Enzo Fernández: el cruce con Haaland, la capitanía de Chelsea y un rendimiento irregular en la derrota ante Manchester City

Chelsea debutó con una derrota en el inicio de la Premier League: cayó como local ante Manchester City por 2-0 y Enzo Fernández fue el capitán del equipo. La prensa luego le consultó al entrenador Enzo Maresca sobre la decisión de darle la cinta al volante argentino campeón del mundo y bicampeón de América con la selección, al tiempo que el exRiver no se pudo lucir como hubiera pretendido ante el conjunto de Pep Guardiola.

Enzo Fernández tuvo un duelo personal con Erling Haaland, a quien tuvo que marcar en los córners y tiros libres en contra de Chelsea y un par de veces intercambió un diálogo un poco tenso, pero no pasó a mayores. El mediocampista se movió como un falso 10, por detrás del 9 Nicolas Jackson en el esquema 4-2-3-1 y por delante del doble 5 Moisés Caicedo y Romeo Lavia. No es una posición que desconoce, ya que en la selección de Lionel Scaloni suele soltarse y aparecer por allí cuando juega como interior en una línea que también puede involucrar a Alexis Mac Allister y Leandro Paredes.

El momento de la discusión entre Enzo Fernández y Haaland, a 17 minutos del final del partido que Manchester City venció por 2-0 a Chelsea

Enzo Fernández tuvo bastante trabajo. Según datos de Opta Stats Perform, tocó 71 pelotas, dio 54 pases (17 de ellos fueron en el último tercio y 7 de esos toques dentro del área rival); tuvo un acierto del 85,2% de los pases, aunque ninguno terminó en asistencia; remató 3 veces pero una sola fue en dirección al arco defendido por Ederson; hizo 8 recuperaciones; tuvo 8 duelos individuales, de los cuales ganó 5 y perdió 3; no cometió faltas y recibió 2; tuvo 13 pérdidas de pelota. A los jugadores que más pases les dio fue a Cucurella (10) y al Comisionado Palmer (8).

A los 15 minutos del segundo tiempo pisó el área e intentó un cabezazo al arco a la altura del primer palo pero no impactó bien y entró en una discusión con Haaland a 17 minutos del final del partido. Antes se los había visto forcejear (algo normal) en los tiros de esquina del City. En el final, ya con el equipo partido, Enzo Fernández “pasó de largo” en el intento de marcar a Mateo Kovacic, autor del 2-0 con un remate desde afuera del área.

Lo mejor del partido

Maresca defendió su decisión de entregar la capitanía a Enzo Fernández un mes después de que el centrocampista argentino se viera envuelto en un escándalo de racismo. El mediocampista argentino todavía está bajo investigación por un video en el que él y otros jugadores argentinos cantaban un cántico ofensivo sobre los jugadores negros de Francia. El incidente no fue bien recibido por los jugadores franceses del Chelsea, aunque desde entonces las cosas se han aclarado.

El entrenador justificó su decisión: “Cometí errores en el pasado y lo reconozco”, dijo Maresca. Y agregó: “Creo que si como ser humano cometes un error y lo reconoces, no tienes que ser castigado de por vida”. El entrenador, en declaraciones que fueron reproducidas por el diario The Guardian, se mostró conforme con el rendimiento que tuvo Enzo Fernández y el equipo, dijo que el torneo recién empieza y que es optimista con respecto al futuro.

Hace casi un mes, en la pretemporada que Chelsea estaba realizando en los Estados Unidos, donde el entrenador Maresca ya tenía en mente darle la capitanía, intentó hacer de mediador por las reacciones de los tres compañeros franceses de Chelsea: Malo Gusto, Axel Disasi y Wesley Fofana. Chelsea estaba dispuesto a iniciarle un sumario interno a Enzo, que no debería ocasionarle graves consecuencias, según las respuestas que entregó el DT.

Enzo Fernandez mete un pase filtrado ante la mirada de Mateo Kovacic ADRIAN DENNIS - AFP

Ya en aquel momento había ido en línea con lo que dijo este domingo, tras la derrota con el City: “Es estupendo que el jugador haya hecho el comunicado para disculparse. El club también estuvo bien. Para ser honesto, no creo que cuando Enzo vuelva tenga dificultades. No hubo malas intenciones, hablé con Enzo. Ahora está todo claro. Al fin de cuentas, todos somos seres humanos. No hay mala intención por parte de nadie. El jugador y el club aclararon la situación. No hay nada que añadir a la situación”.

Por lo que se vio durante el partido de este domingo, todo Chelsea dejó atrás el episodio de Enzo Fernández en los festejos por la obtención del bicampeonato en la Copa América de Estados Unidos. Pretenden tirar todos juntos para adelante para el beneficio colectivo de Chelsea. El entrenador Maresca, actor fundamental en la búsqueda de ese equilibrio.

