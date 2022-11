El ayuntamiento de París presiona para que el equipo de Messi ya no juegue en el estadio Parque de los Príncipes: “No somos bienvenidos”

escuchar

En medio de la Copa del Mundo de Qatar, se enardeció un conflicto que ya lleva varios capítulos. El ayuntamiento de París, propietario del Parque de los Príncipes, el estadio donde actúa como local el poderoso París Saint Germain , “presiona” para que el equipo abandone el lugar. “Ya no somos bienvenidos (...) Están jugando con nosotros y estamos cansados” , sentenció el presidente del PSG, el qatarí Nasser Al-Khelaifi. El dirigente aventuró que están buscando otras opciones.

“¿Van a dejar el Parque de los Príncipes o aún se puede llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de París?”, le preguntaron a Al-Khelaifi en el diario español Marca. Y el mandamás del PSG, el hombre que a mediados de 2021 firmó la llegada de Lionel Messi al club, respondió, sin vueltas: “Nuestra primera opción es quedarnos, pero creo que el Ayuntamiento no quiere que nos quedemos. Nos están presionando para que nos vayamos . Llevamos cinco años discutiendo con ellos. Cada vez son las mismas falsas promesas: hoy, mañana, estas elecciones, las próximas... Estamos cansados de esto”.

Vista aérea del Parque de los Príncipes, en París Archivo

Al-Khelaifi reconoció que están estudiando otras alternativas. “Me encanta el Parque de los Príncipes, es nuestra historia y lo respeto más que nada, y quedarnos siempre ha sido nuestra primera opción. Pero no creo que nos quieran allí. Se han invertido unos 80 millones de euros en el estadio de nuestro bolsillo, pero no es nuestro estadio . ¿Quién más haría algo así? Queremos un estadio como el resto de los clubes, necesitamos aumentar nuestros ingresos, tener un estadio mejor para nuestros aficionados, y que vengan más aficionados de los que podemos albergar. El Ayuntamiento cree que estamos bromeando, pero no lo hacemos y nos tomamos muy en serio otras opciones. Estamos estudiando otras alternativas porque creo que ya no somos bienvenidos en el Parque de los Príncipes. Están jugando con nosotros y estamos cansados”, afirmó, disgustado con la situación que vive el PSG.

La municipalidad de París recordó que el club disponía de un alquiler de 30 años pero que la inversión en la infraestructura y en el mantenimiento no iban necesariamente de la mano con una compra del estadio. ”Ellos (los dirigentes de PSG) dicen: inyectaremos 500 o 600 millones (de euros) en obras sólo si somos propietarios. Para nosotros, nuestra primera opción no es venderles el Parque de los Príncipes. Es el patrimonio de la ciudad, de los parisinos”, argumentó Emmanuel Grégoire, primer adjunto de la alcaldía de París, que además denunció “presión” del PSG.

El presidente qatarí del PSG, Nasser al-Khelaifi

El presidente del conjunto francés anunció que la valoración del PSG “supera los 4000 millones de euros en el mercado” y que hay distintos inversores interesados en tener una porción minoritaria del club. Además, desmintió la versión que surgió en Francia y que indica que luego del Mundial de Qatar finalizará el vínculo entre el PSG y Qatar Sports Investments, compañía propietaria del club. “Me hace reír, no sé si debería responder a esta pregunta la verdad, porque me parece una broma, ¿no? Esto es sólo el principio para QSI y PSG y todo lo que estamos haciendo. Estamos a punto de entrar en una segunda fase en la que veremos un crecimiento increíble. Nuestros días más emocionantes están aún por llegar para PSG y todo nuestro grupo”, declaró Al-Khelaifi.

El futuro del atacante Kylian Mbbapé en París siempre es un tema que está sobre la mesa. Al respecto, el qatarí, incómodo por los rumores, dijo: “Cada mes, cada semana e incluso cada día tengo que responder a esto. Acaba de renovar su contrato y todos estamos contentos. El equipo no ha perdido ningún partido en toda la temporada, ya hemos alcanzado los 100 partidos seguidos agotando las entradas...”.

Kylian Mbappé tiene contrato con París Saint-Germain, pero siempre hay chances de que emigre

Desde el primer momento de la designación, Qatar quedó en el ojo de la tormenta por el trato que le destina a los derechos humanos. Sobre el tema, Al-Khelaifi expresó: “No somos perfectos. Hemos cometido errores como todo el mundo , pero somos buena gente, agradable, acogemos a la gente, nos preocupamos por ellos. Recuerde que somos una nación pequeña, así que la amistad es importante. También creo que ha habido problemas antes con otras Copas del Mundo y eventos importantes, pero el juicio aquí ha sido completamente desproporcionado. En cualquier caso, mantendremos nuestra buena disposición y miraremos hacia delante de forma positiva. Para contextualizar lo que significa para la región y para nuestra gente, yo no estoy involucrado en la organización de la Copa Mundial, no tengo nada que ver con la organización, pero como todo el pueblo qatarí hoy sentimos que la están organizando para el mundo. Niños, mujeres, hombres, toda la gente, la generación joven, la más mayor, todos los cataríes y los no cataríes, todos tratando de que el torneo sea un éxito”.

LA NACION