Atlético de Madrid fue goleado por Athletic Bilbao en la Liga de España, con silbidos a Julián Alvarez y el debut de Cuti Romero

Atlético de Madrid sufrió un duro golpe este sábado por la cuarta fecha de la Liga de España. En su visita al Athletic Bilbao, el equipo dirigido por Diego Simeone fue goleado por 3-0 en un partido que confirmó la recuperación de los vascos tras su flojo inicio de temporada y le significó la primera derrota en el torneo a los colchoneros, justo a días de iniciar su participación en la Champions League.

Los goles en el segundo tiempo de Nico Williams, Robert Navarro -esos en un lapso de dos minutos- y Oihan Sancet, sobre el final, le dieron la segunda victoria consecutiva al Athletic, que había comenzado el certamen con dos derrotas y signos de preocupación que ahora se los trasladó a los madrileños. El conjunto rojiblanco viajará a Inglaterra para medirse el miércoles próximo con Liverpool, en su estreno en el principal torneo de clubes de Europa.

Julián Alvarez y Cuti Romero persiguen a Johaneko Louis-Jean getty images - Getty Images Europe

Los colchoneros terminaron pagando su falta de acierto de cara al gol en la primera parte, en la que dominaron y tuvieron las mejores ocasiones. Y la vuelta de Julián Álvarez, quien ingresó en la segunda parte por Giuliano Simeone cuando el encuentro estaba 0-2 junto a Cristian “Cuti” Romero, no sirvió para revertir el resultado. Es más, con el marcador en contra, la afición visitante descargó su ira con el delantero con nuevos silbidos, como había sucedido anteriormente, en el 2-2 ante Villarreal el 23 de agosto, como local. Para el defensor, en cambio, significó su debut en el equipo, tras dejar Tottenham.

¡ADENTRO LA ARAÑA Y DEBUT DEL CUTI! Con un 0-2 ante Athletic Club, Julián Álvarez y Cristian Romero ingresaron en el Atlético de Madrid en el duelo por la fecha 4 de #LaLigaxESPN



*️⃣ El delantero no había sido parte del último encuentro de los colchoneros, mientras que el… pic.twitter.com/EAaOqGCm1O — SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2026

Alvarez, que tras la finalización del mercado de pases sigue en Atlético de Madrid pese a su manifiesto deseo de irse a Barcelona y el rechazo que eso produjo en los fanáticos, volvió a tener minutos después de no ser considerado el pasado fin de semana en la victoria sobre Sevilla la semana anterior “por una indisposición”. Aquello se produjo luego de días en los que Julián faltó a los entrenamientos y la tensión aumentó.

“El Athletic aprovechó esos dos minutos de desconexión que tuvimos y eso es responsabilidad del cuerpo técnico”, hizo una autocrítica el Cholo, tras la derrota. “El partido fue lo que se vio. Un buen primer tiempo, sobre todo de cara a lo que iba a ser el segundo, y se dieron esos dos minutos de poca atención y esas resolución de situaciones que debimos resolver mejor”, amplió el DT.

La preocupación de Diego Simeone en medio de la derrota de su equipo, Atlético de Madrid, ante Athletic Bilbao, por la Liga de España afp - AFP

Ya en desventaja, el duelo fue irremontable para Atlético de Madrid. “Salvo una de Julián [que tapó Unai Simón], no tuvimos ocasiones claras [en el segundo tiempo]. El Athletic es un equipo que va pelear por los primeros lugares”, señaló, como intentando bajarle el precio a una goleada impensada que lo hace retroceder en la tabla de posiciones. San Mamés no se convirtió en el punto de partida para la redención del atacante argentino.

Al momento del ingreso de la Araña, Simeone entendió que necesitaba cambiar demasiado: fueron cuatro cambios en simultáneo. Una señal clara. “Yo miro siempre para delante, tenemos una temporada bonita y con retos. Iremos cada partido a hacerlo lo mejor posible. Julián tiene la oportunidad de ajustar cosas en su vida que lo mejoren a él”, había dicho el entrenador antes del juego. Luego, no se detuvo en precisiones individuales.

Lo mejor de Athletic Bilbao (3) - Atlético de Madrid (0)

Esta vez, Julián no hizo como ante Villarreal, día en el que autoridades del club le pidieron que se marchara solo al vestuario en lugar de acudir junto a sus compañeros a aplaudir a una hinchada hostil después de todo lo acontecido sobre su situación contractual. Ahora, pese al duro 3-0, el exRiver fue uno más de los jugadores que llegaron hasta la esquina en la que estaban unos 200 aficionados del colchonero que apoyaron a los de Simeone, reprobaron a la Araña al ingresar y ofrecieron algunos aplausos al plantel tras el final, pese a la primera derrota de la temporada.