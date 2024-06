Eurocopa: la emoción de Luka Modrić ante la frase de un periodista italiano

Escuchar

Con el dolor a flor de piel luego de que Italia empatara agónicamente el partido contra Croacia y dejara a su equipo al borde del abismo en la Eurocopa, Luka Modrić, el veterano capitán del equipo croata, se sentó frente a los periodistas para la conferencia de prensa y, entonces, volvió a emocionarse. Lo hizo ante la frase de un periodista italiano. “Solo quería decirte esto. Me gustaría pedirte que nunca te retires de tu carrera porque eres uno de los mejores jugadores que he comentado jamás”, le dijo el cronista y el futbolista no tuvo más que palabras de agradecimiento.

Modrić ya se había mostrado con ojos llorosos cuando el árbitro dio el pitazo final y puso a Croacia casi afuera de la siguiente fase del torneo que se disputa en Alemania. “Es difícil encontrar las palabras para describir cómo uno se siente cuando pierde de esta manera”, dijo el 10 tras sufrir el tanto de la igualdad de Italia en el último minuto de descuento. “El fútbol ha sido cruel”, agregó después de que su equipo viera cómo se le escapaba entre los dedos lo que parecía una victoria.

Un periodista italiano le provocó luego más emoción al jugador, que tiene 38 años: “Quería agradecerte todo lo que demostraste; no solo esta noche, sino a lo largo de su carrera. Una vez más, se despide como un jugador de primer nivel. Solo quería decirte esto. Me gustaría pedirte que nunca te retires de tu carrera como jugador porque eres uno de los mejores jugadores que he comentado jamás. Gracias”.

Mientras Modrić se quitaba los auriculares por donde había oído la traducción, varios aplausos coparon la sala de prensa. Entonces el capitán croata hizo un gesto de asentimiento, guiñó su ojo derecho y le contestó, emocionado: “Muchas gracias por este maravilloso homenaje. Desde el fondo de mi corazón te lo agradezco”.

Luka Modric venía de fallar un penal, pero en la jugada siguiente pudo poner el 1 a 0 para Croacia Sergei Grits - AP

“A mí también me gustaría jugar para siempre, pero probablemente llegará un momento en el que tendré que colgar los botines. Seguiré jugando no sé por cuánto tiempo más, pero muchas gracias por tus palabras”, cerró el 10 y volvió a guiñarle al periodista. Con su tanto, con sabor agridulce, el centrocampista del Real Madrid se convirtió en el goleador más veterano en la historia de la Eurocopa.

Italia obtuvo su pase para la siguiente ronda tras un empate agónico en 1, en el tiempo de descuento (90+8), ante la Croacia de Modrić, con pie y medio fuera del torneo. La igualdad dejó a la selección tercera con solo dos puntos. Aunque se clasifican los cuatro mejores terceros, la eliminación podría confirmarse en función de los resultados de este miércoles.

LA NACION