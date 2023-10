escuchar

El estadio Centenario de la ciudad de Quilmes fue el escenario de un verdadero escándalo por el campeonato de Primera Nacional. El equipo local, el cervecero, se enfrentaba con Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la primera etapa del Torneo Reducido que otorgará un segundo ascenso a la Liga Profesional 2024 e igualaban sin goles. Pero cuando estaba por comenzar el segundo tiempo, el arquero visitante, Brian Olivera, sufrió una agresión desde la tribuna (habría explotado un petardo cerca de su posición): quedó aturdido, fue atendido y retirado del campo de juego en camilla. El partido fue suspendido por el árbitro José Carreras y, desde el mismo momento del hecho, comenzó un tenso cruce entre los dirigentes de los clubes involucrados.

El momento en el que se llevan al arquero de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Brian Olivera, aturdido tras la explosión de un petardo en la cancha de Quilmes Télam

Desde la cabecera general que da a espaldas al estadio Nacional de Hockey le arrojaron un proyectil (o un petardo) al guardavallas visitante, Olivera. El arquero, de 29 años y oriundo de la ciudad de Córdoba, cayó al piso de inmediato y no pudo recuperar el equilibrio argumentando que “se sentía aturdido” y “con las piernas flojas”, según lo explicado por el árbitro Carreras ante las cámaras de TyC Sports.

“Paso el informe de lo ocurrido y lo que sucederá de aquí en más lo resolverá el Tribunal de Disciplina”, agregó el árbitro, luego de esperar un tiempo prudencial para que el arquero se restableciera. Como ello no ocurrió y Olivera debió retirarse del campo de juego en camilla (mientras tanto los plateístas de Quilmes volvieron a tirar proyectiles) se procedió a suspender el partido. Tras la comunicación de la interrupción, los dirigentes y protagonistas de Quilmes le reclamaron al árbitro la posibilidad de “ tener las herramientas para constatar si el arquero (Olivera) está o no lesionado ”, tal como apuntó el entrenador local, Ariel Fuscaldo.

“No estoy justificando ningún tipo de agresión, el petardo que explota parece que lo hace lejos de la posición. Pero quisimos que el médico revisara al jugador y se negaron”, se quejó el DT quilmeño. Por su lado, el entrenador de Gimnasia, Joaquín Sastre, manifestó que “el único equipo perjudicado somos nosotros. Somos los primeros que queremos jugar, si somos los que viajamos . No estamos obligados a hacer el cambio. No podemos poner al arquero suplentes si el titular no se lesionó en situación de juego ”. Lucas Villarruel, capitán y referente del Blanquinegro, confirmó que su compañero se encontraba con “la mirada perdida”, y manifestó: “Siempre priorizamos la salud, es una consecuencia de ellos. Primero está la persona y después el deporte”.

Así se retiró el cuerpo arbitral del campo de juego de Quilmes tras la suspensión del partido entre el local y Gimnasia y Esgrima de Mendoza por agresión al arquero Brian Olivera Télam

Tanto el entrenador de Quilmes como Mateo Magadán, el presidente de la institución del sur del conurbano bonaerense, aseguraron estar tranquilos de que no sucedió nada severo en el campo de juego, gracias a las imágenes de las cámaras que pudieron obtener. El dirigente aseveró: “Hay imágenes que muestran (que lo que cayó) no son objetos que puedan llegar a lograr un impedimento para no continuar el partido. Si el arquero esta noche o mañana está bien, nuestra idea es continuar”.

En el vestuario, los médicos mendocinos le colocaron a Olivera un cuello ortopédico y un suero para poder estabilizarlo y llevarlo al Sanatorio Finochietto de Avellaneda, para poder realizarle estudios, con la presencia de los profesionales de ambos planteles. El arquero permaneció la noche allí y ahora se deberá esperar que el árbitro Carreras realice el informe de lo sucedido para que el Tribunal de Disciplina de la AFA decida qué ocurrirá con el encuentro.

“Están armando todo para suspender”

Lo que llamó la atención de anoche, además, fue la atropellada reacción de Magadán, el máximo dirigente de Quilmes, que a los gritos expresó que el arquero de Gimnasia había simulado: “ Están armando todo para suspender el partido. Ya está, ya me lo dijeron todos. ¿Qué te pensás? ¿Que estoy solo en AFA? Yo no estoy solo. Tengo 20 tipos atrás que me bancan. No se va a suspender el partido. Esta jodita le va a salir diez millones de pesos, porque van a tener que volver de Mendoza ”.

En definitiva, lo que ocurrió en el estadio de Quilmes es un capítulo más de las desprolijidades que constantemente se observan en el fútbol argentino.

El comunicado de la AFA

Esta mañana, la Asociación del Fútbol Argentino publicó un breve comunicado:

La AFA, a través de su Presidente Claudio Tapia y todo su Comité Ejecutivo, manifiestan su absoluto repudio por los hechos de público conocimiento ocurridos en cancha de Quilmes, en el partido del torneo reducido entre el local y Gimnasia de Mendoza.

Es importante poder comprender de una vez por todas que los partidos de fútbol deben ser una fiesta para los protagonistas e hinchas. Esta clase de episodios lamentables, encabezados por un puñado de inadaptados, no hacen más que empañar lo que debería ser una verdadera jornada de alegría y pasión.

En relación al encuentro, la Asociación del Fútbol Argentino, dará traslado al tribunal de disciplina.

