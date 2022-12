España y un rápido cambio de rumbo tras la decepción: Luis Enrique no seguirá como entrenador y ya se conoce a su reemplazante

escuchar

La eliminación de la selección de España en los octavos de final de Qatar 2022, por penales ante Marruecos, fue un shock mundialista que, indefectiblemente, dejaría heridas. Y una de las primeras “víctimas” de la decepción fue Luis Enrique : no continuará como director técnico del equipo. “Mi contrato se acaba, pero estoy muy a gusto en la selección. Si fuera por mí, seguiría toda mi vida, pero no es el caso”, había dicho el exjugador y DT de Barcelona antes de dejar Qatar.

“La dirección deportiva de la RFEF ha trasladado al presidente un informe en el que se determina que debe arrancar un nuevo proyecto para la Selección Española de Fútbol, con el objetivo de continuar con el crecimiento alcanzado en los últimos años gracias al trabajo realizado por Luis Enrique y sus colaboradores. Tanto el presidente, Luis Rubiales, como el director deportivo, José Francisco Molina, han transmitido al técnico la decisión adoptada”, comunicó la federación.

La llegada de Luis Enrique al aeropuerto de Barajas, en Madrid, tras el Mundial; fue recibido por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales

El futuro de Luis Enrique (52 años) ya parecía sentenciado tras la inesperada derrota frente a los marroquíes. El diario deportivo Marca, de Madrid, había publicado que la decisión de la RFEF de no continuar con el proyecto de Enrique respondía a que “estamos en el mismo punto que en 2018″, cuando la Furia se despidió en la misma instancia y por la misma vía ante el combinado anfitrión de la Copa. ”Desde ese día hasta hoy, no se notaron mejoras y estamos en el mismo punto. La confianza en Luis Enrique ya no es la misma”, destacó la misma fuente en diálogo con ese medio español.

Tras la eliminación ante Marruecos, el entrenador se mostró frustrado y asumió la responsabilidad por haber designado a los primeros tres ejecutores de los remates en la serie de penales, pues los tres fallaron y le allanaron el camino a los africanos para una clasificación histórica. Luis Enrique dijo estar orgulloso de sus jugadores, que debutaron en Qatar venciendo a Costa Rica por 7-0. La selección llegó a Medio Oriente como una de las favoritas a repetir el título logrado en Sudáfrica 2010, pero se marchó antes de lo previsto y la prensa de ese país fue impiadosa. ”El Mundial nos quedó grande”, tituló el diario Marca, que apeló a conceptos del propio entrenador cuando afirmó: “Fuimos eliminados en un torneo en el que pasamos de tenerlo todo a quedarnos sin nada”.

Luis Enrique abrazando a Sergio Busquets luego de la eliminación por penales ante Marruecos

El ciclo de Luis Enrique en la selección comenzó en septiembre de 2018, en reemplazo de Fernando Hierro, aunque fue interrumpido durante casi un año por la enfermedad y el fallecimiento de su hija. Los resultados más destacados del seleccionado durante su gestión fueron las semifinales en la Eurocopa 2020 (cayó con Italia) y el subcampeonato en la Liga de las Naciones de la UEFA 2021 (derrota por 2-1 ante Francia, en el estadio San Siro de Milán). Además, España terminó en el primer lugar de su zona en las eliminatorias para la Copa del Mundo qatarí. Dirigió 47 encuentros como seleccionador, con 26 triunfos, 14empates y 7 derrotas.

Esta Copa del Mundo no fue una más para Luis Enrique y su familia. Llegó a Qatar y por primera vez desde aquel doloroso mes de agosto de 2019 (cuando Xana, su hija más pequeña, falleció a los 9 años, tras luchar durante cinco meses contra un osteosarcoma, un cáncer de los huesos), volvió a hablar en público de ella, justo en el partido en el que España se enfrentó con Alemania: “Hoy no sólo jugamos contra Alemania, hoy también es un día muy especial porque Xanita cumpliría 13 añitos”. Su paso por Qatar no pasó inadvertido: sus charlas por Twitch, desde Doha, fueron una forma de comunicarse con los hinchas sin tener que trenzarse con los periodistas, a los que no les dejó pasar ni una coma.

No ha podido ser, lo hemos intentado pero no ha sido suficiente. Sentimos no haberos dado una alegría… así es el fútbol y la vida…a levantarse. pic.twitter.com/QXpl2ZlPu8 — LUISENRIQUE (@LUISENRIQUE21) December 6, 2022

El rey Felipe VI había salido en defensa de la selección y del DT a través de un mensaje en la cuenta de la Casa Real en Twitter. ”Aquí no acaba nada. Aquí, en este Mundial, empieza todo para una selección que tiene un gran camino por delante”, afirmó el monarca, un gran apasionado del fútbol.

La federación española reaccionó rápido y ya anunció al reemplazante. Será Luis de la Fuente, que se desempeñaba como técnico de la selección Sub 21 . “Ha dirigido con éxito en las categorías inferiores de la Selección desde su llegada a la RFEF. En 2015, se proclamó campeón de Europa con la selección Sub 19. En 2018, fue medalla de oro en los Juegos Mediterráneos con la selección Sub 18. En julio de 2018 fue nombrado seleccionador Sub 21 y un año más tarde, en 2019, se proclamó campeón de Europa en Italia conquistando el quinto entorchado para España tras imponerse en la final a Alemania (2-1). El seleccionador también es plata olímpica en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020″.

El nuevo seleccionador español debutará en marzo, en la fase de clasificación para la Eurocopa 2024 de Alemania, y dirigirá sus dos primeros partidos contra Noruega y Escocia.

🔴 OFICIAL | La @RFEF confía en Luis de la Fuente como nuevo seleccionador nacional @SEFutbol



✏️ La junta directiva debe aprobar el nombramiento el próximo lunes



🔗 https://t.co/Pj4Wf6McMx#VamosEspaña pic.twitter.com/V3iIvR5EUx — RFEF (@rfef) December 8, 2022

En cuanto al futuro de Luis Enrique, diferentes medios lo sitúan en Atlético de Madrid en un hipotético reemplazo de Diego Simeone, pero, al menos por el momento, son solamente rumores periodísticos.

“La RFEF desea enérgicamente la mejor de las fortunas a Luis Enrique y su equipo de trabajo en sus futuros proyectos profesionales. El técnico se lleva el cariño y la admiración de sus colaboradores en la selección y de toda la Federación, que siempre será su casa”, concluyó la federación. Una nueva etapa comenzará en el seleccionado español.

