En qué canal pasan Porto vs. Manchester City por la Champions League 2026-2027 hoy

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El encuentro entre los Dragones y el combinado citizen se disputa este martes a las 16 (horario argentino); Enzo Fernández será titular en el visitante
- 3 minutos de lectura'
Este martes, desde las 16 (hora argentina), Porto y Manchester City se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 1 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2026-2027. El encuentro, que cuenta con la presencia de Enzo Fernández como titular en el visitante, se disputa en el estadio do Dragão de Oporto, Portugal, y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
Los Dragones ya saben lo que es ganar el torneo más importante de Europa a nivel de clubes. Lo consiguieron dos veces, la primera en 1986-1987 tras vencer por 2 a 1 a Bayern Múnich en la final disputada en Austria, y la segunda en 2003-2004, edición en la que, de la mano del DT José Mourinho, derrotaron a Mónaco por 3 a 0 en la definición disputada en Alemania. En el plantel actual están los argentinos Nehuén Pérez y Alan Varela, uno de los subcapitanes del equipo dirigido por el italiano Francesco Farioli.
El equipo citizen, por su parte, levantó la Orejona una vez. Fue en la temporada 2022-2023, cuando venció en el partido definitorio a Inter de Milán por la mínima diferencia. De cara al ciclo en curso, Enzo Maresca reemplazó a Pep Guardiola como DT y pidió exclusivamente por la contratación de Enzo Fernández, a quien dirigió en Chelsea. Así, el mediocampista argentino llegó al club en el último día del mercado de pases por una cifra cercana a los €145.000.000.
Porto vs. Manchester City: cómo ver online
El encuentro está programado para este martes a las 16 (horario argentino) en Oporto, Portugal, y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- Fox Sports.
- Disney+ Premium.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Manchester City corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.68 contra los 5.40 que se repagan por un hipotético triunfo de Porto. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.20.
Formaciones
- Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Nehuén Pérez, Jakub Kiwior, Martim Fernandes; Alan Varela, Pablo Rosario, Gabriel Veiga; William Gomes, Pepê y André Silva.
- Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guehi, Josko Gvardiol; Enzo Fernández, Ayyoub Bouaddi; Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Phil Foden; y Erling Haaland.
- 1
Boca soñó una década con la vuelta de Jonathan Calleri a la Bombonera, pero será con San Pablo y como posible verdugo
- 2
La agenda de la TV del martes: Boca ante San Pablo por la Copa Sudamericana, la Champions League y el US Open
- 3
“Estoy viejito, pero todavía me la aguanto”: Julio César Falcioni bajó a tres gigantes y regala una lección de vida
- 4
Así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2026, tras la fecha 8