En qué canal pasan hoy Argentinos Juniors vs. Huracán y qué canal lo transmite en vivo

Este sábado, desde las 17.30, Argentinos Juniors y Huracán se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 16 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Pablo Dóvalo, se disputa en el estadio Diego Armando Maradona y se puede ver en vivo por TV a través de TNT. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Bicho se mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones de su zona con 31 puntos al igual que Rosario Central, que está segundo por diferencia de gol. Podría ser Campeón de Liga con un empate siempre y cuando Boca pierda y el Canalla no gane. Viene de ganarle a Atlético Tucumán por 2 a 1 como visitante por los goles de Matías Giménez y Cléver Ferreira en contra (Alexis Canelo descontó para el Decano).

Con Nicolás Diez a la cabeza, Argentinos Juniors sueña con ganar la Tabla Anual 2026 Fotobaires

El Globo, por su parte, se ubica en el noveno puesto del Grupo B con 19 unidades, dos menos que Sarmiento, el último que hasta el momento se estaría clasificando a octavos de final. En la última jornada perdió 2 a 0 con Tigre en el estadio José Dellagiovanna de Victoria por los tantos de Jerómino Dómina y Tiago Serrago, en un encuentro en el que Fabio Pereyra fue expulsado en el equipo dirigido por Diego Martínez.

Argentinos Juniors vs. Huracán: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 17.30 (horario argentino) en el barrio porteño de La Paternal y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real, en tanto, está disponible en canchallena.com.

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Flow - TNT.

Telecentro Play - TNT.

DGO - TNT.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Argentinos Juniors corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.83 contra los 5.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Huracán. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.35.

Las casas de apuestas ponen a Argentinos Juniors como favorito al triunfo en el duelo ante Huracán X @AAAJoficial

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