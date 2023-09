escuchar

Trepado al alambrado, con los brazos en alto, abrazándose con hinchas, sonriendo a más no poder y dejando la garganta roja. La imagen de Enzo Pérez en el último superclásico quedó para el recuerdo: el capitán fue el líder de los festejos en un Monumental extasiado por el gol agónico de Miguel Borja de penal para ganar por 1-0 y encaminar el rumbo para conseguir el título de campeón de la Liga Profesional. Pero tras la conferencia de prensa, bajada la euforia, el volante abrió una puerta que hasta el momento no aparecía en escena. “Enzo, ¿último superclásico en el Monumental?”, le preguntaron en la televisión.

“Puede ser”, respondió. Y ya nada fue lo mismo. Este domingo, con su futuro como incógnita y un presente turbulento tras los entredichos con el director técnico Martín Demichelis, afrontará el que puede ser su último duelo contra Boca con la camiseta millonaria. Una era dorada empieza a terminarse.

Pérez festeja eufórico trepado al alambrado con los fanáticos después del éxito en el último y controvertido superclásico, por 1-0 en el Monumental; al rato, en la conferencia de prensa, dejará una duda sobre su futuro en River.

“Enzo Pérez no es uno más”. La frase de Demichelis en junio fue contundente. En sucesivas ocasiones, el entrenador de River reconoció públicamente la trascendencia del mediocampista de 37 años en el plantel y la libertad de acción para definir su continuidad o su salida a partir de la finalización de su contrato, en diciembre. Pero esa conexión que se percibía entre DT y referente, festejos y abrazos incluidos, hoy parece minimizada a apenas dos meses de coronarse campeones en conjunto.

Sucede que la explosión mediática por las filtraciones de supuestas declaraciones de Demichelis en una reunión off the record con periodistas generó heridas que aún no se cicatrizan. Y que quedan expuestas en las decisiones cambiantes del director técnico y en el rendimiento de un equipo que no se encuentra con su mejor versión y parece tener confundida la mente. Por eso, el partido del domingo tendrá un fuerte componente anímico y emocional para todas las partes: ganar puede ser un impulso crucial hasta fin de año; perder puede ser un nuevo golpazo inesperado.

Cuando estaba todo bien entre Martín Demichelis y Pérez; pocos meses después, se fisuró el vínculo, por una supuesta filtración del entrenador a periodistas. Diego Alberto Haliasz - Getty Images South America

Tres semanas atrás, Pérez fue el encargado de hablar con el entrenador individual y colectivamente para aclarar la situación y reafirmar un hermetismo, una armonía y una cordialidad que no se puede romper. Ese vestuario acostumbrado a ser impenetrable sufrió una desestabilización impropia del liderazgo de los referentes y Enzo fue la bandera de sus compañeros. “Todos tenemos que tirar para el mismo lado. De esta situación salimos juntos”, fue el mensaje que se bajó. Y aunque tras la caída por 2-0 a manos de Vélez se sucedieron dos triunfos (3-1 a Arsenal y 1-0 a Atlético Tucumán) y un empate (1-1 con Banfield), el equipo no despegó y llega con interrogantes futbolísticos en medio de una mala serie al salir del Monumental: ganar uno solo de los últimos 14 juegos.

Allí, en la Bombonera, el mendocino saldrá al campo de juego con la cinta de capitán para ser el líder en busca de un triunfo aliviador para todas las partes. El domingo pasado, en Banfield, el entrenador lo preservó, no lo citó entre los convocados: después de que fuera reemplazado en el entretiempo frente a Atlético Tucumán por tener cargados los gemelos, la decisión fue resguardarlo y que completara esta semana de entrenamientos para que estuviera al 100% en lo físico. Lógico: Enzo hoy ya no puede realizar el mismo desgaste que aquél que llegó desde España a mediados de 2017, antes de transformarse en uno de los ídolos de la historia moderna del club.

Enzo Pérez es uno de los mayores ídolos de River en los últimos tiempos; en seis años ganó mucho, se destacó como capitán y hasta atajó en un partido sin recibir goles. Rodrigo Nespolo - Digital Canon

Sin ir más lejos, un pequeño niño con el que el capitán entró a la cancha hace unos días entregó al mendocino un mensaje en papel. De puño y letra con caracteres propios de su edad, el diminuto hincha entregó un mensaje a su ídolo: “Lorenzo te quiero”, decía. Del otro lado estaba dibujada una camiseta de River, con la banda invertida. El futbolista lo disfrutó, le dio un beso y lo tomó de la mano para subir la escalera desde el túnel y pisar el césped ante decenas de miles de espectadores.

El gesto de un niño para con su ídolo

La cartita del nene a Enzo Pérez.

Te quiero mucho, Lorenzo 🥹❤️ pic.twitter.com/ZhBipvRiVG — Facu López (@FaacuLopez__) September 27, 2023

Más allá de ese grato episodio reciente, a lo largo del 2023, más allá de una sinovitis en la rodilla derecha entre mayo y junio que lo marginó por cuatro partidos, Pérez siempre fue una fija en la alineación titular. De los 44 encuentros de River en el año, participó en 34 (32 como titular y dos desde el banco de suplentes), acumuló 2502 minutos, promedia 73 por partido, jugó los noventa y algo en 12 ocasiones, lo reemplazaron en 20 ocasiones e ingresó en dos. Sin goles y con 13 tarjetas amarillas, en todas las competencias tuvo un rol predominante.

La idea de Demichelis es rodear a Enzo en el sistema de los cinco volantes, como sucedió en los mejores tramos del equipo campeón de la Liga: además de recuperar a Nicolás De La Cruz –descansó durante Banfield vs. River para llegar óptimo al clásico–, el DT evalúa la chance de sumar a Rodrigo Aliendro o Matías Kranevitter al mediocampo para recuperar ese triángulo en el eje, con dos volantes ofensivos por delante y una referencia de área. Ese esquema 4-3-2-1, que tantos réditos le dio en el primer semestre, es una de las alternativas más factibles para presentarse en la Bombonera con otro amparo para el capitán.

Alan Varela y Juan Ramírez intentan bloquear a Pérez en el superclásico más reciente jugado en la Bombonera, que ganó Boca por un cabezazo de Darío Benedetto. Anibal Greco - La Nación

En medio de rumores y preguntas, Pérez jugará el domingo el superclásico número 17 en su carrera. Registra seis triunfos, seis empates, cuatro caídas, una expulsión y dos éxitos en dos finales (Supercopa Argentina 2017 y Copa Libertadores 2018). ¿Será el último? “Yo estoy tranquilo. A la decisión sobre mi contrato voy a tomarla a finales de diciembre. Por el momento voy a seguir disfrutando de vestir la camiseta de River”, enunció hace unas semanas. Porque aunque tiene desde abril sobre la mesa una oferta para renovar por otro año, aún no le comunicó a la comisión directiva qué decisión tomará. Y mientras sobrevuelan la Major League Soccer y Deportivo Maipú, de Mendoza, como alternativas, hoy su salida parece más factible que una continuidad. La duda está instalada, pero el capitán se enfoca en una sola misión: volver a festejar en la Bombonera para sumar otra página dorada y desactivar focos de tensión.