Una historia de tensiones entre Juan Sebastián Verón, la AFA y un modelo de gestión

LA PLATA.- ¿Es posible ser campeón del fútbol argentino si el club está enfrentado con el presidente de la AFA? Sí. Estudiantes lo hizo. Juan Sebastián Verón quiere que su club crezca todo el tiempo. Sin importar la situación del país y las dificultades de su institución, el presidente siempre piensa que el Pincha puede ser un poco más grande. Y eso, tiene algún vínculo –aunque sea indirecto– con las Sociedades Anónimas Deportivas que, para la AFA, son una mala palabra.

La cuestión es simple: Verón no pretende que el Pincha se convierta en una SAD, pero sí admite la posibilidad de que la institución acepte capitales privados para no detener su progreso. Si bien Verón explicó que podría tratarse de un sistema híbrido (un club de los socios, pero que reciba aportes externos), en la AFA sospechan que su verdadera intención es otra y que Estudiantes va camino a convertirse en una SAD. “Son los mulos de una idea ajena a ustedes. No olviden que necesitan de los votos de la asamblea de AFA. Ya no hay DNU que nos obligue”, atacó por redes sociales Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio Tapia, hace menos de un mes.

La relación entre el Pincha y la AFA se resquebrajó y la Bruja no se achicó. “Hay que cambiar la forma de gestionar los clubes para lograr ese vínculo entre lo público y lo privado, y que todos ganemos. Los clubes ya no pueden crecer por sus propios medios. Van camino a la quiebra. El fútbol tiene que seducir a esos capitales y mostrar la veta del negocio para poder crecer. Si en ese negocio el privado y el club van de la mano, ¿cuál es el problema?”, explicó Verón. Y agregó: “Hay que ofrecer más alternativas sin que eso signifique vender el club. Que un privado venga a hacer un negocio que le sirva al club no significa ser una SAD”.

Jaja Vos y Otro que vive más en México que en Argentina, son los Mulos de una idea ajena a ustedes!!! No olviden que necesitan de los VOTOS DE LA ASAMBLEA DE AFA!! Ya no hay DNU que nos obligue. Cuando se conozca el proyecto que prepara AFA, quedarán ambos, con el culo al aire!!! https://t.co/q3UVINnjhY — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) April 13, 2024

El vínculo entre Estudiantes y la AFA está completamente roto. Esto a Verón parece no preocuparle demasiado. Su obsesión, actualmente, es la misma que la de 2014 cuando alcanzó la presidencia: que el Pincha crezca. Y por ahora lo cumple. Desde que se convirtió en dirigente, Estudiantes hizo un estadio nuevo para más de 30.000 personas y ganó dos nuevos campeonatos (Copa Argentina 2023 y Copa de la Liga 2024). El club es más grande que en 2014, más grande que hace unas semanas, cuando el Pincha no estaba enfrentado públicamente con la AFA.

A veces, en estas copas en las que se clasifica el cuarto de cada zona, un título no está directamente relacionado con el crecimiento de un club. Estudiantes no es el caso. En absoluto. El Pincha primero creció y después festejó.

Juan Pico Mónaco y Verón, en Miami, donde siguieron la final de la Copa de la Liga Instagram

Creció en infraestructura, creció en socios, afianzó un proyecto futbolístico y después dio dos vueltas olímpicas. La contratación de Eduardo Domínguez es un acierto. Cuando hace un año y medio Verón no podía consolidar un proyecto a largo plazo, le levantó el pulgar a un técnico que hoy, en La Plata, es prócer. Osvaldo Zubeldía ganó más de un título como técnico de Estudiantes y Sabella también. A ese grupo se sumó Domínguez.

“Gracias a todos ustedes y a los que alentaron desde cada rincón del mundo”, publicó Verón ayer con un video de la gente del Pincha en Santiago del Estero. Y amplió: “Gracias, enorme alegría: cuerpo técnico, allegados, a todos los que trabajan en el día a día del club”.

Estudiantes, campeón de la Copa de la Liga 2024 EDUARDO RAPETTI - AFP

La imagen del Chiqui Tapia en Santiago entregando los premios era necesaria, pero no alcanza para borrar el distanciamiento entre la AFA y su campeón. Verón piensa en los privados como idea para que su club continúe con su evolución y la idea de una posible SAD genera convulsión. “Quedarán ambos con el culo al aire”, finalizaba aquella publicación de Toviggino, en referencia a Verón, y al presidente de Talleres, Andrés Fassi. Ese mensaje, en La Plata, todavía retumba.

A Verón, ayer y hoy, eso no le preocupa. Estudiantes hizo su estadio modelo gracias a un banco de China y en el futuro analiza la posibilidad de crecer gracias a capitales privados. La AFA, claro está, se encuentra en la vereda opuesta...

¿Es posible ser campeón del fútbol argentino si un club está enfrentado con el presidente de la AFA? Sí. Estudiantes lo hizo. “Llegamos al techo y lo queremos empujar hacia arriba”, ha repetido Juan Sebastián Verón en los últimos meses. Se encuentre o no la AFA de por medio, eso piensa y estimula el presidente del club.