En qué canal pasan Porto vs. Manchester City por la Champions League 2026-2027 hoy

Este martes, desde las 16 (hora argentina), Porto y Manchester City se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 1 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2026-2027. El encuentro, que cuenta con la presencia de Enzo Fernández como titular en el visitante, se disputa en el estadio do Dragão de Oporto, Portugal, y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Los Dragones ya saben lo que es ganar el torneo más importante de Europa a nivel de clubes. Lo consiguieron dos veces, la primera en 1986-1987 tras vencer por 2 a 1 a Bayern Múnich en la final disputada en Austria, y la segunda en 2003-2004, edición en la que, de la mano del DT José Mourinho, derrotaron a Mónaco por 3 a 0 en la definición disputada en Alemania. En el plantel actual están los argentinos Nehuén Pérez y Alan Varela, uno de los subcapitanes del equipo dirigido por el italiano Francesco Farioli.

Alan Varela es uno de los dos argentinos que integran el plantel de Porto; el ex Boca es titular indiscutido en los Dragones Prensa Porto

El equipo citizen, por su parte, levantó la Orejona una vez. Fue en la temporada 2022-2023, cuando venció en el partido definitorio a Inter de Milán por la mínima diferencia. De cara al ciclo en curso, Enzo Maresca reemplazó a Pep Guardiola como DT y pidió exclusivamente por la contratación de Enzo Fernández, a quien dirigió en Chelsea. Así, el mediocampista argentino llegó al club en el último día del mercado de pases por una cifra cercana a los €145.000.000.

Porto vs. Manchester City: cómo ver online

El encuentro está programado para este martes a las 16 (horario argentino) en Oporto, Portugal, y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Manchester City corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.68 contra los 5.40 que se repagan por un hipotético triunfo de Porto. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.20.

Las casas de apuestas ponen a Manchester City como favorito al triunfo en el encuentro ante Porto Dave Thompson - AP

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