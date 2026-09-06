En qué canal pasan Racing vs. Atlético de Tucumán por el Torneo Clausura 2026 hoy

La actividad de este domingo en la octava fecha del Torneo Clausura 2026 se cierra con el partido entre Racing y Atlético Tucumán, programado a las 21.30 en el estadio Cilindro de Avellaneda con arbitraje de Pablo Echavarría y correspondiente al Grupo B.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Juan Pablo Vojvoda tiene la misión de hacer levantar a Racing Prensa Racing

La previa de Racing vs. Atlético Tucumán

La Academia es uno de los peores equipos del certamen: se ubica último en la tabla de posiciones de la zona con cinco unidades producto de un triunfo, dos empates y cuatro derrotas. Hace seis encuentros que no conoce la victoria y necesita obtenerla para no solo salir del fondo, sino también para no quedar relegado de la pelea por clasificar a los playoffs promediando la primera etapa.

Su rival de turno, el Decano, tiene un andar irregular, pero se ubica octavo con 10 unidades gracias a dos victorias, cuatro igualdades y solo una caída y en caso de dar el golpe en Avellaneda se consolodirá en puestos de acceso a octavos de final, además de que engrosará su magro promedio y trepará mucho en la Tabla Anual.

Posibles formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Matías Pérez, Gonzalo Escudero o Marcos Rojo, Alfonso Espino o Ignacio Rodríguez; Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico o Matías Zaracho; Matko Miljevic; Leandro Díaz o Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Matías Pérez, Gonzalo Escudero o Marcos Rojo, Alfonso Espino o Ignacio Rodríguez; Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico o Matías Zaracho; Matko Miljevic; Leandro Díaz o Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda. Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.85 contra 4.80 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.31.

Ambos equipos se enfrentaron en el Torneo Apertura 2026, por la octava fecha, y ganó Racing 3 a 0 en Tucumán con un doblete de Duván Vergara más otro tanto de Santiago Solari.