Florian Wirtz: el joven prodigio del fútbol alemán fue tentado por Pep Guardiola para sumarse a Manchester City

Pep Guardiola busca futbolistas para rejuvenecer y relanzar a su Manchester City. El alemán Florian Wirtz llena todos los requisitos. Joven (21 años), con talento (lleva la 10 de Bayer Leverkusen, campeón de la pasada Bundesliga) y ambicioso (su sueño es ganar la Champions y ser considerado para el Balón de Oro). Por eso, en Alemania reportan que el entrenador catalán se reunió con el futbolista para ofrecerle ser el reemplazo de Kevin De Bruyne, que ya anunció que dejará la Premier League al final de esta temporada y su futuro puede estar en Arabia Saudita o en la MLS.

Según Bild, el DT catalán presionó el acelerador y habló de cifras. Manchester City podría pagar hasta ¡150 millones de euros! por el pase del joven talento alemán. Además, le ofrecería un sueldo de 25 millones de la misma moneda. Un paquete económico que podría cerrarles tanto al club de las aspirinas como al propio futbolista. Claro que Wirtz tiene un problema... en su propia casa. Sucede que su padre preferiría que Florian permaneciera en Alemania y jugara a partir de la próxima temporada en el Bayern Munich, que también perderá a un referente al final de la presente campaña: Thomas Müller.

Así juega Florian Wirtz

“El padre de Wirtz se reunió varias veces con Uli Hoeness [presidente honorario de Bayern Munich]. El interés del City eleva el precio, y el hecho de que el Leverkusen no quiera reforzar a un competidor directo, y que la relación entre los directivos del Bayern y del Leverkusen tampoco sea la mejor no ayuda a la situación”, detalla Bild. Hace un par de meses, Karl-Heinz Rummenigge, CEO del equipo bávaro, dejó en claro que fichar a Wirtz era uno de los objetivos del Bayern: “Todos en el club estamos de acuerdo en que es exactamente el jugador que queremos. No para debilitar a Leverkusen, sino para fortalecernos. Es el mejor jugador de Alemania”, declaró el dirigente en el Allgemeine Zeitung.

Bild, por su parte, agrega que hay otro club en la puja por el joven talento alemán: Real Madrid. Ni más ni menos. El equipo español debe definir el futuro de su entrenador, Carlo Ancelotti. Y quien podría suceder al italiano es Xabi Alonso, DT del Leverkusen. De esta manera, Wirtz tiene en su horizonte hasta cuatro posibilidades: Manchester City, Bayern, Real Madrid y... permanecer en Leverkusen. Entre todas las opciones, se cree que la favorita del futbolista es Madrid. Porque allí, rodeado de estrellas, tendrá más chances de cumplir su sueño de ser campeón de la Champions y conseguir el Balón de Oro.

El catalán Pep Guardiola piensa en talento joven para encarar la próxima temporada en Manchester City; el alemán Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) emerge como uno de sus objetivos para el próximo mercado de pases Manu Fernandez - AP

Wirtz se perdió cinco partidos y estuvo fuera de las canchas durante un mes por una lesión en el ligamento interno del tobillo derecho. Recién volvió el pasado 12 de abril, frente a Union Berlin: ingresó a los 12 minutos del segundo tiempo en reemplazo del español Aleix García. Sus números asustan: 15 goles y 13 asistencias -una valoración positiva de 28 puntos- en 39 partidos. “Estaba en la cancha todos los días. Con mi papá, mi hermana... con mis amigos. En la escuela teníamos una cancha chica a la que solíamos ir, incluso en los feriados, porque podíamos jugar en equipos con pocos jugadores. Era uno de los pocos que no tenía una PlayStation en casa. Entonces, me ponía a jugar con mis vecinos en la calle. Siempre tenía que hacer algo, incluso en vacaciones. ¡Y lo que más me gustaba era jugar al fútbol!“, confesó Wirtz en una entrevista con el periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Según Football Benchmark Report, una plataforma que compila datos estadísticos de los futbolistas, el joven alemán integra el top 10 de los jugadores más valiosos del mundo: ocupa el puesto 7, con un valor de mercado a febrero de 2025 que ascendía a 148,2 millones de euros. El líder en el escalafón es Kylian Mbappé (Real Madrid, 229,3 millones). Al francés lo siguen el noruego Erling Haaland (Manchester City, 188,4 millones), el brasileño Vinícius Jr. (Real Madrid, 186,2 millones), el inglés Jude Bellingham (Real Madrid, 183,9 millones), el inglés Bukayo Saka (Arsenal, 161,4 millones), y el español Lamine Yamal (Barcelona, 157,9 millones). Detrás de todos ellos se ubica Wirtz.

