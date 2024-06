Eurocopa: Jamal Musiala, la joya que no pudo convencer Inglaterra y tiene Alemania para ilusionarse con el título

Escuchar

Jamal Musiala se vio beneficiado del cambio de paradigma futbolístico que se dio en Alemania en las últimas dos décadas. No significa que hace 50 o 70 años, no hubiera tenido cabida, ya que Alemania también le hace lugar al talento que no está respaldado por una exuberante contextura física. Desde el excelso Fritz Walter hasta el chispeante Pierre Littbarski, dos biotipos de jugador opuesto al del histórico panzer.

Pero desde el Mundial que organizó en 2006, Alemania apuesta por un estilo más asociativo, de control de la pelota, de avanzar a través de la sucesión de pases. Se apartó un poco de sus raíces para volcarse hacia una forma de juego de vanguardia en el mundo. No es que el peso y la estatura dejaran de importar, pero ya no son requisitos indispensables para incursionar en el primer nivel. De hecho, Musiala mide 1,84m, pero su físico es más una espiga, no impacta por su masa muscular. Y en muchos de sus movimientos da la sensación de que no se mantendrá en pie, de endeblez, de escasa coordinación, pero ahí sale en su ayuda su notable capacidad técnica y visión. Un toque, una gambeta, un giro, todo un arsenal para despistar al rival e ir convirtiéndose en una de las figuras de Alemania en la Eurocopa.

Musiala, con la vista puesta en la pelota en un avance de Alemania; atrás lo observa Varga Darko Vojinovic - AP

De las potencias y candidatos al título, Alemania es la que arrancó más en forma. Asumiendo su responsabilidad de anfitrión ante un público con ansias de reivindicación, tantas como las de un seleccionado que viene de uno de unos los pasajes más oscuros de su historia, con eliminaciones consecutivas en la etapa de grupos en los últimos dos mundiales y unos insatisfactorios octavos de final en la Eurocopa 2021.

Tras la exhibición del debut con un 5-1 a Escocia, Alemania pasó por Stuttgart con un 2-0 sobre Hungría no exento de sustos, incluidas un par de atajadas de Manuel Neuer y otras tapadas oportunas de los defensores. Fue una Alemania menos compacta y homogénea que la del encuentro anterior. La historia se empezó a abrir con el gol de Musiala a los 22 minutos del primer tiempo, tras un pase de otra pieza destacada, Ilkay Gündogan, que aprovechó una desinteligencia entre el zaguero Orban y el arquero Gulácsi. Tras un arranque impetuoso de Hungría en la segunda etapa, Alemania aplacó esa reacción con el 2-0, de Gündogan, luego de una apertura de Musiala hacia la proyección del lateral Mittelstädt.

Segundo gol en la Euro de Musiala, que por sus condiciones se hace acreedor de la camiseta N° 10. Con 21 años cumplidos en febrero, mantiene la cara de niño con que Joachim Löw lo hizo debutar en 2021 con 18 años recién cumplidos. Ya suma 31 partidos con el seleccionado y en los últimos dos encuentros marcó tantos goles como en los 29 anteriores.

Alemania disfruta, confía y sueña con un Musiala que pudo jugar por otro seleccionado. De raíces nigerianas, su padre es inglés y su madre, alemana. Nacido en Stuttgart, a los 7 años se fue a vivir con su familia a Inglaterra, donde ingresó en la escuela de fútbol Whitgift, en Croydon. Con 10, se incorporó a la categorías inferiores de Chelsea. Ya se advertía que era un mediocampista especial, distinto. Las jugadas mejoraban cuando la pelota pasaba por sus pies. A diferencia de otros creativos, no caía en lagunas ni se desconectaba.

Los seleccionados juveniles de Inglaterra lo captaron enseguida. Pasó por el Sub 15, 16, 17 y 21. Coincidió en 13 partidos con otra perla: Jude Bellingham, autor del gol de Inglaterra en el triunfo ante Serbia. Recientemente, en una conferencia de prensa de la Eurocopa, Julian Nagelsmann, director técnico de Alemania, accedió a compararlos: “Jude y Jamal son dos grandes jugadores, pero son completamente diferentes. Bellingham es un jugador físicamente fuerte, que defiende y ataca, mientras que Musiala tiene excelentes habilidades para gambetear, marca goles, es joven y tiene mucho talento. Se desarrollarán maravillosamente a lo largo de los próximos meses y años”.

En Chelsea, Musiala iba adelantado, con 15 años ya integraba la categoría Sub 18. Los ojeadores y departamentos de scouting internacionales reparaban en ese flaquito algo quebradizo, pero dotado de una gran fineza técnica.

Musiala define de derecha y marca el primer gol de Alemania THOMAS KIENZLE - AFP

En Chelsea siguen recibiendo quejas de sus hinchas por haber aceptado en 2019 una oferta por Musiala de Bayern Munich por 200.000 euros. Estaban vendiendo a una joya sin calcular su proyección futbolística ni revaluación. El sitio Transfermarkt establece actualmente el valor de mercado de Musiala en 120 millones de euros.

De regreso a su país de nacimiento, Musiala siguió vistiendo la camiseta de Inglaterra en el Sub 21. Pero dos personas empezaron a influir para que desoyera las insistentes invitaciones para que representara al equipo mayor de los Tres Leones. Hasta se involucró el DT inglés Gareth Southgate en las gestiones. Pero Jamal escuchó a su madre alemana y al entrenador Hansi Flick, que lo subió a la primera división de Bayern Munich, donde con 17 años y 115 días es el debutante más joven en la Bundesliga, y le habló de las bondades de la Mannschaft, en la que había sido ayudante de campo de Löw y donde se reencontró con Musiala cuando asumió en el conjunto nacional.

“Es una delicia verlo jugar. Tiene esa soltura con la pelota para superar situaciones de presión”, lo elogió una vez Flick. Su compañero en Bayern Munich y la selección, Neuer, 17 años mayor, también lo ensalza: “Jamal no es un diamante en bruto. Está pulido. Vale oro, en la selección y también en el Bayern. Es clave”.

No fue sencillo para Musiala resolver entre los continuos cortejos de Alemania e Inglaterra. En una entrevista con The Athletic, respondió sobre el tema: “Lo pensé mucho. ¿Qué es mejor para mi futuro? ¿Dónde tengo más oportunidades? Al final, solo escuché el sentimiento que me decía que la decisión correcta era jugar por Alemania, la tierra en que nací. Aun así, no fue una decisión fácil. Cuando me encontré con Löw en Munich me mostró claramente mi camino hacia el equipo nacional. Me impresionó lo bien que estaba informado sobre mis virtudes y limitaciones”. Para Inglaterra quedó la resignación, como lo admitió Southgate: “Nos hubiera gustado que se quedara, seguro”. El tironeo entre Inglaterra y Alemania ya es historia, el futuro sigue siendo de Musiala.