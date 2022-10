Erling Haaland: los secretos de la dieta de 6000 calorías diarias del implacable delantero del Manchester City

El noruego Erling Braut Haaland está dispuesto a pulverizar todos los récords de la Premier League. Los increíbles números en su primera temporada (ya lleva 20 goles) hacen que toda Inglaterra se pregunte qué hay detrás del gigante nacido en Molde. Y él mismo lo explica en un documental para la TV de su país llamado “Haaland, la gran decisión”. Allí habla de su dieta de ¡6000 calorías diarias!, de consumir la mayor cantidad posible de productos locales, el agua filtrada y la carne de...hígado y corazón. Además, el delantero de Manchester City cuenta que lo primero que hace cuando se despierta es tomar la luz del sol. “Es bueno para el ritmo circadiano”, comenta en la serie.

“Ustedes no comen esto, pero a mí me preocupa mi cuerpo. Creo que lo más importante es comer comida de calidad”, dice Haaland, y agrega: “Cuantos más productos locales, mejor”. Lo hace mientras le muestran cortes de carne premium, que nada tienen que ver con los bifes que pueden conseguirse en Inglaterra o del típico asado argentino. “La gente dice que la carne es mala. Pero...¿qué carne? ¿La que se come en McDonald’s o la de las vacas locales que comen pasto aquí al lado? Yo como el corazón y el hígado”, explica el ex jugador de Molde, Red Bull Salzburg y Borussia Dortmund, llamado a ser el 9 del equipo dirigido por Pep Guardiola por muchos años. El corazón y el hígado son ricos en vitamina B, hierro, fósforo, cobre y magnesio, según detalló una nota del diario británico The Sun.

“También empecé a filtrar un poco el agua. Creo que eso puede traerle grandes beneficios a mi cuerpo”, cuenta el gigante noruego (que no jugará el Mundial de Qatar porque su selección no se clasificó) en la serie documental que se filmó antes de su pase a Manchester City, y mientras era codiciado por los principales clubes europeos. Haaland habla del agua corriente y muestra un dispositivo especial que usa para filtrar el agua en su departamento de Dortmund. E intenta enseñarle a Alfie, un empleado del club alemán, cómo hacerlo. “Mirá, tenés que intentarlo”, le sugiere Haaland al hombre del Dortmund.

El documental también muestra un recorrido por el centro de entrenamientos de Manchester City. Y vuelve a aparecer la comida. El gigante pide un omelette de jamón y queso y se lo cocinan. “Ustedes deberían ser mi gente favorita”, dice Haaland entre risas. The Sun agrega que el futbolista noruego, de apenas 22 años, se declaró amante de las pizzas doner kebab, un plato turco. En el documental, uno de los entrenadores de Haaland en Dortmund, Erase Steenslid, cuenta (en tono jocoso) que Haaland se ubicaba en las mesas “lo más cerca posible al buffet”. Y que su plato era “literalmente, una montaña de comida”.

Erling Haaland, un portento físico que contó detalles sobre su dieta para la TV de Noruega, su país Nick Potts - PA

En una entrevista con el Daily Star, otro periódico inglés, Alf Inge Haaland, padre de Erling, contó en quién se inspira su hijo para cuidar su cuerpo y mantener hábitos alimenticios saludables. “Patrice Evra le contó una historia sobre un almuerzo que había tenido con Cristiano Ronaldo. El portugués comió pescado y nada más. Erling ahora trata de hacer lo mismo, porque Ronaldo está todavía en la élite del fútbol: eso muestra el valor que tiene hacer las cosas bien”, dijo Haaland padre, quien también fue futbolista y fue papá de Erling durante su etapa en Leeds United. Pero hay un problema para que Erling coma sólo pescado como CR7: el futbolista de Manchester City también es fanático de la lasagna que prepara...su padre.

De todas formas, mientras Haaland jugaba en Dortmund sus propios compañeros contaron que ingería “seis comidas al día” para mantener su estado físico al 100%. ¿La dieta?: “Pollo y pasta cocinada sin sal ni aceite. Además de pez espada, dorado y róbalo”. A todo eso, Haaland le suma la carne de hígado y corazón. El noruego sabe que tiene que mantener su cuerpo en forma. Tiene el ejemplo de CR7 y quiere ser una máquina competitiva que pueda jugar profesionalmente hasta bordear los 40 años. Allá va.

