En qué canal pasan Portugal vs. Congo por el Mundial 2026 hoy

El Grupo K del Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026 comienza a tomar forma este miércoles, con la apertura de la zona que harán Portugal y Congo, cuando se midan desde las 14 (horario argentino). Con el condimento especial, en el conjunto europeo, de la presencia de Cristiano Ronaldo, quien desanda su sexta Copa el Mundo, un récord absoluto que comparte con Lionel Messi y Guillermo Ochoa, el arquero suplente de México. El encuentro, que se puede ver por televisión y streaming, también se puede seguir en vivo minuto a minuto en canchallena.com.

En la Argentina, el juego se puede ver en vivo por DSports, la señal deportiva exclusiva de DirecTV, que además se retransmite por el canal 109 de Flow y en la plataforma Paramount+. A su vez, los primeros están disponibles para sintonizarse online a través de las plataformas Flow y DGO, para las que se requiere ser cliente o tener una suscripción activa.

Paramount+,

Flow - Canal 109

Cristiano Ronaldo tiene su último baile con la camiseta de Portugal, en su sexto Mundial LEONARDO FERNANDEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El encuentro, que se lleva a cabo en el NRG Stadium de Houston, tendrá el arbitraje del qataría Abdulrahman Al-Jassim.

Para el conjunto luso, que es favorito a dar pelea, hay un condimento extra: el último baile de su gran estrella, Ronaldo, que a los 41 años intentará dar con el sueño máximo, tal como le sucedió a Messi en Qatar 2022, cuando cumplió el gran anhelo de levantar la Copa del Mundo. Acompañado de una generación supertalentosa de futbolistas, CR7, se juega todo ante la última oportunidad personal de erigirse en lo más alto del planeta fútbol, más allá de lo que logró a nivel de clubes en su país, España, Inglaterra, Italia y Arabia Saudita.

Cristiano, que portará la cinta de capitán, escribió en sus redes sociales: "Cada vez que vestimos esta camiseta, sentimos el mismo orgullo, la misma pasión y el mismo sentido de responsabilidad del primer día“, un mensaje que refleja la propia adopción de una responsabilidad suprema.

Portugal es candidato a quedarse con la zona en la que seguramente le dará pelea Colombia, que en el último turno de la jornada se medirá con Uzbekistán, uno de los cuatro debutantes que tiene este Mundial junto a Jordania, Cabo Verde y Curazao. La edición ampliada que se desarrolla desde este año le permitió a equipos de menor envergadura llegar a la cita máxima.

Congo vuelve a un Mundial después de 52 años y debutará ni más ni menos que con un candidato RONALDO SCHEMIDT - AFP

Congo, por su parte, llega a este partido tras realizar una ​larga concentración ⁠en Europa, con ⁠el brote del virus del Ébola en su país como telón de fondo, y disputó ​partidos amistosos frente a Dinamarca y Chile antes de llegar a Houston. Esto también ​le permitió a los jugadores ​ver los primeros 20 partidos del torneo y hacerse una idea del nivel de la competencia, en la que el país llevaba ausente desde su única otra participación, como Zaire, en 1974.