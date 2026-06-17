En qué canal pasan Ghana vs. Panamá por el Mundial 2026 hoy

La primera fecha del Grupo L del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 se cierra este miércoles con el encuentro entre Ghana y Panamá, que se desarrolla desde las 20 (hora argentina) en el estadio de Toronto con arbitraje del sueco Glenn Nyberg y es determinante para ambos seleccionados porque posteriormente se medirán con Inglaterra y Croacia, las potencias que habitan en la zona.

El encuentro se transmite en vivo por televisión a través de DSports 2 y TyC Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto.

La selección de Panamá es una de las más débiles del Mundial 2026 Silvia Izquierdo - AP

La previa de Ghana vs. Panamá

Ambos equipos saben que el partido es trascendental porque tienen enfrente al rival, a priori, de menor fuste que enfrenta en la primera etapa de la Copa del Mundo. En ese contexto, buscan un triunfo para sumar tres puntos y no estar obligado a ir en búsqueda de unidades frente a los dos rivales más poderosos, teniendo en cuenta que pueden acceder a 16avos de final como uno de los mejores terceros.

Los ghaneses se clasificaron a la cita ecuménica como líderes del Grupo I de las eliminatorias de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), en las que sorpresivamente este año no compitieron en la Copa de África por no se clasificaron. En su preparación para el Mundial, Las Estrellas Negras no ganaron ningún amistoso: perdieron con Austria 5 a 1, Alemania 2 a 1 y México 2 a 1 y empataron con Gales 1 a 1. Lo curioso es que luego de caer ante los germanos fue despedido el entrenador Otto Addo y su cargo lo tomó el portugués Carlos Queiroz.

En uno de los amistosos previos al Mundial 2026 Ghana fue goleado por Austria Christian Bruna - Getty Images Europe

Ghana tuvo su mejor actuación en una Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, cuando llegó a cuartos de final y estuvo a un paso de ser semifinalista, pero Gyan Asamoah falló el penal que derivó de la mano intencional de Luis Suárez para evitar un gol y, en la tanda decisiva, Sebastián Abreu sentenció la serie picando el balón.

Los centroamericanos, por su parte, juegan el torneo por segunda vez, tras Rusia 2018 donde no ganó ningún encuentro. Su boleto lo obtuvo en las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), en las que la ausencia de los tres anfitriones le abrió el panorama a selecciones de menor poderío.

Panamá fue goleado por Brasil en uno de sus amistosos MAURO PIMENTEL - AFP

Este año afrontó siete amistosos, con resultados dispares: triunfos vs. Sudáfrica 2 a 1 y República Dominicana 4 a 2; empates con Bolivia, Sudáfrica y Bosnia, todos 1 a 1; y derrotas ante México 1 a 0 y Brasil 6 a 2.

Posibles formaciones

Ghana: Lawrence Ati-Zigi; Alidu Seidu, Jerome Opoku, Jonas Adjetey, Gideon Mensah; Prince Owusu, Kwasi Sibo, Jordan Ayew; Abdul Fatawu Issahaku, Iñaki Williams y Antonyo Semenyo. DT: Carlos Queiroz.

Lawrence Ati-Zigi; Alidu Seidu, Jerome Opoku, Jonas Adjetey, Gideon Mensah; Prince Owusu, Kwasi Sibo, Jordan Ayew; Abdul Fatawu Issahaku, Iñaki Williams y Antonyo Semenyo. DT: Carlos Queiroz. Panamá: Orlando Mosquera; Michael Murillo, César Blackman, Fidel Escobar, José Córdoba, Erick Davis; Aníbal Godoy, Carlos Havery; Édgar Bárcenas, José Fajardo e Ismael Díaz. DT: Thomas Christiansen.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado africano con una cuota máxima de 2.41 contra 3.33 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los panameños. El empate llega a 3.33, también.