Envuelto en un caos general, Huracán chocó contra Central Córdoba y perdió dos puntos vitales en la lucha por el título

Protestas, peleas, incidentes, dentro y fuera del campo de juego. Así, es muy difícil ganar, pelear por el campeonato. Huracán empató sin goles con Central Córdoba, aunque hizo todos los méritos por alcanzar la victoria. Con este resultado, el Globo sigue segundo en la Liga Profesional, a tres puntos de Vélez, que también empató con Belgrano, en este caso 1 a 1, el sábado pasado. Suma 35 unidades y el próximo desafío será con Gimnasia, este viernes, a las 19.

El espectáculo fue caliente. De principio a fin. Huracán reclamó, protestó, estuvo fuera de foco en casi todo el desarrollo. Es imposible pelear el campeonato con una energía negativa, que evidentemente se traslada sobre el campo de juego. Wanchope Abila reclamó penal por una mano de Yonatthan Rak, pero el árbitro Nazareno Arasa, luego de ver detenidamente la acción en la pantalla del VAR, decidió no sancionarlo. En una primera instancia, el disparo del delantero pegó en el brazo izquierdo, que estaba elevado, pero en el momento del impacto, se encontraba pegado al cuerpo.

Huracán insistió de principio a fin. Pero no supo, no pudo contra un noble equipo, que alcanzó la final de la Copa Argentina justamente el jueves pasado... ante este mismo rival. Fue 2 a 1, luego de estar en desventaja desde el arranque. El Globo quiere pelear el título contra Vélez hasta el final, pero le cuesta todo un triunfo. No tiene gol. Y Central Córdoba, el modesto equipo de De Felippe que venía de ganar sus últimos siete partidos, le ahogó todos los caminos.

Para peor, fue expulsado Walter Mazzantti a los 14 minutos del segundo capítulo, por un planchazo sobre Sebastián Valdez. Roja indiscutible. El delantero había ingresado en esa misma etapa, en reemplazo de Cesar Ibáñez. Huracán se descontroló aún más. La gente, los jugadores, hasta Frank Kudelka, fuera de sí y expulsado otra vez. Dirigió el final del partido con un celular en la mano, en un escondite del Palacio. Los hinchas arrojaron de todo. Hasta fue expulsado un ayudante de Omar De Felippe, el entrenador del conjunto santiagueño, en medio del caos.

La tensión siguió hasta el final, con un disparo que chocó en la nuca de Juan Meli y todo el Mundo Huracán también reclamó penal. No hubo nada de eso. Se lució Ingolotti con un par de atajadas para salvar al Ferroviario; no pudo Wanchope Ábila, enredado como todo su equipo. No hubo goles ni festejos en el Ducó. El Globo sigue ahí, segundo, pero las fechas pasan y se escapan las chances de inquietar a Vélez en la lucha por el título.

