Lionel Messi, ganador vigente, es, por séptima vez, uno de los tres candidatos a ser elegido como el Mejor Jugador del Año en la gala de los premios FIFA The Best, que se entregarán este lunes 15 de diciembre en Londres, Inglaterra. En la terna compite con el francés Kylian Mbappé, quien quedó segundo en la edición anterior, y el noruego Erling Haaland, de excelente temporada en Manchester City y finalista por primera vez.

El período que se tiene en cuenta para elegir a los ganadores es el comprendido entre el 19 de diciembre de 2022, un día después de finalizado el Mundial Qatar 2022 con el título de la selección argentina, y el 20 de agosto de 2023, una semana antes de que Messi debute en Inter Miami. Además, también se entregarán los siguientes galardones: Mejor Jugadora, Premio Puskas al mejor gol, Mejor Arquero, Mejor Arquera, Mejor Entrenador de fútbol masculino, Mejor Entrenador/a de fútbol femenino y Mejor Hincha.

Lionel Messi compite por el premio a Mejor Jugador de la FIFA por lo hecho en PSG ALAIN JOCARD - AFP

El capitán de la selección argentina fue parte de todas las nominaciones de The Best y una sola vez se quedó afuera del podio. Fue en 2018, luego de un mal año, principalmente con el combinado nacional (eliminado en octavos de final del Mundial Rusia 2018). En las primeras dos entregas, el actual jugador de Inter Miami quedó segundo por detrás del portugués Cristiano Ronaldo. En 2019 ganó el premio por primera vez sobre el neerlandés Virgil van Dijk y Cristiano Ronaldo. Luego, en 2020 y 2021 fue tercero y segundo, respectivamente (ambos premios los ganó Robert Lewandowski). En la última edición volvió a ser distinguido con el galardón mayor.

Todos los nominados para esta edición

Mejor Jugador

Lionel Messi (Argentina - PSG).

Erling Haaland (Noruega - Manchester City).

Kylian Mbappé (Francia - PSG).

Mejor Jugadora

Aitana Bonmatí (España - Barcelona).

Jennifer Hermoso (España - Barcelona)

Linda Caicedo (Colombia - Real Madrid).

Mejor Entrenador de fútbol masculino

Josep ‘Pep’ Guardiola (España - Manchester City).

Simone Inzaghi (Italia - Inter de Milán).

Luciano Spalletti (Italia - Napoli).

Mejor Entrenador/a de fútbol femenino

Jonatan Giráldez (España - Barcelona).

Emma Hayes (Inglaterra - Chelsea).

Sarina Wiegman (Países Bajos - Selección de Inglaterra).

Mejor Arquero

Yassine Bounou (Marruecos - Sevilla y Al Hilal).

Thibaut Courtois (Bélgica - Real Madrid).

Ederson (Brasil - Manchester City).

Mejor Arquera

Mackenzie Arnold (Australia - West Ham).

Catalina Coll (España - Barcelona).

Mary Earps (Inglaterra - Manchester United).

Premio Puskas al mejor gol

Julio Enciso (Paraguay - Brighton).

Guilherme Madruga (Brasil).

Nuno Santos (Portugal).

Mejor Hincha

Daniel Iñíguez (Colón de Santa Fe).

Fran Hurndall (Inglaterra).

Miguel Ángel (Millonarios de Colombia).

La anterior edición, teñida de albiceleste

En la última ceremonia Messi ganó el premio FIFA The Best y no fue el único argentino en retirarse con una sonrisa de París, Francia, porque Lionel Scaloni fue elegido como el Mejor Entrenador por sobre Carlo Ancelotti y ‘Pep’ Guardiola; y Emiliano ‘Dibu’ Martínez se llevó el galardón al mejor arquero por delante de Thibaut Courtois y Yassine Bounou. Además, la hinchada argentina en el Mundial Qatar 2022 fue elegida como la Mejor Afición del año por su aliento constante en Medio Oriente.