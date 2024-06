Eurocopa 2024: estas son las selecciones clasificadas a octavos de final

Escuchar

A la Eurocopa Alemania 2024 le resta una jornada de actividad para concluir la etapa de grupos y de los 24 seleccionados que comenzaron su participación hay 11 que clasificaron a octavos de final, cinco que ya quedaron eliminados y otros ocho que compiten por las cinco plazas restantes en la próxima etapa. Todo se definirá el miércoles con la última fecha de las zonas E (Ucrania vs. Bélgica y Eslovaquia vs. Rumania) y F (Georgia vs. Portugal y República Checa vs. Turquía).

Los equipos que avanzaron a la próxima instancia, la primera de eliminación directa, son el anfitrión, Suiza, España, Italia, Inglaterra, Dinamarca, Eslovenia, Austria, Francia, Países Bajos y Portugal. Los que todavía tienen posibilidades de hacerlo son Hungría, Rumania, Bélgica, Eslovaquia, Ucrania, Turquía, República Checa y Georgia. Quedaron afuera y cerraron su incursión en el campeonato Escocia, Albania, Croacia, Polonia y Serbia.

España es el único combinado que ganó los tres partidos en la etapa de grupos de la Eurocopa 2024 Petr Josek - AP

Octavos de final

29 de junio - Suiza vs. Italia - Estadio Olímpico de Berlín - Hora: 13

vs. - Estadio Olímpico de Berlín - Hora: 13 29 de junio - Alemania vs. Dinamarca - Signal Iduna Park de Dortmund - Hora: 16

vs. - Signal Iduna Park de Dortmund - Hora: 16 30 de junio - Inglaterra vs. 3° del D, E o F - Veltins-Arena de Gelsenkirchen - Hora: 13

vs. 3° del D, E o F - Veltins-Arena de Gelsenkirchen - Hora: 13 30 de junio - España vs. 3° del A, D, E o F - Rhein Energie de Colonia - Hora: 16

vs. 3° del A, D, E o F - Rhein Energie de Colonia - Hora: 16 1° de julio - Francia vs. 2° del E - Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf - Hora: 13

vs. 2° del E - Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf - Hora: 13 1° de julio - Portugal vs. 3° del A, B o C - Deutsche Bank Park de Frankfurt - Hora: 16

vs. 3° del A, B o C - Deutsche Bank Park de Frankfurt - Hora: 16 2 de julio - 1° del E vs. 3° del A, B, C o D - Allianz Arena de Munich - Hora: 13

2 de julio - Austria vs. 2° del F - RB Arena de Leipzig - Hora: 16

La tabla de mejores de terceros de la Eurocopa 2024 Canchallena

Cuartos de final

5 de julio - Ganador partido 3 vs. Ganador partido 1 - MHP Arena de Stuttgart - Hora: 13

5 de julio - Ganador partido 5 vs. Ganador partido 6 - Volksparkstadion de Hamburgo - Hora: 16

6 de julio - Ganador partido 4 vs. Ganador partido 2 - Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf - Hora: 13

6 de julio - Ganador partido 7 vs. Ganador partido 8 - Estadio Olímpico de Berlín - Hora: 16

Semifinales

9 de julio - Ganador partido 1 vs. Ganador partido 2 - Allianz Arena de Munich - Hora: 16

10 de julio - Ganador partido 3 vs. Ganador partido 4 - Signal Iduna Park de Dortmund - Hora: 16

Final

14 de julio - Ganador semifinal 1 vs. Ganador semifinal 2 - Estadio Olímpico de Berlín - Hora: 16

El Estadio Olímpico de Berlín será la sede de la final el próximo 4 de julio Twitter Bayern Munich

Tabla de campeones de la Eurocopa 2024

A lo largo de las 16 ediciones de la Eurocopa que se disputaron desde la fundación del certamen en 1960, Alemania y España son los que más veces gritaron campeón con tres títulos cada uno. Italia, ganador de la última, y Francia, se consagraron en dos oportunidades. Por último, seis selecciones levantaron el trofeo en una ocasión: Rusia, República Checa, Portugal, Países Bajos, Dinamarca y Grecia.

España y Alemania - 3

Italia y Francia - 2

Rusia, República Checa, Portugal, Países Bajos, Dinamarca y Grecia - 1

