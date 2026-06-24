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En qué canal pasan Brasil vs. Escocia por el Mundial 2026 hoy

El encuentro entre la Verdeamarela y el ejército de Tartán se disputa este miércoles a las 19 (horario argentino) en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos

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Matheus Cunha, el delantero que encontró Carlo Ancelotti en pleno Mundial, será titular frente a Escocia
Matheus Cunha, el delantero que encontró Carlo Ancelotti en pleno Mundial, será titular frente a EscociaRICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Este miércoles, desde las 19 (horario argentino), Brasil y Escocia se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo C del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del mexicano César Ramos, se disputa en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por TV a través de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El ejército de Tartán está tercero en la tabla de posiciones de su zona con tres puntos, producto de una victoria por 1 a 0 ante Haití con un gol de John McGinn y una derrota por el mismo resultado frente a Marruecos por un tanto de Ismael Saibari. Posee el récord negativo de ser la selección con más participaciones sin poder superar la primera ronda, con ocho, ya que cada vez que dijo presente se despidió en la etapa de grupos, algo que quiere evitar en esta edición.

John McGinn convirtió el único gol de Escocia en lo que va del Mundial 2026, frente a Haití
John McGinn convirtió el único gol de Escocia en lo que va del Mundial 2026, frente a HaitíMartin Meissner - AP

La Verdeamarela, por su parte, lidera el Grupo C con cuatro unidades tras el empate 1 a 1 con los africanos y la goleada 3 a 0 frente a los centroamericanos. En el debut, el único tanto lo anotó Vinícius Jr.; mientras que en el segundo compromiso convirtieron Matheus Cunha por duplicado y Vinícius, por lo que ambos son los goleadores brasileños hasta el momento con dos anotaciones. El gran objetivo es cortar con la racha negativa de 24 años sin levantar el trofeo, para llegar de una vez por todas al ansiado hexacampeonato.

Escocia vs. Brasil: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 19 (horario argentino) en Miami, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

  • Telefé.
  • DSports.
  • Canal 109 de Flow.
  • Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Brasil corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.42 contra los 8.70 que se repagan por un hipotético triunfo de Escocia. El empate, por su parte, cotiza cerca de 5.40.

Las casas de apuestas ponen a Brasil como claro favorito al triunfo en el encuentro ante Escocia
Las casas de apuestas ponen a Brasil como claro favorito al triunfo en el encuentro ante EscociaAdam Hunger - FR110666 AP

Posibles formaciones

  • Escocia: Angus Gunn; Nathan Patterson, Jack Hendry, Grant Hanley o Scott McKenna, Andrew Robertson; Ryan Christie o Kieran Tierney, Lewis Ferguson, Scott McTominay; Ben Doak, John McGinn y Che Adams.
  • Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes; Rayan o Luiz Henrique, Vinícius Jr. y Matheus Cunha.
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