Eurocopa: cuáles son los cruces de cuartos de final, cuándo serán y cómo llegan los ocho equipos

La Eurocopa 2024 se prepara para lo mejor. Tras las victorias de Países Bajos y Turquía que este martes completaron los octavos de final, el torneo tiene sellados los cruces de cuartos, que comenzarán el viernes con el más atractivo: Alemania vs. España, en Stuttgart, a las 13 de Argentina.

Desde la paz de la Selva Negra, el seleccionado español está intentando bloquear tanto el desbordante entusiasmo de sus hinchas como la etiqueta de favorito para ganar el certamen antes de su partido del viernes contra el anfitrión. El equipo dirigido por Luis De la Fuente tiene el único registro perfecto de esta Eurocopa, con nueve goles en favor y uno en contra –ante Georgia, de Robin Le Normand–, en sus cuatro victorias.

“Intentamos estar un poquito al margen. Estamos en un entorno que no puede ser mejor para estar tranquilos, para preparar el partido y nosotros mismos de la mejor manera posible”, afirmó Mikel Oyarzabal en una conferencia de prensa en el lujoso hotel en el que se concentra la selección, situado en un idílico entorno rural en las afueras de la pequeña Donaueschingen, suroeste germano. El número 21 ingresó desde el banco en tres encuentros y fue titular en el restante, ante Albania, cuando la Roja ya tenía asegurada la clasificación para octavos.

La selección de España es la de mayor poderío ofensivo hasta ahora en la Eurocopa; será la rival de la anfitriona, Alemania. ALBERTO PIZZOLI - AFP

El delantero de 27 años, que cerró la paliza de 6-0 contra Alemania en la etapa de grupos de la Liga de Naciones de 2020, en Sevilla, no había nacido cuando se produjo la última victoria germana sobre España en un certamen oficial, en 1988. Algunos dicen que su selección consiguió “domar a la bestia”. Entre mundiales y Eurocopa, en esos 36 años unos y otros jugaron seis partidos oficiales, con tres éxitos de los ibéricos y tres empates.

También Alemania ganó su zona en este torneo, pero con suspenso. En rigor, en el segundo minuto adicional, Niclas Fullkrug logró el 1-1 ante Suiza que le permitió al local quedarse con el primer puesto. Tras el embelesador 5-1 a Escocia en el partido inaugural, los teutones apelaron al overol en los compromisos que siguieron, y el pasaje a cuartos llegó el sábado pasado luego del temporal que obligó a poner en pausa durante casi media hora el encuentro con Dinamarca en Dortmund. Tras ello llegaron los goles del 2-0 y el alivio.

“España tiene mucha confianza, siempre quiere tener el control del partido. Pero también nosotros queremos tenerlo en determinados momentos y ellos saben que contra nosotros no será fácil. Alemania está preparada para el desafío. Se enfrentarán los dos equipos que hasta ahora han jugado el mejor fútbol en este torneo y será un gran partido para los aficionados de todo el mundo”, analizó Leroy Sané, que ante los daneses fue titular por primera vez en el certamen, tras superar una inflamación ósea en la pelvis que lo condicionó durante los últimos meses. “Antes, cuando jugaba, necesitaba cinco o seis días para que desapareciera el dolor, ahora ya casi no lo siento”, comentó el delantero de Bayern, de 28 años.

Leroy Sané volvió a la titularidad en Alemania frente a Dinamarca; ya siente poco dolor y su DT puede disponer de él durante más minutos. Frank Augstein - AP

Es la parte de la llave que más atrapa camino a la final del 14 de julio en el estadio Olímpico de Berlín. El rival del ganador de esa llave saldrá del duelo que el mismo viernes, a las 16 de Buenos Aires, sostendrán Francia y Portugal en Hamburgo. Aunque sin derrotas en su recorrido, los franceses cedieron el primer puesto en el grupo a manos de los austríacos; casi perdieron a su estrella, Kylian Mbappé, por una fractura en la nariz sufrida en el primer encuentro y llegan a esta instancia con apenas tres goles conseguidos. Y vaya cómo: un penal y dos en contra.

Los Bleus estuvieron lejos de su potencial vistosidad hasta ahora, e incluso sufrieron para anotar. No obstante, sus rivales quedaron frustrados, porque su dura defensa logró que su arco fuera vulnerado solamente por Polonia. Y con un penal, marcado por Robert Lewandowksi para el 1-1 a falta de 11 minutos, que dejó segundo al equipo tricolor en la zona D. “Tenemos una solidez defensiva interesante. Es esencial en este nivel. No se trata sólo de defender bien; tuvimos buen control de la pelota. Hicieron todo lo posible para que no recibiéramos ningún gol, y recibimos sólo uno”, expresó el DT Didier Deschamps, que ya no ve a un conjunto de muy buena puntería, pero sí combativo y resistente. Incluso para blindarse de las limitaciones de su emblema, Mbappé, que para jugar necesita una máscara que le afecta la visión periférica. Remató sin acierto cinco veces en el 1-0 sobre Bélgica en octavos y marcó un solo gol en el torneo, de penal.

Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé estarán cara a cara el viernes en uno de los cuartos de final más atractivos de la Eurocopa: Portugal vs. Francia. Angel Martinez - UEFA - UEFA

Portugal no dejó escapar el primer puesto de su zona, pero en la última fecha cayó por 2-0 ante Georgia y en el primer mata-mata necesitó de los penales para superar a Eslovenia, en un estado de tensión y llanto que involucró a su mayor símbolo, Cristiano Ronaldo. A los 39 años, el crack luso tiene mojada la pólvora en su sexta participación en una Eurocopa. Pudo intentar el gol propio frente a Turquía (3-0) en un mano a mano pero le cedió la ocasión con el arco vacío a Bruno Fernandes. En cuatro partidos hizo 20 disparos, de los cuales 12 no fueron al arco, y falló un penal en el suplementario en el 0-0 del lunes pasado. Ese día terminó venerando a Diogo Costa, que atajó los tres remates de los eslovenos y se vistió de héroe. A CR7, no marcar lo llevó hasta las lágrimas en el entretiempo de la prórroga. De todas maneras, el delantero se animó a ser el primero en patear en la tanda de definición, en la que sí acertó. Con Mbappé se dará en cara a cara entre el presente y el pasado de Real Madrid.

La parte baja del cuadro se resolverá el sábado. En el primer turno, a las 13, Inglaterra y Suiza se medirán en Dusseldorf. Los dos llegan sin derrotas, pero sin que les sobren argumentos como para entusiasmarse. Los ingleses estuvieron al filo del abismo en los octavos, hasta que apareció Jude Bellingham con una media tijera en el quinto minuto agregado para llevar el partido a una prórroga, antes de ganarle por 2-1 a Eslovaquia. “Estaba a 30 segundos de volver a casa, de escuchar un montón de tonterías y de tener el sentimiento de haber dejado caer a todo un país. Y en un remate todo puede cambiar”, contextualizó el británico.

La chilena de Jude Bellingham fue salvadora para Inglaterra: marcó el empate en el tiempo de descuento y llevó el duelo al alargue, cuando los británicos derrotaron a Eslovaquia por 2-1. Marcus Brandt - dpa

Los suizos estuvieron cerca de quitarles el invicto a los alemanes, pero terminaron sacando del certamen a una apática Italia que apenas acertó un tiro al arco. El 2-0 para los helvéticos se dio con goles cerca del final del primer tiempo y al inicio del segundo. No debería ser considerado una sorpresa lo que está generando Suiza, aunque depende de la clase de Granit Xhaka, su generador de juego, y le anotaron en tres de los cuatro encuentros.

La otra llave se definió este martes. Países Bajos venció por 3-0 a Rumania y modificó su imagen después de avanzar como uno de los mejores terceros tras la derrota por 3-2 contra Austria. “Ésta fue la respuesta a nuestra última actuación: buen partido, buenos goles. Jugamos bien al fútbol”, enfatizió Cody Gakpo, que hizo un gol y una asistencia a Donyell Malen, el autor de los otros dos tantos. El sábado a las 16 el cuadro naranja se enfrentará en Berlín con Turquía, que se quedó con la última plaza en el lluvioso anochecer de Leipzig gracias al 2-1 sobre Austria, que tuvo un desenlace increíble.

“No tuvimos la suerte necesaria. El equipo intentó todo, pero es difícil cuando tenés en el arco [contrario] a Gordon Banks”, fue la frase que, con una particular metáfora que recordó a una gloria británica de los sesentas, utilizó el DT austríaco Ralf Rangnick para elogiar a Mert Gunok, autor de un rendimiento descollante. En especial por la última tapada, sobre la hora, con la que evitó el empate: una volada memorable en un cabezazo de pique al suelo de Christoph Baumgartner.

