“Es un coñazo”: la frase de Gerard Piqué sobre el sacrificio en el fútbol que provocó indignación en las redes

Gerard Piqué siempre genera revuelo. Fue un jugador extraordinario, es un empresario exitoso y siempre está cerca de un escándalo. La separación de Shakira, además, genera interés en otros ámbitos. Casi todos los días tiene un nuevo capítulo. Y sigue facturando dinero, como un auténtico animal competitivo de las finanzas.

Según el portal Celebrity Networth, la fortuna del exdefensor de Barcelona asciende a los 80 millones de euros. En 2023, de acuerdo a lo reportado por Mundo Deportivo, 45 millones de euros estaban repartidos en inmuebles de su propiedad. Este número está en la misma medida de lo revelado por el propio Piqué en el programa español La Resistencia, en donde declaró: “En patrimonio tengo más que el presupuesto del Espanyol este año, mucho más de 57 millones”. Se refiere al equipo es el rival histórico de Barcelona en Cataluña.

6 minutos de vuestras vidas. Vale la pena. https://t.co/u0SK2HsgTH — Gerard Piqué (@3gerardpique) September 7, 2024

Por otro lado, a causa de la ruptura con la cantante colombiana Shakira, es probable que su patrimonio haya crecido por la amplia cobertura que alcanzó por parte de los medios, según especialistas en finanzas. Su separación se conoció antes de la creación de productos como la Kings League o la nueva Kings League Américas, en la que participan celebridades.

Además de este escenario, por concepto de las empresas y los eventos en los que participa como gestor e, incluso, presidente (en el caso King’s League), el patrimonio puede ser mayor a lo estimado. Además, participa en producciones televisivas con Kosmos Studios, en España.

Gerard Piqué, reflexivo Álex Zea - Europa Press - Álex Zea - Europa Press

Más allá del dinero, en las últimas horas, su nombre volvió a estar en el centro de la escena por algunos desafortunados comentarios, al menos, para el público que suele interactuar en las redes sociales.

Las charlas de Ibai Llanos con Gerard Piqué suelen ser muy interesantes. Son los dos máximos responsables de la Kings League y lo que generan, tiene repercusión inmediata. Ahora, se hizo viral un clip extraído de una entrevista del famoso influencer con Piqué, en el que reconoce una faceta de su pasado que no le agrada. Al menos, con el lógico tiempo de la distancia.

“Ir cada día a las 9 a entrenar y ensayar la táctica es un coñazo”, sostuvo, en referencia a la exigente vida de un futbolista profesional. Y como no podía ser de otra manera, las redes explotaron con comentarios de todo tipo, según cita el diario AS.

-Piqué: "Ir cada día a las 9h a entrenar y ensayar la táctica es un coñazo"



Pues ya se entiende por qué salías a Europa y te comías goleadas. Que importante es que un futbolista ame su profesión... pic.twitter.com/dQhXlZRk3B — Nerri (@MrNerri) September 10, 2024

El famoso exfutbolista y ahora empresario en varios campos del entretenimiento y el deporte, explicó en un diálogo con Ibai Llanos el otro lado del profesionalismo. “Hay veces que no me apetece, esto es un drama, ahora tengo que ponerme a jugar a fútbol por la mañana... No mola”, explicaba Piqué de forma desenfadada mientras Ibai no se aguantó la risa. “Pero pensar que ir cada día a las nueve de la mañana, a las diez de la mañana, vestirte en corto, ensayar la táctica, hacer jugadas de estrategia, es un coñazo, entre tú y yo...”, continuó el exfutbolista.

“Que sí, que mola mucho ser futbolista, pero que no es tan apetecible. No todos los días nos apetece jugar al fútbol cuando llevas veinte años jugando al fútbol. O 25”, desafió con naturalidad ante la cara de incredulidad del influencer y creador de todo tipo de contenidos. Y al hacerse viral este corte, las reacciones se multiplicaron por parte de decenas de usuarios de X, el antiguo Twitter.

El albañil que se levanta a las 4 de la mañana para ganar el sueldo mínimo viendo como Piqué se queja por la rutina del futbolista:pic.twitter.com/hjUt0s5vPE https://t.co/a2rgCWBDnG — Marco 🆇 (@__ElBicho007) September 12, 2024

Las reacciones no tardaron en llegar. Casi todas apuntaron a la ironía y la indignación. “Imagina levantarte a las 6 cada día para ir a trabajar en la obra a sueldo mínimo y estar cargando peso diariamente para que cuando tengas 56 años tu cuerpo esté lleno de problemas y no aguante más. Los futbolistas viven en una realidad paralela, solo ellos se creen lo que dicen”, fue una las respuestas.

Hubo más. “Siempre puedes ir a asfaltar carreteras...”. O “El meme de la película Parasite del 2019 se queda corto”. Y además: “Yo creo que disfruta los insultos y las burlas, si no no lo entiendo”. Y más allá: “Este es el problema de no ser consciente del mundo en el que vive ya que ha estado toda su vida en una burbuja de privilegios...”

