respeto y te diga las cosas que te dice. Ojalá, como dije, juegue siempre en Independiente”.

Luego, lo consultaron si el incidente había sido en una jugada con Canelo y completamente desolado, Medina respondió: “Yo salto y me pega en la cara, me empezó a insultar. Ya está, a veces uno no se puede contener y reacciona de esta manera. Quedo mal yo. No pasa nada. Esto es fútbol. Hemos encontrado una solidez en los últimos partidos que para la gente de Arsenal ya es tarde. El grupo está destruido. Es difícil el día a día. Tratamos de levantarnos, ir a entrenarnos y es difícil. Pero es nuestro trabajo, nos pagan para esto y vamos a seguir hasta que termine ”, cerró Medina.

LA NACION