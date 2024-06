Copa América: la resistencia de Costa Rica bloqueó a Brasil, una selección con escasa magia

Escuchar

La historia la terminó por escribir Costa Rica. Los Ticos resistieron y neutralizaron a Brasil, y festejaron el empate 0 a 0 en el debut de las dos selecciones en el Grupo D de la Copa América. Un resultado que provocará alegría en el plantel más joven que presenta el torneo y que bajo la conducción del argentino Gustavo Alfaro inició un recambio.

Un marcador que provocará una oleada de análisis que seguramente no serán amables para con el Scratch, que no hizo pesar su enorme jerarquía individual para quebrar a un rival que nunca se apartó del libreto, ese que ordenaba defender, bloquear y soportar los múltiples ataques de la verdeamarela. Los 19 remates que ensayaron los brasileños no pudieron quebrar al arquero Patrick Sequeira, la figura de la noche, y esa ineficacia deberá corregir rumbo al partido del viernes con Paraguay. Costa Rica intentará continuar esta aventura maravillosa ante Colombia.

Raphinha remata y el arquero Patrick Sequeira, la figura del partido, ahoga el gol; Brasil ensayó 19 disparos, pero le faltó eficacia BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Una formación sin un N°10 definido y sin un N°9 de área, toda una rareza para la historia de Brasil. Sin esas dos figuras que en el pasado tuvieron un peso natural en las grandes conquistas y formaciones icónicas de la verdeamarela -desde Pelé a Neymar, pasando por Ronaldinho para la primera función; artilleros de la talla de Careca, Romario o Ronaldo-, debutó el equipo que dirige Dorival Júnior.

La extrañeza es que el nuevo modelo, ese que llegó con el rodaje de cuatro partidos –dos empates y dos victorias- es que la doble mágica función que cumplían las estrellas de otras épocas las realizó un mismo jugador en el estreno frente a Costa Rica, en California: Rodrygo lució el número que inmortalizó O’Rey, pero ejecutó movimientos desde tres cuartos de cancha hacia el área de los ticos. El futbolista que levantó la Orejona con Real Madrid fue un armador que se asociaba con Lucas Paquetá cuando el Scratch avanzaba por el centro, y un llegador para definir si el juego se volcaba por las bandas para que Raphinha y Vinicius Jr. marcaran el desequilibrio.

Rodrygo luce en la cancha la N°10 de Brasil, mientras que Neymar sufrió desde un palco el empate con Costa Rica PATRICK T. FALLON - AFP

En un desarrollo que siempre le resultó favorable, porque el encuentro se disputó en el campo costarricense –los dos zagueros centrales, Eder Militao y Marquinhos se plantaron en la mitad del campo-, los conejos de la galera que sacaba un ilusionista como Neymar o la estocada de un goleador como Gabriel Jesús, fueron los déficits que ofreció una estructura que dominó la pelota, se adueñó del espacio, pero le faltó inventiva para derribar el muro que levantó Costa Rica para bloquear el arco que defendió Patrick Sequeira, el arquero que reemplaza a un histórico como Keylor Navas, que empezó el nuevo ciclo, pero luego renunció.

Los chispazos de Vinicius Jr. fueron insuficientes, porque a la súper estrella de Real Madrid siempre le doblaron la marca y cuando la frustración lo envolvió se enredó en protestas y pedidos de foules; las lecturas de Lucas Paquetá mejoraron en el segundo tiempo, cuando el rival empezó a sentir el cansancio físico de tanto correr detrás de la pelota para cumplir el libreto que ordenó el seleccionador Gustavo Alfaro: un remate que devolvió el poste, una señal del crecimiento y la participación activa del volante de West Ham.

El resumen del empate entre Brasil y Costa Rica

A la superioridad manifiesta en el campo no faltaron las polémicas, porque el VAR anuló un gol de Marquinhos, tras una acción de pelota detenida: Raphinha lanzó el centro desde la izquierda, Rodrygo la desvió con el hombro derecho y el defensor corrigió en el área menor. El árbitro mexicano César Ramos anuló a instancia de sus compatriotas Guillermo Pacheco y Erick Yair Miranda, que trazaron las líneas.

La Conmebol utiliza la misma tecnología que en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, alejada del avance que se utiliza en la misma época en la Eurocopa, donde las revisiones demoran el juego apenas unos segundos. También una posible mano-penal de Juan Pablo Vargas protestó la verdeamarela, pero los reclamos no tuvieron recepción.

El lamento de Lucas Paquetá, después de que el palo rechazara un remate del volante de West Ham KEVORK DJANSEZIAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sin respuestas para quebrar un bloque defensivo que Costa Rica hizo crecer con las modificaciones –Alfaro sostuvo la línea defensiva de cinco jugadores y levantó un segundo vallado de cuatro volantes-, la imagen de Neymar en el estadio SoFi fue una añoranza para los torcedores, que observaban los intentos de Dorival Júnior por cambiar el rumbo: la juvenil estrella Endrick, que se despidió de Palmeiras en el cotejo con San Lorenzo, por la Copa Libertadores, para alistarse en Real Madrid –desembolsó 60 millones de euros- y Savinho, de 20 años y que jugó la pasada temporada en el sorprendente Girona, que terminó tercero en la Liga de España, tomaron la posta. La sangre joven, la que renueva a una selección que se despidió ante Croacia en los cuartos de final en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y perdió frente a la Argentina la final de la pasada Copa América en el Maracaná, sumó desbordes, mayor presencia en el área –aún más cuando el atacante Gabriel Martinelli suplantó al mediocampista Joao Gomes-, pero no doblegó a Sequeira, que le ahogó el festejo a Guillermo Arana y hasta debió a esforzarse ante un mal despeje de cabeza de su compañero Haxzel Quirós.

La resistencia de Costa Rica pareció claudicar en los últimos minutos, aunque los Ticos soportaron los últimos embates de una selección que tuvo paciencia, pero no inventiva para martillar. “Los resultados tardarán en llegar”, comentó Dorival Júnior, unos meses atrás. El empate recortará el tiempo de espera y aquel deseo de brindarle placer y alegría al público que mira frente al televisor no se cumplió en California, en el estreno de la Copa América.