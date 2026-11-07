En qué canal pasan hoy Rosario Central vs. Estudiantes (RC) y qué canal lo transmite en vivo

Rosario Central es uno de los tres equipos que tienen posibilidades de sumar, este sábado, un nuevo título y trofeo a su vitrina: el de Campeón de Liga, del cual es ganador en ejercicio. Sin embargo, debe ir por parte: primero hacer la suya y luego mirar qué sucede con Boca en la Bombonera y con Argentinos Juniors en La Paternal. Por lo pronto, el Canalla recibe al débil y ya descendido Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 16 del Torneo Clausura, la última de la instancia regular que también define la Tabla Anual.

Todas las alternativas de los partidos y tablas de un supersábado de fútbol argentino se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com.

La Academia del barrio de Arroyito, que no concentró a Angel Di María para darle descanso, juega en simultáneo con Boca y Argentinos Juniors, los dos que lo aventajan en una unidad, por lo que no depende de sí mismo para celebrar. El xeneize se mide con Defensa y Justicia y el Bicho con Huracán, respectivamente. Todos los encuentros inician a las 17.30 (horario argentino) y el de Central, con arbitraje de Hernán Mastrángelo, se puede seguir en vivo por televisación de ESPN 2.

El Canalla, que viene de ganarle a Sarmiento por 2 a 1 como visitante, se mantiene en el primer lugar de su zona con 31 puntos al igual que el Bicho, al que supera por diferencia de gol (+12 contra +8), y tiene que ganar y esperar a que el xeneize y el club de La Paternal no sumen de a tres para culminar el año como líder de la Tabla Anual. El León del Imperio, por su parte, ya descendió a la Primera Nacional y disputará este sábado su último compromiso en la máxima categoría del fútbol argentino.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 24 de abril de este año en el marco de la última jornada del Torneo Clausura. Entonces, Rosario Central ganó 2 a 1 en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini gracias a las anotaciones de Enzo Copetti y Julián Fernández (Mauro Valiente descontó para Estudiantes de Río Cuarto, que terminó con dos menos por las expulsiones de Juan Antonini y Gonzalo Maffini).

Gastón Ávila, uno de los puntos altos de Rosario Central en el Torneo Clausura, sería titular en el encuentro de este sábado Copa Argentina

Rosario Central vs. Estudiantes (RC): todo lo que hay que saber

Fecha 16 del Grupo B del Torneo Clausura 2026.

Día : Sábado 7 de noviembre.

: Sábado 7 de noviembre. Hora : 17.30 (horario argentino).

: 17.30 (horario argentino). Estadio : Gigante de Arroyito.

: Gigante de Arroyito. Árbitro: Hernán Mastrángelo

Rosario Central vs. Estudiantes (RC): cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 17.30 (horario argentino) en Rosario, Santa Fe, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real, en tanto, está disponible en canchallena.com.

ESPN 2.

Flow - ESPN 2.

Telecentro Play - ESPN 2.

DGO - ESPN 2.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Cronograma de este sábado 7 de noviembre

Fecha 16 del Torneo Apertura 2026

15 : Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia - Interzonal

: Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia - Interzonal 15 : Talleres vs. Estudiantes de La Plata - Zona B

: Talleres vs. Estudiantes de La Plata - Zona B 17.30 : Argentinos Juniors vs. Huracán - Zona B

: Argentinos Juniors vs. Huracán - Zona B 17.30 : Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto - Zona B

: Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto - Zona B 17.30 : Boca vs. Defensa y Justicia - Zona A

: Boca vs. Defensa y Justicia - Zona A 22: Instituto vs. Newell’s - Zona A

Además, entre los partidos de este fin de semana quedará definida la primera ronda del Torneo Clausura 2026 que entró en su recta final, los octavos de final.

La ubicación en la que termine cada equipo es importante porque en base a ello se definirá la localía en los cruces de octavos en adelante, a excepción de la final, que será el sábado 12 de diciembre en el estadio Único Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo de La Plata. En ese contexto, por ejemplo, los líderes de cada una de las zonas serán anfitriones en octavos, cuartos y semifinales, siempre que avancen en el cuadro.

Rosario Central fue uno de los primeros equipos en asegurarse los octavos de final del Clausura Juan Jose Garcia

Así están los octavos de final del Torneo Clausura 2026

(1A) Instituto vs. Sarmiento (8B).

vs. Sarmiento (8B). (4B) River vs. Lanús (5A).

vs. (5A). (2B) Argentinos Juniors vs. Newell’s (7A).

vs. Newell’s (7A). (3A) Vélez vs. Belgrano (6B).

vs. (6B). (1B) Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza (8A).

vs. Gimnasia de Mendoza (8A). (4A) Defensa y Justicia vs. Barracas Central (5B).

vs. (5B). (2A) Boca vs. Independiente Rivadavia (7B).

vs. Independiente Rivadavia (7B). (3B) Gimnasia de La Plata vs. Inependiente (6A).

*Los cruces son provisorios. En negrita, los equipos ya clasificados y sus posiciones, tras la fecha 15.

*En canchallena.com está disponible el simulador de los cruces de octavos de final.