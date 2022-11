Selección argentina en Qatar 2022: Czeslaw Michniewic, el DT polaco, comparó a Lionel Messi con una leyenda del esquí

escuchar

DOHA (Enviado especial).- Todas las miradas se depositaron Czeslaw Michniewicz, The Special One polaco. El entrenador de Polonia es un hombre que suele generar eso. En propios y extraño. Con buen manejo de la oratoria, cambió desconfianza por ilusión. Es que está en la antesala de un choque en el que puede hacer historia, porque su equipo se enfrentará con la selección argentina y puede decidir la suerte de Lionel Messi en esta Copa del Mundo. Cuando le preguntaron por el rosarino, no dudó en compararlo con una leyenda del esquí: el italiano Alberto “La Bomba” Tomba.

“Messi se mueve en el césped como Alberto Tomba en una pista de esquí. Messi en la cancha es como Alberto Tomba en la montaña, es capaz de eludir a todos como Tomba puede sortear todo. Si empieza a hacer un slalom es difícil pararlo. El mundo entero lleva años pensando en cómo parar a Lionel Messi y ha hecho decenas de goles y asistencias. Obviamente, no es tan fácil detenerlo. No creo que alguna vez encontremos la respuesta final a esta pregunta. Dicho esto, fui al estadio a ver su partido contra México. Aprecié la táctica defensiva de México, que dejó a Argentina con muy pocas oportunidades. El problema es que cuando tienes a Messi no necesitas tantas ocasiones...”, dijo Michniewicz.

"Desde pequeño siempre apoyé a Argentina", dijo Czeslaw Michniewicz KHALED DESOUKI - AFP

La comparación con Tomba generó que los medios internacionales tomasen esa frase para entender el valor del elogio del entrenador de Polonia. Es que “La Bomba” Tomba, de 55 años, fue uno de los mejores esquiadores alpinos de la historia con tres medallas doradas en los Juegos Olímpicos, 4 Copas del Mundo en eslalon y 4 en eslalon gigante.

Y las palabras del entrenador polaco demuestran que hay una admiración por el fútbol en celeste y blanco: “Messi dijo que es su último Mundial, así que debe estar muy enfocado y motivado. Ha tenido problemas en el primer partido, pero muchos lo dan como candidato. Estoy muy feliz de enfrentar a Messi, porque yo iba a Barcelona a ver a Messi. En el gol de Messi contra México, los hinchas argentinos me abrazaron por más que se dieron cuenta de que era polaco”.

Incluso, Michniewicz admitió que como aficionado siempre apoyó a Argentina, pero dijo que no tendría emociones conflictivas durante el partido del miércoles: “Desde pequeño siempre apoyé a Argentina. Tienen una gran afición, un gran equipo, grandes personalidades como Mario Kempes en 1978 y otros jugadores. Ha habido muchos altibajos, pero siempre he apoyado a Argentina, aunque mañana no lo haré”.

"El mundo entero lleva años pensando en cómo parar a Lionel Messi y ha hecho decenas de goles y asistencias", dijo Czestaw Michniewicz Aníbal Greco - La Nación

El duelo entre la selección argentina y la de Polonia también se presentó como el gran choque entre Messi y Robert Lewandowski, pero Michniewicz no cree que todo se reduzca a ellos dos: ”No es sólo un partido entre Lewandowski y Messi, no es tenis. Robert necesita a sus compañeros, al igual que Leo necesita a los suyos. Confiamos en estos grandes delanteros, pero no pueden ganar solos”.

Disfruta en esta Copa del Mundo, no se detiene en los conflictos que lo rodean desde hace algunos años. Michniewicz, el “Mourinho polaco”, es el entrenador de la selección de Polonia desde el 31 de enero de 2022 y llegó Qatar resistido y con poca estabilidad, después de la escandalosa salida de Pablo Sousa. Entonces, cuando aparecen consultas sobre las miradas celosas sobre su gestión en la selección, él responde sin dudar: “El partido con Argentina no es un amistoso, es una batalla entre dos selecciones que quieren pasar de ronda. Es el mejor momento de mi carrera. No me preocupan las críticas”.