En qué canal pasan Vélez vs. Racing por la Liga Profesional hoy

Escuchar

Vélez y Racing protagonizan este sábado el partido más aclamado de la fecha 17 de la Liga Profesional 2024. Ambos equipos se enfrentan en el estadio José Amalfitani, a partir de las 15, con el objetivo de mantenerse en los puestos de arriba. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Pablo Echavarría, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Fortín lidera la tabla de posiciones con 33 puntos, producto de 10 victorias, tres empates y tres derrotas. Sin embargo, sufrió un traspié en la última jornada y fue sorprendido por Rosario Central, que lo goleó 3 a 0 en el Gigante de Arroyito. La Academia, por su parte, se ubica séptima con 25 unidades (siete triunfos, cuatro igualdades y cinco caídas). Viene de empatar 1 a 1 con Platense, como local, con goles de Santiago Sosa -R- y Guido Mainero -P-.

Agustín Almendra fue uno de los puntos más bajos de Racing en el empate 1 a 1 frente a Platense Fotobaires

Vélez vs. Racing: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 15 en Liniers y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, por su parte, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa y tener contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Flow - ESPN Premium.

Telecentro Play - ESPN Premium.

DGO - ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

De cara al compromiso de este fin de semana, ambos entrenadores pondrán lo mejor que tienen a disposición. En el caso de Gustavo Quinteros, DT de Vélez, con el objetivo de mantener una ventaja considerable por sobre Huracán, que este viernes venció 3 a 1 a Sarmiento y quedó a dos unidades de la punta, aunque con un partido más. Gustavo Costas, por su parte, intentará emular el trabajo hecho por Matías Lequi, estratega de Rosario Central, en la última jornada, cuando el Canalla dio el batacazo y goleó 3 a 0 al Fortín.

En la Academia, terminar con la regularidad es la gran cuenta pendiente en esta temporada. Por este motivo, el once inicial no distaría mucho del que igualó con Platense el último fin de semana. No precisamente por el rendimiento en ese encuentro, sino más bien para aceitar un equipo que está lejos de salir de memoria. El único cambio sería el ingreso del colombiano Roger Martínez, ya recuperado de una lesión en el tobillo, en reemplazo de Maximiliano Salas.

En el conjunto de Liniers, en tanto, serían varias las modificaciones, principalmente debido a que muchos titulares habituales descansaron contra Rosario Central. Y tras la caída quedó en evidencia que la decisión salió cara. Emanuel Mammana será el único cambio obligado ya que Damián Fernández fue expulsado. Además, regresarían Christian Ordoñez en lugar de Jalil Elías y Thiago Fernández, la gran revelación del campeonato, por Matías Pellegrini.

Gustavo Quinteros, DT de Vélez, buscará volver a la senda del triunfo frente a Racing Prensa Vélez

Posibles formaciones

Vélez : Tomás Machiori; Joaquín García, Emanuel Mammana, Valentín Gómez, Elías Gómez; Christian Ordoñez, Agustín Bouzat; Francisco Pizzini, Claudio Aquino, Thiago Fernández; y Braian Romero.

: Tomás Machiori; Joaquín García, Emanuel Mammana, Valentín Gómez, Elías Gómez; Christian Ordoñez, Agustín Bouzat; Francisco Pizzini, Claudio Aquino, Thiago Fernández; y Braian Romero. Racing: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Marco Di Césare, Santiago Sosa, Santiago Quirós, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Agustín Almendra; Juan Fernando Quintero; Roger Martínez y Adrián ‘Maravilla’ Martínez.

LA NACION