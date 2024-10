En medio del grave conflicto interno, Uruguay fue una decepción en Lima: perdió contra Perú en el final

Escuchar

Uruguay tuvo poco, casi nada del sello de Marcelo Bielsa. No jugó, no luchó. Y Perú capturó el mensaje: era hoy o no era nunca. Logró así el primer triunfo en las eliminatorias. Y la Celeste recibió un previsible golpe de KO: con un cabezazo de Miguel Araujo en el cierre del espectáculo en Lima, perdió por 1 a 0. Sergio Rochet, un enorme arquero, ofreció una débil resistencia. ¿Qué hará el Loco Bielsa, envuelto en una crisis seria con sus dirigidos?

Un Uruguay disminuido y sumido en problemas internos mostró un semblante gris. La Celeste afrontó el compromiso en medio de un clima enrarecido por los cuestionamientos de Luis Suárez, su máximo goleador histórico, a Bielsa, al que se vio preocupado en todo el desarrollo por otra errática tarea de su equipo. Caminó de aquí para allá, con la mirada instalada en el césped.

Los defensores José María Giménez y Mathias Olivera y el mediocampista Rodrigo Bentancur no actuaron por estar suspendidos. También Sebastián Cáceres estuvo de baja, por una lesión. Ante ese escenario, Bielsa cambió el sistema, a un inesperado 3-5-2, a lo Carlos Bilardo en México ’86. Un poco más audaz, es justo decirlo. Guillermo Varela, Manuel Ugarte (toda una novedad) y Santiago Bueno ocuparon la última línea.

Nahitan Nández y Maxi Araujo como carrilleros, para volar por los costados. Federico Valverde, el capitán, en el centro, con Nicolás Fonseca, el jugador de River. Giorgian De Arrascaeta como librepensador, una suerte de enganche. Y Kike Olivera por afuera, más Darwin Núñez como clásico número 9. Muchas modificaciones dispuso el rosarino, entre la tensión interna y las bajas. Nicolás de la Cruz no actuó ni un minuto y el Loco dispuso apenas dos cambios. El último, en el tiempo adicional...

Uruguay tuvo poco, casi nada del Uruguay de Bielsa. Dos disparos de Valverde en el desierto. Sin vértigo, sin audacia, con movimientos cansinos, fue superado en buena parte del desarrollo por un incisivo Perú, con algunas buenas intervenciones de Sergio Peña. El conjunto oriental parecía adormecido, como si la igualdad se tratara de un buen resultado. En todo caso, estaba aturdido por los murmullos públicos de una relación a punto de estallar.

Semanas después de anunciar su retiro del seleccionado, Suárez habló de destrato de Bielsa al plantel. Sus dichos fueron avalados por varios jugadores, como Valverde, nada menos que el capitán. Y en las últimas horas se sumó Ignacio Alonso, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbl (AUF). La situación parece no tener retorno.

Sobre el campo de juego, Uruguay intentó y nunca consiguió jugar como favorito, más allá de sufrir varias bajas por suspensión y de los imprevistos cuestionamientos de algunos futbolistas a la parte humana del Loco. “Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera «buen día». Ni saludaba”, había dicho Suárez, entre otras críticas.

Alonso, el presidente de la AUF, también aportó su mirada antes del encuentro. “Lo que dijo Luis es verdad. Él me ha comentado cosas, y a Jorge Giordano [Director de Selecciones Nacionales] también. No quiero opinar sobre la entrevista de Luis ni dar detalles sobre situaciones que tienen que ser manejadas puertas adentro. Hay que trabajarlo seriamente, reservadamente, y aprovechar las oportunidades que brinda”, comentó el directivo.

En las últimas horas hubo dos reuniones imprescindibles. La primera fue entre Alonso y cinco referentes del plantel: Giménez, Valverde, Rochet, Nández y De la Cruz. Luego se realizó otra entre esos futbolistas y el veterano entrenador. Según informó el diario uruguayo El País, “todos van a tirar para el mismo lado”. Pero el conflicto no se acabó.

“Está trabajando como siempre. Es un entrenador muy consciente de las cosas que tiene entre manos, trabajador como pocos, meticuloso. Está arriba de cada uno de los detalles. En ese sentido no hubo ninguna alteración; el plantel recibió de él la misma atención de siempre”, explicó el presidente de la AUF.

Para este encuentro, el argentino contó con su carta de gol, el delantero Darwin Núñez, habilitado por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) para protagonizar el encuentro en Lima. El jugador de 25 años, que milita en Liverpool, de Inglaterra, fue suspendido por cinco partidos por la Conmebol debido a los serios incidentes en la Copa América de Estados Unidos.

Pero el delantero jugó muy mal. Como todos sus compañeros. Sin alma. Los celestes habían igualado los dos partidos en la anterior ventana doble, frente a Paraguay y Venezuela. Tres partidos sin marcar un gol lleva la Celeste. Y ahora, Ecuador en Montevideo. Más que nunca: ¿qué hará Bielsa?

