Estados Unidos vs. Irán, en vivo: cómo ver online y el minuto a minuto del partido del Mundial Qatar 2022

14.50. ¿A qué equipo podrían enfrentar en los octavos?

Cuando comience Irán-Estados Unidos, lo harán conociendo cuál puede ser el próximo rival, en los octavos de final de Qatar 2022. Excepto que empaten, Gales derrote a Inglaterra y queden eliminados iraníes y norteamericanos, el que avance a la siguiente etapa de este encuentro podrá medirse con Países Bajos, si termina segundo en el Grupo, o Senegal, si queda primero en la zona.

14.30. Una espera con alta tensión

Los futbolistas iraníes entrarán nuevamente en el campo con una carga extra en sus espaldas. Sus familias han sido amenazadas con ser encarceladas y torturadas si los jugadores no “se comportan” en la previa del encuentro con Estados Unidos. Se asegura, incluso, que decenas de oficiales del Guardia Revolucionaria fueron reclutados para monitorear a los futbolistas iraníes, a quienes no se les permite mezclarse fuera del equipo o reunirse con extranjeros. Están en la mira: si cantan el himno nacional o si se abstienen; si publican mensajes de apoyo a los manifestantes o si asumen una postura más discreta. Hagan lo que hagan, como sucedió en los dos juegos anteriores, no escapan a las críticas en un país que vive una ola de manifestaciones sin precedentes luego de la muerte de la joven kurda Mahsa Amini, cuando estaba en custodia de la policía de la moral por supuestamente infringir las estrictas normas de vestimenta en ese país.

Los hinchas iraníes no escapan a la situación de su país en las tribunas de Qatar 2022. Clive Brunskill - Getty Images Europe

14.15. El pedido de Irán

Poco antes de que se enfrenten los seleccionados en la cancha, este martes, en Teherán exigieron que la FIFA elimine a Estados Unidos de la Copa porque publicaron en sus redes una imagen de la bandera iraní sin un emblema que representa la palabra Allah.

La bandera de Irán, sin símbolos en las redes de EE.UU.

13.50. Las posibles formaciones

De acuerdo a lo insinuado, los equipos pueden ser los siguientes:

Irán: Hossein Hosseini o Alireza Beiranvand; Ramin Rezaeian, Majid Hosseini, Marteza Pouraliganji y Milan Mohammadi; Ali Gholizadeh, Ahmad Nourollahi, Saeid Ezatolahi y Ehsan Hajsafi; Mehdi Taremi y Sardar Azmoun. DT: Carlos Queiroz.

Estados Unidos: Matt Turner; Sergiño Dest, Walker Zimmerman, Tim Ream y Antonne Robinson; Tyler Adams, Yunus Musah y Weston McKennie; Christian Pulisic, Timothy Weah y Haji Wright. DT: Gregg Berhalter.

13.40. Un partido con muchos condimentos

Estados Unidos e Irán se medirán desde las 16 (hora de la Argentina), en uno de los partidos con mayor morbo del Mundial por la enemistad extradeportiva entre ambos países y por la disputa de un lugar para los octavos de final de la competencia. El partido se jugará en el estadio Al Thumama de Doha, con el arbitraje del español Antonio Mateu Lahoz y la asistencia de sus compatriotas Pau Cebrián y Roberto Díaz.

El seleccionador de Irán, el portugués Carlos Queiroz

Irán suma 3 puntos en el Grupo B gracias a su triunfo por 2-0 ante Gales (1), con el que se recuperó de la dolorosa caída por 6-2 del debut ante Inglaterra, que suma 4 unidades luego de igualar con los Estados Unidos (2) en la segunda fecha de la zona.

En consecuencia, el seleccionado iraní del DT portugués Carlos Queiroz se asegurará un inédito boleto a octavos de final en caso de vencer a los norteamericanos, que también precisan ganar para pasar de ronda por quinta vez en diez participaciones en el Mundial.

