Escándalo en Temperley: barras a las trompadas contra la policía y los socios, tras una agónica victoria de Quilmes

Temperley , uno de los clubes más populares de la zona sur del conurbano bonaerense, vive una situación muy delicada en el aspecto futbolístico (29° de 37 equipos en la Primera Nacional y a sólo cuatro puntos de la zona del descenso a la Primera B) e institucional, que anoche hizo eclosión tras la agónica derrota 3-2 ante Quilmes de local (el equipo celeste ganaba 2-1). En las tribunas y los pasillos del estadio, repletos de niños y mujeres, se vivieron momentos de pánico cuando los barrabravas rompieron una reja, se enfrentaron con la policía y hasta les pegaron a varios socios.

“Lamentable lo sucedido anoche. Familias enteras agarrando a las criaturas asustadas por los barras”. “Hace mucho tiempo que en Temperley no me tocó vivir una situación tan horrible. La policía le liberó la zona a la barra brava, nos cerraron las puertas para que no podamos salir. Alguien se va a tener que hacer cargo de esto. El club es de los socios”. “Los socios denuncian ‘zona liberada’, niños y familias con miedo, llorando”. Son sólo algunos de los mensajes que inundaron las redes sociales desde anoche, tras los incidentes vividos en el estadio Alfredo Beranger, ubicado en la Avenida 9 de Julio 240.

Temperley es un club que históricamente se caracteriza por la participación de las familias en las distintas actividades sociales semanales y que, luego durante los partidos, esa identificación se replica en las tribunas. Es más: el club les permite ingresar gratis en el estadio a aquellos que se asocian para practicar otras actividades (baby fútbol, tenis, patín, básquetbol, entre otros deportes). Y anoche, como es habitual, hubo mujeres y chicos en las tribunas, que sufrieron los hechos de violencia.

Muchos socios, furiosos por la situación que les tocó vivir, responsabilizaron directamente a Martín Insaurralde (que dejó la intendencia de Lomas de Zamora -aunque sigue teniendo gran influencia- para asumir como Jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires) y a Sergio Berni (ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires). Varios hinchas de Temperley recordaron que otros dos clubes importantes del partido de Lomas de Zamora, como Banfield y Los Andes, están viviendo momentos delicados dentro y fuera de la cancha.

En febrero de 2021, Martín Vila fue reelecto con el 55,73% de los votos para seguir siendo presidente del club Temperley por el periodo 2021-2023. Los vicepresidentes 1 y 2 del Gasolero son Sergio Gianturco (además, protesorero del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Lomas de Zamora) y Diego Molea (Rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora e integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación).

A raíz de los preocupantes hechos ocurridos sobre el final del partido dentro de la cancha y luego del mismo en las calles aledañas, Temperley publicó un comunicado oficial:

Nos dirigimos a nuestros hinchas, socios y socias por los violentos hechos ocurridos en el encuentro ante Quilmes.

Desde el año 2012, y en continuidad en la gestión de esta Comisión Directiva, hemos pregonado los valores familiares, la paz en nuestra casa y la mejora constante en la experiencia del socio y la socia que concurre al club.

Situaciones como las vividas ayer no pueden ni deben ser toleradas y, como grupo de trabajo encargado de abrir nuestra casa para todos ustedes en cada partido, nos sentimos completamente en falta. Desde aquí extendemos nuestras más sinceras disculpas a quienes pasaron un momento desagradable en la tribuna. El Club Atlético Temperley no puede ser noticia por este tipo de hechos.

Nos comprometemos a investigar a fondo lo ocurrido, así como también a saber qué fue lo que falló en un operativo policial que abonamos sin subestimar ninguna recomendación surgida de A.PRE.VI.DE y cuanto ente policial interfiera en el evento.

Estamos en un momento deportivo que nos necesita a todos juntos, trabajando a la par. Nos comprometemos a redoblar esfuerzos por sacar a Temperley adelante, pero, sobre todo, a que situaciones como las vividas en el día de ayer no se vuelvan a repetir.

Un mazazo futbolístico para el Gasolero

En el aspecto futbolístico, para Temperley el partido ante Quilmes tenía una gran trascendencia desde los números y en lo emocional, por ser un rival importante de la zona sur del conurbano. Es más, el viernes por la tarde los hinchas habían realizado un banderazo en el estadio en apoyo a los jugadores. Por ello, anoche se celebraba con euforia la victoria parcial (2-1) de los dirigidos por José María Chaucha Bianco...

Luis López, a los 28 minutos del primer tiempo y de cabeza, puso en ventaja a Temperley. A los 32 minutos del segundo tiempo igualó el Cervecero con un tanto del defensor Luis Barrios. Mientras que tres minutos después, Facundo Callejo, de penal, volvió a colocar a Temperley arriba en el marcador. Cuando las tribunas eran puro festejo, el equipo local tuvo un puñado de minutos para el olvido. En el segundo minuto de descuento, Quilmes igualó (gol en contra de Ezequiel Navarro). Y todo terminó de derrumbarse en el cuarto minuto adicional cuando un exRiver y Estudiantes de La Plata, Mariano Pavone, anotó el gol de la victoria por 3-2.

Quedan siete fechas en juego y los dos últimos equipos de la tabla van a descender a la Primera B (hoy son Santamarina, de Tandil, y Tristán Suárez, con 24 puntos cada uno). Hoy Temperley está 29°, con 28 unidades. Quilmes, asimismo, tiene 36 puntos y aspira a entrar en el Reducido para el segundo ascenso a la primera división.

