En qué canal pasan Chile vs. Brasil por las eliminatorias sudamericanas hoy

Las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 no detienen su andar y este jueves se disputa uno de los partidos más aclamados de la última fecha de la primera vuelta: Chile vs. Brasil. Ambos seleccionados se verán las caras en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa, Santiago, a partir de las 21 (horario argentino). El encuentro contará con la televisación de TyC Sports, aunque también se podrá ver en vivo por streaming a través de la plataforma TyC Sports Play o seguir minuto a minuto en canchallena.com.

El seleccionado trasandino es uno de los tres países sudamericanos que, hasta el momento, se estaría quedando afuera de la próxima Copa del Mundo. Aparece en la novena posición de la tabla con apenas cinco puntos conseguidos en ocho partidos, producto de un triunfo, dos empates y cinco derrotas, la última de ellas en la jornada pasada, frente a Bolivia, por 2 a 1, con goles de Carmelo Algañaraz y Miguel Terceros (Eduardo Vargas empató transitoriamente para la Roja).

Rodrygo estaría de arranque en Brasil, que este jueves se mide con Chile en Santiago NELSON ALMEIDA - AFP

La Verdeamarela, por su parte, no vive un gran presente, pero aún así se mantiene quinta con 10 unidades (tres victorias, una igualdad y cuatro caídas). Viene de perder 1 a 0 con Paraguay por un golazo de Diego Gómez, compañero de Lionel Messi en Inter Miami. En la previa del compromiso, el entrenador Dorival Júnior no titubeó a la hora de asegurar que el equipo necesita resultados con urgencia: “Somos conscientes de que tenemos que acelerar nuestro proceso (...) Estamos en una secuencia en la que necesitamos resultados”, afirmó.

Chile vs. Brasil: cómo ver online

El encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

En la conferencia de prensa previa al partido ante Brasil, el argentino Ricardo ‘Tigre’ Gareca, DT de Chile, habló sobre la actitud del plantel en medio de una crisis deportiva cada vez más profunda: “El pesimismo no está insertado en la selección, al contrario. Está en el entorno de la selección, que es algo totalmente diferente. Los que llevamos tantos años en el fútbol somos optimistas. Queremos revertir la situación, pero muchas veces el entorno no es el ideal, porque hay opiniones y críticas cuando los resultados no se dan. Nosotros nos mantenemos equilibrados en la victoria y la derrota. Es necesario para mantener los pies sobre la tierra. La bipolaridad es lo que rodea al fútbol: cuando se gana está todo bien y si se pierde está todo mal. En el plantel reina optimismo, tenemos la esperanza y convicción de poder revertir la situación”, afirmó.

Ricardo Gareca no le encuentra el rumbo a una selección que necesita puntos con urgencia TIM NWACHUKWU - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Dorival Júnior, en tanto, también se tomó tiempo para elogiar a su rival de turno: “Es un equipo que intercambia pases, que evoluciona con el control de la pelota. Tiene jugadores de muy bien nivel, varios de ellos jugando dentro de nuestro país. Ya los conocemos y seguimos desde hace tiempo”, comentó. “Buscaremos estos dos resultados respetando a nuestros oponentes (Chile y Perú, al que enfrentará en la próxima fecha). Nuestro momento necesita una mejora rápida y espero que eso suceda desde estos dos partidos”, cerró.

