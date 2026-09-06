En qué canal pasan River Plate vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura 2026 hoy

River Plate e Independiente Rivadavia de Mendoza se enfrentan este domingo desde las 19.15 en el estadio Monumental con arbitraje de Nicolás Ramírez en el encuentro correspondiente a la octava fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2026.

El partido se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Ambos clubes se enfrentaron en el Torneo Apertura 2026, en Mendoza, e igualaron 1 a 1 por los goles de Gonzalo Ríos para la Lepra mendocina y de Gonzalo Montiel para el Millonario.

La previa de River vs. Independiente Rivadavia

El Millonario afronta su segundo encuentro con Leonardo Ponzio como DT interino, tras la salida de Eduardo ‘Chacho’ Coudet. Su campaña es mala respecto a la obligación que tiene el equipo y a las expectativas que había a partir de la llegada de varios refuerzos de jerarquía y, por eso, necesita ganar para meterse, o al menos acercarce, a las posiciones de clasificación a los cruces de eliminación directa.

Actualmente, el conjunto del barrio porteño de Núñez marcha undécimo en la tabla de posiciones de la zona con siete puntos que logró en sus últimos tres juegos con dos triunfos y un empate. Antes, perdió los cuatro cotejos que disputó a la par en que quedó eliminado en octavos de final de la Copa Argentina 2026 a manos de Aldosivi de Mar del Plata y de la Copa Sudamerica por Independiente Santa Fe de Colombia.

Leo Ponzio dirige su segundo partido en River y el primero en el estadio Monumental Manuel Cortina

Lo positivo para Ponzio es que puede repetir la formación inicial con la que debutó con triunfo sobre Banfield 3 a 2. En ella sobresalen la presencia de varios campeones del mundo en Qatar 2022: Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Thiago Almada y Ángel Correa.

Su rival de turno, en tanto, es uno de los mejores equipos de la temporada y ejemplo de ello es que domina la Tabla Anual con 45 puntos junto a Argentinos Juniors. Se encuentra en cuartos de final de la Copa Argentina y llegó hasta los octavos de la Copa Libertadores. En el Clausura, en tanto, se ubic sexto con 11 unidades y va al Monumental a buscar un triunfo que lo consolide en zona de acceso a los playoffs.

Posibles formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio. Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alex Vigo, Leonard Costa, Iván Villalba, Leonel Bucca; Tomás Bottari, José Florentín; Gonzalo Ríos, Matías Fernández, Fabrizio Sartori; y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.74 contra 5.24 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.48.