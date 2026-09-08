Enzo Fernández dio una asistencia en su primer partido con Manchester City en la Champions League

Tres días después de su debut en Manchester City y a una semana de haberse unido al plantel, Enzo Fernández tuvo este martes su primera prueba con el equipo en la Champions League. Y nuevamente participó de la jugada de un gol de cabeza de Erling Haaland, aunque esta vez de manera directa, con una asistencia en la apertura del marcador al noruego, quien casi al final también selló el 2-0 sobre Porto, como visitante en Portugal.

El argentino exhibió nuevamente buen juego, estuvo enfocado en la toma de decisiones, tuvo una inmensa eficacia en los pases y, aunque por el momento la cinta de capitán en el City la lleve el arquero Gianluigi Donnarumma, se muestra como la voz de mando en el equipo. De hecho, camino a los vestuarios, al irse los jugadores al descanso con el encuentro igualado 0-0, el número 17 fue uno de los últimos en dejar el campo porque se tomó un instante extra para hacer un fuerte reproche al árbitro polaco Szymon Marciniak, el mismo que dirigió la final de Qatar 2022 en la que la selección se consagró campeona ante Francia con Enzo en la cancha, y a los encargados de seguridad.

ENZO FERNÁNDEZ SE FUE MUY ENOJADO AL DESCANSO: PICANTE MOMENTO EN PORTUGAL.



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Además, en el descuento del segundo tiempo, en un minuto estuvo dos veces cerca de anotar el tercer tanto Fernández. Primero, con un tiro libre que se fue pegadito a un palo. Enseguida, con un remate desde afuera del área que el arquero Diogo Costa le sacó al córner por el otro sector. Se tomó la cabeza y sonrió, ante la suerte adversa en ambas situaciones, y completó todo el partido, tal lo planeado.

En el triunfo por 1-0 ante Coventry City por la Premier League el sábado pasado, el mediocampista había sido un titular inesperado. Iba a sumar minutos ingresando desde el banco de suplentes, pero Nico O’Reilly se lesionó en la calentamiento y Enzo Maresca, el DT que le había dado la capitanía cuando lo dirigía en Chelsea y lo convocó ahora para los Citizens, no dudó en considerarlo desde el minuto inicial. Aunque tuviera apenas tres entrenamientos con el grupo.

Ellos compartieron la última etapa del entrenador en el conjunto londinense y conquistaron el Mundial de Clubes en 2025, antes de reencontrarse este mes en Manchester. Por la tercera fecha del torneo inglés, Fernández jugó 75 minutos aquel día y fue suficiente para tener la aprobación de los hinchas, que lo ovacionaron al dejarle su lugar al juvenil marroquí Ayyoub Bouaddi, otro refuerzo del club en este mercado de pases. Ninguno en las tribunas del Etihad Stadium pareció dejarse llevar por el recuerdo de haberle marcado un gol a Inglaterra en la épica remontada en las semifinales del Mundial 2026.

El abrazo de Enzo Fernándrez y Erling Haaland, el autor de los dos goles de Manchester City ante Porto por la Champions League MIGUEL RIOPA - AFP

Con carácter, rigor y personalidad, el Enzo jugador no tardó en responderle a lo que desea reeditar el Enzo entrenador. Pieza clave en la estructura del equipo, a los 25 años tuvo un trabajo extra ante Porto: guiar al propio Bouaddi, de 18, con el que compartió la mitad de la cancha, detrás de los futbolistas ofensivos de un City que conserva el instinto feroz para el gol de Haaland, al que Fernández asegura que “cada vez que esté en el campo voy a buscarlo, a darle pases a él, porque es un animal, un monstruo y una gran persona”. Su nuevo socio tiene 59 festejos en 59 encuentros por el torneo de clubes más importante de Europa.

Agregó el argentino: “Fue un partido muy físico; la Champions sabemos que demanda eso... e intenso, porque Porto marca hombre a hombre. Jugué en este campo, que es difícil, en la temporada que estuve en Benfica y recuerdo que me habían sacado en el entretiempo porque tuve un partido muy malo”. Ahora todo fue diferente, con un sólido rendimiento.

“Estoy muy feliz de que Maresca haya hecho todo lo posible para hacer realidad mi traspaso al Manchester City. Estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho por mí y por mi familia. Haré todo lo posible para recompensarlo, dando el ciento por ciento de mi esfuerzo en los entrenamientos y en los partidos”, amplió el futbolista.

De haberse quedado en Chelsea, Enzo no hubiese tenido la oportunidad de disputar este torneo esta temporada, ya que los Blues no se clasificaron. Es como si eso hubiera tenido un gran peso en su decisión de unirse a los Citizens. “Estoy muy feliz de jugar la Champions”, destacó.

Lo mejor de Porto (0) vs. Manchester City (2)

Una semana después de la transferencia por 146 millones de euros, al conjunto inglés ya le rinde la resonante inversión. Con un rápido entendimiento con sus compañeros. Y esa veloz adaptación, no tiene precio.