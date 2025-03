Mundial de Clubes: la FIFA anunció premios millonarios, Boca y River hacen cuentas, y quién lo televisará en la Argentina

La FIFA pone especial énfasis en que su última creación, el Mundial de Clubes, sea un éxito en todos los niveles: futbolístico, económico y organizativo. El proyecto debió vencer diversas resistencias, sobre todo de las federaciones y las ligas europeas, que ven a la competencia con 32 equipos como una sombra sobre sus propios torneos continentales, además de sobrecargar un calendario que ya de por sí viene llevando al límite el físico de los jugadores, con una larga lista de lesionados de gravedad. No hay que olvidar se disputará este año en doce sedes en los Estados Unidos, entre el 12 de junio y el 13 de julio, período habitual de vacaciones para los jugadores.

En busca de provocar un impacto, el presidente Gianni Infantino, durante el Congreso de la FIFA, anunció este miércoles que el Mundial de Clubes distribuirá 1000 millones de dólares en premios. La noticia es de interés para Boca y River, los representantes de la Argentina, aunque no está definido cómo será la distribución de la recompensa de acuerdo con la ubicación final en el torneo y la posición en el ranking FIFA. Sí se prevé que el campeón embolse alrededor de US$100 millones. A modo de comparación, vale recordar que Botafogo, el último campeón de la Copa Libertadores, recibió 32 millones de dólares de premio. La FIFA proyecta ingresos por 2000 millones de la moneda estadounidense gracias al Mundial entre derechos televisivos, comerciales y venta de entradas.

Los 32 equipos distribuidos en ocho zonas BRENNAN ASPLEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En principio, según algunas fuentes cercanas a la máxima entidad del fútbol mundial, 575 millones serían destinados para repartir entre los participantes y 425 millones se dividirán por el desempeño deportivo. Se especula con que un primer club europeo, solo por participar, recibirá entre 60 y 90 millones, mientras los provenientes de la Conmebol (Boca, River y cuatro equipos brasileños) se asegurarían entre 10 y 15 millones, suma que podrán aumentar de acuerdo con los resultados que obtengan.

Conocido desde unos meses el sorteo, Boca, que ingresó al Mundial por el ranking de la Conmebol, compartirá la zona con Bayern Munich, Benfica y Auckland City, único representante de Oceanía. River, que también accedió por el ranking Conmebol, estará en el grupo con Inter de Milán, Monterrey (actualmente dirigido por Martín Demichelis) y Urawa Red Diamonds, de Japón.

“La Copa Mundial de Clubes no solo será la cumbre del fútbol de clubes, sino también una vívida demostración de solidaridad que beneficiará a los clubes en general a una escala que ninguna otra competición ha logrado jamás”, expresó Infantino, en relación a que la FIFA prevé un fondo de solidaridad del 15% para repartir entre los equipos que no intervienen en el torneo. El objetivo de este fondo es que no se produzcan desequilibrios en cada asociación entre los equipos que irán al Mundial y la gran mayoría que no tendrá actividad.

Riquelme, flanqueado por Delgado y Cascini, durante el sorteo del Mundial de Clubes

Infantino informó que el Mundial será un negocio económico para los clubes, del que no participará la FIFA, satisfecha con su función de organizadora: “Todos los ingresos generados por el torneo se distribuirán entre los clubes participantes y a través de la solidaridad de los clubes de todo el mundo, ya que la FIFA no se quedará ni un solo dólar. Las reservas de la FIFA, que están ahí para el desarrollo del fútbol mundial, permanecerán intactas”.

Durante el Congreso, la FIFA destacó su “sólida base financiera para desarrollar el fútbol en todo el mundo”. Aprobó por unanimidad el Informe Anual 2024, incluido el objetivo revisado de ingresos presupuestarios de 13.000 millones de dólares para el ciclo 2023-2026, en el que casi el 90% se invertirá de nuevo en el juego para impulsar significativamente el desarrollo del fútbol mundial.

Jorge Brito, presidente de River, en el sorteo del Mundial de Clubes BRENNAN ASPLEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Además, la FIFA anunció la creación del primer Mundial de Clubes femenino para 2028, en el que intervendrán 19 equipos. La Conmebol tendrá dos plazas directas y una más a través de una repesca.

Cómo se verá el Mundial de Clubes en la Argentina

La FIFA vendió los derechos globales de TV por 1000 millones de dólares a la cadena DAZN. La televisación para la Argentina será a través de DirecTV (DSports), poseedora de los derechos para Latinoamérica. La adjudicación incluye la administración de todos los contenidos que se difundan a través de televisión, banda ancha, radio, redes sociales y dispositivos móviles. La transmisión estará disponible para, al menos, 138 millones de personas en Sudamérica.

LA NACION