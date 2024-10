Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Profesional 2024, tras la fecha 16

Escuchar

La ventaja que Vélez Sarsfield tomó en la cima de la tabla de posiciones de la Liga Profesional 2024 hace que, a pesar de haber caído este martes ante Rosario Central 3 a 0 como visitante en el Gigante de Arroyito, continúe en lo más alto perseguido ahora por un solo escolta que es Talleres de Córdoba. El Fortín sigue con 33 puntos y acumula tres más que la T, que consiguió una gran victoria frente a River Plate 1 a 0 como visitante en el estadio Monumental y suma 30 unidades.

Más atrás, con 28, está Huracán que empató 1 a 1 con Godoy Cruz en Mendoza y, luego, Unión de Santa Fe con 27 tantos tras su derrota contra Sarmiento en Junín 1 a 0. Atlético Tucumán empardó con Argentinos Juniors 0 a 0 y tiene 26 mientras que Instituto de Córdoba y Racing, que empataron de visitante contra Independiente Rivadavia y Platense 1 a 1, respectivamente, acumulan 25. Por detrás de ellos cayó el Millonario, en la misma línea que Deportivo Riestra y Belgrano de Córdoba, verdugo de Boca Juniors 2 a 0. El xeneize bajó al 12° puesto. San Lorenzo le ganó 2 a 1 a Banfield y escaló al puesto 23 con 17 unidades en tanto que Independiente igualó por quinta vez consecutiva con Tigre 1 a 1 y se ubica 18° con 19 puntos.

La tabla de posiciones de la Liga Profesional 2024, tras la fecha 16 Canchallena

Así se juega la fecha 17

La próxima jornada se disputará entre el viernes 4 de octubre y el lunes 7, antes del nuevo parate por las Eliminatorias Sudamericanas. Los partidos más importantes serán Huracán vs. Sarmiento de Junín, Vélez vs. Racing, Boca Juniors vs. Argentinos Juniors, Instituto de Córdoba vs. San Lorenzo, Independiente vs. Deportivo Riestra, Talleres vs. Belgrano y Platense vs. River.

Viernes 4 de octubre

19 Unión vs. Central Córdoba (TNT Sports)

Árbitro: Darío Herrera.

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza.

Árbitro asistente 2: Federico Cano.

Cuarto árbitro: Franco Moron.

VAR: Andrés Gariano.

AVAR: Pablo Echavarría.

21 Huracán vs. Sarmiento (ESPN Premium)

Árbitro: Facundo Tello.

Árbitro asistente 1: Hugo Paez.

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou.

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas.

VAR: Mauro Vigliano.

AVAR: Mariana De Almeida.

Sábado 5 de octubre

15 Vélez vs. Racing (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Echavarría.

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa.

Árbitro asistente 2: Erik Grunman.

Cuarto árbitro: Francisco Acosta.

VAR: Sebastián Martínez.

AVAR: Lucas Germanotta.

17.30 Newell’s vs. Lanús (ESPN Premium)

Árbitro: Fernando Espinoza.

Árbitro asistente 1: José Castelli.

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco.

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba.

VAR: Ariel Penel.

AVAR: Laura Fortunato.

17.30 Gimnasia vs. Godoy Cruz (TNT Sports)

Árbitro: Sebastián Zunino.

Árbitro asistente 1: Iván Aliende.

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari.

Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi.

VAR: Germán Delfino.

AVAR: Pablo González.

20 Instituto vs. San Lorenzo (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Merlos.

Árbitro asistente 1: Eduardo Lucero.

Árbitro asistente 2: Gisella Bosso.

Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca.

VAR: Darío Franklin.

AVAR: Juan Del Fueyo.

Domingo 6 de octubre

15.00 Independiente vs. Deportivo Riestra (TNT Sports)

Árbitro: Andrés Gariano.

Árbitro asistente 1: Ezequiel Brailovsky.

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo.

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez.

VAR: José Carreras.

AVAR: Javier Delbarba.

16.30 Talleres vs. Belgrano (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti.

Árbitro asistente 2: Facundo Rodríguez.

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra.

VAR: Héctor Paletta.

AVAR: Diego Verlotta.

19 Platense vs. River (ESPN Premium)

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade.

Árbitro asistente 2: Juan Manuel González.

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias.

VAR: Lucas Novelli.

AVAR: José Castelli.

21 Boca vs. Argentinos (TNT Sports)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Árbitro asistente 1: Pablo González.

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba.

Cuarto árbitro: Ariel Penel.

VAR: Fernando Espinoza.

AVAR: Fabrizio Llobet.

Lunes 7 de octubre

15 Barracas Central vs. Independiente Rivadavia (TNT Sports) -Estadio Guillermo Laza-

Árbitro: Fernando Echenique.

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri.

Árbitro asistente 2: Juan Mamani.

Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo.

VAR: Diego Ceballos.

AVAR: Javier Uziga.

18 Banfield vs. Estudiantes (TNT Sports)

Árbitro: Jorge Baliño.

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta.

Árbitro asistente 2: Ramón Ortíz.

Cuarto árbitro: Javier Delbarba.

VAR: Pablo Dóvalo.

AVAR: Luis Lobo Medina.

18.45 Defensa y Justicia vs. Rosario Central (ESPN Premium)

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina.

Árbitro asistente 2: Diego Oscar Romero.

Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses.

VAR: Salomé Di Iorio.

AVAR: Diego Romero.

21 Atlético Tucumán vs. Tigre (ESPN Premium)

Árbitro: Silvio Trucco.

Árbitro asistente 1: Julio Fernández.

Árbitro asistente 2: Diego Martín.

Cuarto árbitro: Federico Guaymas.

VAR: Andrés Merlos.

AVAR: Iván Núñez.

La Liga Profesional 2024 tiene programados 378 encuentros, los cuales se transmiten en partes iguales por ESPN Premium y TNT Sports -se requiere estar suscripto al “pack fútbol”-, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto de todos los partidos con información y estadísticas actualizadas al instante.

Los equipos se enfrentan todos contra todos a una rueda y el que más puntos sume, se coronará campeón. En caso de igualdad en unidades entre dos o más conjuntos, el título se dirimirá en una final, triangular o lo que la situación amerite. Además del título, el club que grite campeón se clasificará a la Copa Libertadores 2025 y tendrá que competir en el Trofeo de Campeones vs. Estudiantes y en la Supercopa Argentina vs. el ganador de la Copa Argentina en curso.

LA NACION