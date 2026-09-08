Por dónde pasan Boca vs. San Pablo y qué canal lo transmite en vivo

Los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 inician este martes con los partidos de ida de dos series y una de ellas es la de Boca Juniors y San Pablo de Brasil, que se enfrentan desde las 21.30 (hora argentina) en la Bombonera con arbitraje del chileno Piero Maza.

El encuentro se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticias actualizadas al instante.

La revancha de la serie tendrá lugar una semana después en el Morumbí. El ganador avanzará a las semifinales y enfrentará a quien se imponga de la llave entre Independiente Santa Fe de Colombia y Vasco Da Gama de Brasil.

El cuadro de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 Canchallena

La previa del partido

Por la envergadura de ambos clubes, es el cruce más atractivo que ofrecen los cuartos de final. Dos gigantes de Sudamérica cara a cara por un lugar en las semifinales de un torneo en el que no prefieren participar porque anhelan la Copa Libertadores, pero que los resultados lo ubicaron en él y son dos de los favoritos al título.

El xeneize accedió entre los ocho mejores del certamen continental tras eliminar en octavos a Recoleta de Paraguay por un global de 7 a 1, 3 a 1 en la ida y 4 a 0 en la vuelta. Antes, en 16avos de final superó a O’Higgins de Chile por penales 4 a 3, luego de igualar 1 a 1 en el global. En el primer semestre, todavía con Claudio Úbeda como DT, compitió en la Copa Libertadores y terminó tercero en su zona por detrás de Universidad Católica de Chile y Cruzeiro de Brasil, por lo que decantó en la Sudamericana.

El 'Vasco' Arruabarrena quiere darle a Boca un título después de cuatro años ALEJANDRO PAGNI - AFP

El equipo de Rodolfo Arruabarrena atraviesa un buen momento, más allá del empate con sabor amargo que consiguió el sábado pasado en Mendoza ante Gimnasia 2 a 2 y que le impidió levantar vuelo en el Torneo Clausura. En la Copa Argentina, también está en cuartos de final y se medirá con Vélez.

De cara al inicio de la serie, el ‘Vasco’ tiene tres bajas de peso que son las de los lesionados Ayrton Costa, Tomás Aranda y Milton Delgano. El lugar del defensor se lo quedó Facundo ‘Jagger’ Herrera por sobre Marco Pellegrino; por el mediocamista ofensivo sigue Alan Velasco mientras que al volante central lo reemplaza Tomás Belmonte. El que regresa a la titularidad, tras no jugar vs. el Lobo mendocino, es Leandro Paredes, quien acarrea molestias musculares a raíz de la gran cantidad de partidos que jugó este año, sin descanso por el Mundial 2026.

Su rival en la Sudamericana, en tanto, tiene una labor irregular en el Brasileirao, donde se ubica undécimo con 33 puntos con nueve triunfos, seis empates y 10 derrotas. En el plano internacional, compitió en la Copa Sudamericana desde la etapa de grupos y dominó la zona C con 12 unidades gracias a tres triunfos y tres igualdades y avanzó directamente a octavos, donde se impuso a Bolívar de Bolivia por un global de 4 a 2 -1 a 1 en La Paz y triunfo 3 a 1 de local-.

En su plantel tiene dos futbolistas argentinos y entre ellos se destaca Jonathan Calleri, exdelantero de Boca que es el capitán del Tricolor. El otro es el ex-River Plate y Talleres de Córdoba Enzo Díaz.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena. San Pablo: Rafael; José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte; Wendell, Marcos Antonio, Danielzinho, Lucas Ramón; Gustavo Santana, Artur y Jonathan Calleri. DT: Dorival Júnior.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.0 contra 4.62 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.15.

El historial, en total, tiene 12 partidos oficiales con cinco alegrías de Boca, cuatro de San Pablo y tres empates. La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en el mismo torneo, pero en 2007. En la primera etapa -octavos de final- de un certamen que por entonces solo tenía instancias de eliminación directa, el xeneize ganó 2 a 1 en la Bombonera y perdió 1 a 0 en Brasil, por lo que quedó eliminado porque su rival anotó más tantos de visitante.