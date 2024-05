En qué canal pasan Argentinos Juniors vs. River por la Liga Profesional hoy

Escuchar

River Plate y Argentinos Juniors se miden este sábado en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal y pese a que no llegan tras una buena última presentación, constituyen promesa de partidazo, especialmente por el estilo de fútbol que pregonan. El partido, que inicia a las 15, pertenece a la fecha 3 de la Liga Profesional 2023 en la que el Millonario es uno de los líderes junto a Talleres y Estudiantes de La Plata y solo se puede ver en vivo por televisión en ESPN Premium. Para sintonizar la señal es necesario ser cliente de un cableoperador y tener contratado el “pack fútbol”. Esos mismos servicios de cable posibilitan acceder de manera online a través de Flow, DGO y Telecentro Play. El minuto a minuto está en canchallena.com.

Tras caer eliminado de manera temprana en la Copa Argentina, en 16vos a manos de Temperley, equipo de la segunda categoría del fútbol argentino, River necesita recuperarse de inmediato. La exigencia de la historia y de sus hinchas no le dan tregua a su entrenador Martín Demichelis y a los futbolistas, pese a que están líderes en este torneo y también en su grupo de Copa Libertadores, con clasificación asegurada a octavos de final y al Mundial de Clubes 2025.

Martín Demichelis dirige a River desde finales de 2022, pero los hinchas no lo terminan de querer Prensa River - AFP

Argentinos Juniors acumula tres puntos y está 16° en la tabla de posiciones del campeonato transcurridas las dos primeras jornadas. En la última fecha fue goleado 3 a 0 por Racing gracias a los goles de Gastón Martirena, Roger Martínez y Johan Carbonero. El Millonario, por su parte, ganó los dos partidos que disputó, ambos por amplia diferencia y sin recibir tantos, por lo que lidera la clasificación general. Viene de derrotar 3 a 0 a Belgrano con tantos de Facundo Colidio, Claudio ‘Diablito’ Echeverri y Pablo Solari, pero entresemana, lo que pasó con Temperley en los 16vos de final de la Copa Argentina caló hondo.

Argentinos Juniors vs. River Plate: todo lo que hay que saber

Fecha 3 de la Liga Profesional 2024.

Día: Sábado 25 de mayo.

Hora: 15.

Estadio: Diego Armando Maradona.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Miguel Borja es el goleador de River en la temporada: el 'Colibrí' es clave en el ataque LUIS ROBAYO - AFP

De cara al compromiso de este fin de semana, Demichelis planea modificaciones en el once inicial, con el objetivo de sentar cabeza y mejorar el rendimiento que lo llevó a la eliminación tempranera. Las únicas dudas estarían en tres puestos: la zaga central, el lateral izquierdo y la mitad de la cancha. En el primer caso, Paulo Díaz regresará al equipo titular y compartirá dupla defensiva con Leandro González Pírez o Sebastián Boselli. Por su parte, Milton Casco y Enzo Díaz, ambos de rendimiento discreto en lo que va del 2024, pelean por ser el 3. Ignacio ‘Nacho’ Fernández, no se recuperó del golpe en la espalda que sufrió ante el Gasolero y quedó afuera, a la vez que volvió a la nómina el juvenil Ian Subiabre, de destacada actuación en el último Mundial Sub 17.

Guede tampoco está tranquilo en el banco del Bicho, sobre todo, después de una muy mala primera ronda en la Copa Sudamericana, en la que ya está eliminado. Continúa con la baja de una pieza clave como es Jonathan Galván en la defensa y a ella se le sumó la de Francisco Álvarez, expulsado ante Racing. Lo reemplazaría Erik Godoy. Adelante, José Herrera ocuparía el lugar de Maximiliano Romero.

Pablo Guede no quiere que su equipo regale puntos de local: viene de ser goleado por Racing EITAN ABRAMOVICH - AFP

El último antecedente entre River y Argentinos fue hace tres meses, por la fecha 1 de la Copa de la Liga Profesional 2024. Fue 1 a 1 con goles de Miguel Borja para el Millonario y Santiago Montiel para el Bicho.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River Plate corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.05 contra los 3.85 que se repagan por un hipotético triunfo de Argentinos Juniors. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.48.

Posibles formaciones

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Thiago Santamaría, Erik Godoy, Tobías Palacio, Román Vega; Ariel Gamarra, Alan Lescano, Nicolás Oroz, Gastón Verón; Luciano Gondou y Maximiliano Romero.

Diego Rodríguez; Thiago Santamaría, Erik Godoy, Tobías Palacio, Román Vega; Ariel Gamarra, Alan Lescano, Nicolás Oroz, Gastón Verón; Luciano Gondou y Maximiliano Romero. River Plate: Franco Armani; Agustín Sant’Anna, Leandro González Pírez o Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Enzo Díaz o Milton Casco; Rodrigo Alliendro, Rodrigo Villagra, Esequiel Barco, Claudio Echeverri; Facundo Colidio y Miguel Borja.

