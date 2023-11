escuchar

El interrogante está planteado. La magnífica historia de Enzo Pérez con la camiseta de River empieza a tener uno de sus primeros episodios finales: el de este viernes podría ser su último partido en el estadio Monumental. Sin definición aún sobre su futuro, y con un contrato que vence el 31 de diciembre, el emblemático capitán vivirá una jornada especial desde las 21 ante Huracán. Los hinchas millonarios ya preparan una noche de agradecimiento para intentar convencer al volante de continuar al menos por un año más. Porque, aunque su salida parece tomar fuerza, ni su cabeza ni su corazón aún han tomado una decisión.

Aunque a River le quedan dos encuentros como local por la Zona A de la Copa de la Liga, con Huracán será el último con 86.000 personas en Núñez. Debido al calendario del torneo, y a los dos recitales que la banda estadounidense Red Hot Chili Peppers brindará en el Monumental el viernes 24 y sábado 26 de noviembre, el compromiso de la última fecha frente a Instituto se trasladaría al interior del país, en sede a confirmar. El entrenador Martín Demichelis confirmó tras el triunfo ante Gimnasia en La Plata que el próximo viernes se despedirán de los hinchas en el club.

El partido contra Huracán será el último que jugará River en el Monumental, debido a la realización de recitales durante el período en que se jugará la última fecha ante Gimnasia X @RiverPlate

“El último partido sabíamos que no lo íbamos a disputar en nuestro estadio. No debería ser una dificultad jugar en otro, tenemos que aprender a jugar en cualquier campo, ante cualquier rival. Ojalá lleguemos a esa fecha clasificados y defendiendo la primera posición. No está confirmado el lugar y ahora lo único que me ocupa es el partido contra Huracán, que va a ser difícil”, explicó Demichelis. Y luego se explayó sobre el futuro de Enzo: “Va a decidir él qué hacer con su carrera, con su futuro. Yo no lo sé, es una pregunta para él. Pero de momento hay que dejarlo tranquilo. Decidirá con su cabeza, su corazón y su familia. El partido del viernes es el último partido para todos, va a ser un día magnífico”.

De esta manera, a Pérez le quedarían al menos cuatro partidos con la banda roja: los próximos tres de la Copa de la Liga, más el Trofeo de Campeones del 23 de diciembre. En caso de avanzar entre los cuatro primeros de la Zona A, podrían ser tres más por los cuartos de final, semifinales y la final del actual torneo. Con la propuesta de extender por un año más su contrato aún sobre la mesa, tanto en el CT como en la CD saben que recién a fin de año el mediocampista les anunciará una decisión realmente difícil de tomar.

El superclásico en la Bombonera, una de las últimas grandes performances de Enzo Pérez con River Aníbal Greco

“Creo que ya no me quedan más sueños por cumplir en River”, dijo Enzo tras salir campeón de la Liga Profesional y potenció las dudas sobre una continuidad que hasta abril parecía estar realmente avanzada. “Puede ser que haya sido mi último superclásico en el Monumental”, también había dicho en mayo tras ganarle 1-0 a Boca sobre la hora en un gran festejo con los fanáticos en el alambrado. Aunque es cierto que, hasta la semana previa al superclásico, se habían dado charlas muy positivas y desde la dirigencia se esperaba una resolución favorable -al punto tal que el club ya había preparado la emblemática camiseta verde de arquero para presentar su renovación-, Pérez nunca dio una respuesta definitiva y las partes aún no han vuelto a hablar desde entonces.

¿Por qué el capitán aún no decidió su continuidad a pesar del protagonismo que ha tenido todo el año? En primer lugar, entre mayo y junio padeció una sinovitis en la rodilla izquierda que lo marginó de cuatro partidos. En segundo lugar, la competencia interna es cada vez más fuerte e intensa y su físico ya no le permite esa exigencia tan alta para ser el único volante central de un equipo tan ofensivo. En tercer lugar, se volvió el mayor referente de vestuario y ha tenido un gran desgaste en el último tiempo al tener que sumergirse de lleno en todo tipo de cuestiones del manejo interno del plantel, entre ellas el conflicto con Demichelis por sus declaraciones off the record con periodistas que desgastó la relación. Y en cuarto lugar, tiene sondeos de la MLS para continuar su carrera en Estados Unidos, y hasta se plantea la chance de cumplir su sueño de colgar los botines en Deportivo Maipú, de Mendoza, que está jugando el reducido de la Primera Nacional para ascender a primera.

Deportivo Maipú está a las puertas del ascenso a primera división, y Enzo Pérez sueña con retirarse allí

“Enzo es un jugador muy representativo y con mucha injerencia en todos los jugadores del plantel. Va a tener que elegir cuando termine el año qué es lo que va a hacer. Ojalá que podamos seguir contando con él, tendrá que decidir ahora o más adelante cuándo será su último partido. Demuestra partido a partido que es el mejor en su puesto”, declaró el presidente Jorge Brito a comienzos de mes. Es que a lo largo de 2023 la ecuación ha sido sencilla: el número 24 siempre es titular.

Pérez disputó 39 de los 49 encuentros de River y acumuló 2911 minutos de acción, con un promedio de 75 minutos por juego. De ellos, en 37 fue titular y en dos ingresó desde el banco, mientras que en 23 fue reemplazado y solamente en dos fue suplente sin entrar. Acompañado por Nicolás De La Cruz y Rodrigo Aliendro, conformaron un triángulo que se asentó en el mediocampo del equipo campeón de la Liga Profesional en el esquema 4-3-2-1 que tantos réditos le dio al equipo. Ahora, en el habitual 4-2-3-1, es el dueño del eje del campo con De La Cruz, Aliendro o Palavecino a su lado.

“Enzo es de River, de River no se va”, ha coreado el Monumental en más de una oportunidad durante el año. Este viernes, ante Huracán, se espera que el público millonario vuelva a colmar el estadio para ovacionar y abrazar al emblema, al ídolo, a una de las banderas más trascendentales en la etapa más dorada de la historia del club. Y aunque todos esperan que no sea la última vez, la despedida del gran capitán parece estar cerca.