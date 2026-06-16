En qué canal pasan Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026 hoy

Este martes, desde las 22 (horario argentino), la selección argentina se enfrenta a Argelia en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del polaco Szymon Marciniak, se disputa en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y la TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Pramount+. O seguir minuto a minuto en canchallena.com.

El campeón del mundo en ejercicio llega a esta edición como uno de los grandes favoritos. Con la base del plantel que levantó el trofeo en Medio Oriente hace tres años y medio, buscará su cuarta estrella tras las obtenidas en Argentina 1978, México 1986 y, justamente, Qatar 2022. Lionel Messi, capitán y emblema, es uno de los 26 que conforman la lista de convocados y con su participación en esta edición romperá el récord de presencias junto a Cristiano Ronaldo (Portugal) y Guillermo Ochoa (México), con seis.

Todos querían que esté: Lionel Messi afrontará su sexto Mundial con la ilusión de defender el título JUAN MABROMATA - AFP

El equipo africano, por su parte, participa del Mundial por quinta vez y su mejor actuación hasta la fecha fue en Brasil 2014, cuando llegó hasta octavos de final y perdió 2 a 1 con Alemania, luego campeón, en tiempo suplementario. La gran estrella del equipo es Riyad Mahrez, un extremo de época que brilló durante años en Manchester City bajo la conducción técnica de Pep Guardiola. Hace casi tres años fue vendido a Al Ahli de Arabia Saudita, club en el que juega y con el que ganó tres títulos.

Argentina vs. Argelia: cómo ver online

El partido está programado para este martes a las 22 (horario argentino) en Kansas City, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, TV Pública, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

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Disney+ Premium.

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¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro del próximo martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.41 contra los 9.10 que se repagan por un hipotético triunfo de Argelia. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.35.

Las casas de apuestas ponen a la selección argentina como favorita al triunfo frente a Argelia TODD KIRKLAND - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

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