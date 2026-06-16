En qué canal pasan Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026 hoy

El encuentro, que marcará el debut de ambas selecciones en esta Copa del Mundo, se disputa este martes a las 22 (horario argentino) en Kansas City, Estados Unidos
- 3 minutos de lectura'
Este martes, desde las 22 (horario argentino), la selección argentina se enfrenta a Argelia en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del polaco Szymon Marciniak, se disputa en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y la TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Pramount+. O seguir minuto a minuto en canchallena.com.
El campeón del mundo en ejercicio llega a esta edición como uno de los grandes favoritos. Con la base del plantel que levantó el trofeo en Medio Oriente hace tres años y medio, buscará su cuarta estrella tras las obtenidas en Argentina 1978, México 1986 y, justamente, Qatar 2022. Lionel Messi, capitán y emblema, es uno de los 26 que conforman la lista de convocados y con su participación en esta edición romperá el récord de presencias junto a Cristiano Ronaldo (Portugal) y Guillermo Ochoa (México), con seis.
El equipo africano, por su parte, participa del Mundial por quinta vez y su mejor actuación hasta la fecha fue en Brasil 2014, cuando llegó hasta octavos de final y perdió 2 a 1 con Alemania, luego campeón, en tiempo suplementario. La gran estrella del equipo es Riyad Mahrez, un extremo de época que brilló durante años en Manchester City bajo la conducción técnica de Pep Guardiola. Hace casi tres años fue vendido a Al Ahli de Arabia Saudita, club en el que juega y con el que ganó tres títulos.
Argentina vs. Argelia: cómo ver online
El partido está programado para este martes a las 22 (horario argentino) en Kansas City, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, TV Pública, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- Telefé.
- TyC Sports.
- TV Pública.
- DSports.
- Canal 109 de Flow.
- Disney+ Premium.
- Paramount+.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro del próximo martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.41 contra los 9.10 que se repagan por un hipotético triunfo de Argelia. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.35.
Posibles formaciones
- Argentina: Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.
- Argelia: Luca Zidane; Achref Abada o Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït Nouri; Ramiz Zerrouki, Nabil Bentaleb; Riyad Mahrez, Houssem Aouar o Hicham Boudaoui, Mohamed Amoura; y Amine Gouiri.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Mundial 2026
Imparable. Mbappé se destacó con dos golazos y reclamó un penal que pretendió "activar" el VAR y fue negado por el árbitro
Grupo I. Resultado de Francia vs. Senegal: quién ganó el partido del Mundial 2026
"Que alegría verte". La emoción de Scaloni ante las preguntas de Palermo y el brasileño Djalminha en la conferencia
- 1
A qué hora juega la selección argentina, por el debut en el Mundial 2026 ante Argelia
- 2
Pidieron la expulsión de un árbitro del Mundial por haber hecho un gesto de supremacismo blanco
- 3
Qué canal pasa todos los partidos del Mundial 2026 en Argentina
- 4
El técnico de Irán le reclamó a Infantino que el equipo se siente “oprimido” por las “injusticias” en la preparación