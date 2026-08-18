En qué canal pasan Boca vs. Recoleta por la Copa Sudamericana 2026 hoy

Este martes, desde las 19 (horario argentino), Recoleta y Boca se enfrentan en un partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, se disputa en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay, y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN, como así también por streaming en la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Los Canarios, que vienen de perder 2 a 1 con 2 de Mayo en la Primera División de Paraguay, se metieron directamente entre los 16 mejores por haber finalizado en el primer puesto del Grupo D de la Sudamericana. Culminaron la primera ronda con ocho puntos, uno más que Santos y San Lorenzo, y se consolidaron como el líder que menos unidades cosechó. En el plantel están los argentinos Andrés Marsengo, Nicolás Marotta, Marcelo Cañete y Paul Charpentier.

Pedro Ríos convirtió el único gol de Recoleta ante Boca en la ida de los octavos de final ALEJANDRO PAGNI - AFP

El xeneize, por su parte, avanzó a esta instancia del segundo torneo más importante de Sudamérica tras derrotar por penales a O’Higgins de Chile. En el primer compromiso, disputado en la cancha de Boca, el local se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol de Miguel Merentiel. En la revancha, en el estadio El Teniente, los Rancagüinos ganaron 1 a 0 con un tanto de Francisco González. Con el 1 a 1 en el global, todo se definió desde los doce pasos, instancia en la que el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se impuso por 4 a 3. El fin de semana empató 1 a 1 con Platense en el Torneo Clausura 2026.

Recoleta vs. Boca: cómo ver online

El encuentro está programado para este martes a las 19 (horario argentino) en Asunción, Paraguay, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a los cuartos de final, en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.54 contra los 6.40 que se repagan por un hipotético triunfo de Recoleta. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.33.

Las casas de apuestas ponen a Boca como favorito al triunfo en el encuentro ante Recoleta ALEJANDRO PAGNI - AFP

Posibles formaciones