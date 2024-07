Eurocopa: una final en la que España tiene el cartel de favorito con el que había llegado Inglaterra

Escuchar

En las especulaciones previas a la Eurocopa, de Inglaterra se esperaba que llegara a la final, pero también se creía que lo iba a hacer con más fútbol, con sus destacados solistas menos confundidos por un Gareth Southgate que rara vez encontró el sistema para sacar lo mejor de las individualidades. Avanzó a los tropezones, con más de una victoria agónica. Menos eran lo que imaginaban a España en el último día de la competencia, pero a fuerza de buen fútbol, de aportar frescura y atrevimiento con los juveniles Lamine Yamal y Nico Williams, se fue transformando en uno de los candidatos al título.

Europa tendrá este domingo un nuevo campeón en el nivel de selecciones, al sucesor de Italia, consagrado hace tres años en Wembley. España e Inglaterra se enfrentarán, a las 16 de la Argentina, en el estadio Olímpico de Berlín. Mientras el equipo de Luis de la Fuente irá por el cuarto título continental, que se agregaría a los obtenidos en 1964, 2008 y 2012, los británicos intentarán consagrarse por primera vez, salvar una extraña anomalía: los inventores del fútbol, dueños de una Premier League que es considerada la mejor liga del mundo, solo tienen una estrella, el título mundial de 1966. Y obtenido de local.

Gareth Southgate llevó a Inglaterra a la final, pero no evita los cuestionamientos ADRIAN DENNIS - AFP

“Seremos fieles a nuestro estilo, atacaremos”, expresó De la Fuente, que recupera al lateral Dani Carvajal, tras cumplir la fecha de suspensión. España es el único seleccionado que ganó todos los partidos. Por la etapa de grupos goleó 3-0 a Croacia, venció a Italia por 1-0, el mismo resultado con que los suplentes, ya con la clasificación resuelta, se impusieron a Albania. En cuartos de final eliminó en el suplementario a Alemania, por 2-1, y en semifinales, tras remontar una desventaja desde los ocho minutos del primer tiempo, superó 2-1 a Francia, otro candidato en la previa que decepcionó.

“El favoritismo lo dejamos para las casas de apuestas”, expresó De la Fuente sobre las buenas posibilidades que le asignan a su equipo, el más goleador de la competencia, con 13 tantos, seis más que los marcados por Inglaterra. España sorprendió gratamente, su estilo mostró una evolución respecto de su fundamentalismo por el pase y la posesión, recursos que le valieron una época dorada, con la conquista de dos eurocopas (2008 y 2012) y un Mundial (2010), pero también la hicieron previsible a medida que sus rivales la estudiaron para neutralizarla. Su eliminación en los octavos de final del Mundial de Qatar fue tras dar más de 1000 pases ante Marruecos sin marcar goles ni crear situaciones de gol en proporción a ese dominio. Le costó el puesto a Luis Enrique.

Harry Kane, un gran goleador que aun no ganó títulos en su carrera en clubes y el seleccionado Friso Gentsch - dpa

La actual versión, sin resignar el control de la pelota -con un promedio del 57 por ciento es cuarto en la tabla general de la posesión-, es más punzante con la habilidad en velocidad de Yamal (este sábado cumplió 17 años) y de Williams (el viernes cumplió 22, apuntado por Barcelona para contratarlo en este mercado de pases). Ambos ocupan las bandas con el perfil opuesto y marcaron un gol cada uno, muy elogiado el de Yamal a Francia, con un zurdazo combado, candidato a convertirse en el mejor de la competencia. También le dan al equipo una dinámica superior los aportes de Fabián Ruiz, un volante que cubre largas distancias, y Dani Olmo, con movimiento que siempre apuntan al arco rival.

“Nuestros jugadores son ganadores, campeones con sus equipos y tienen la oportunidad de poner a España en lo más alto. El futuro de este equipo es maravilloso, y su presente también. Estamos en un nivel competitivo que nos acerca mucho a la victoria. Pero Inglaterra tiene un marcado potencial y puede aparecer en la final con su mejor versión, que es de un nivel superior”, describió De la Fuente.

🗣️ Luis de la Fuente, seleccionador nacional: "Afrontamos el partido desde la tranquilidad y con el orgullo de poder ganar la #EURO2024. Muchos de nuestros jugadores tienen experiencia en estos partidos".



➡️ "Disputar una final es un recuerdo para toda la vida".#VamosEspaña pic.twitter.com/n4KBz9oc7C — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 13, 2024

Del otro lado, Southgate ató su continuidad al seleccionado a la obtención de la Eurocopa. Con casi ocho años al frente de The Three Lions, su contrato vence a fin de año. “El equipo mejoró en las últimas semanas, demostró un carácter y una resistencia extraordinarios”, expresó Southgate, señalado por sus críticos por diseñar un plan de juego aburrido y desaprovechar el caudal técnico de varios de sus jugadores. Phil Foden no es ni la mitad de desequilibrante de lo que fue en su temporada en Manchester City. Los miles de hinchas ingleses que viajaron a la Eurocopa le hicieron saber su descontento al entrenador cuando lo silbaron tras un partido en el que al final se acercó a la tribuna para saludar. No fue bien recibido.

Al entrenador inglés se le fueron tres partidos hasta encontrar al acompañante de Declan Rice en el doble pivote. No le funcionó el invento de Alexander Arnold, lateral de formación, y tampoco respondió Conor Gallagher. Finalmente quedó quien era la alternativa más lógica: Kobbie Mainoo, el dinámico juvenil que impresionó muy bien esta temporada en Manchester United.

Inglaterra debutó con un 1-0 a Serbia. El gol de cabeza de Jude Bellingham a los 13 minutos parecía anunciar al muy buen equipo que todos esperaban. Pero se fue estancando. Siguió un empate 1-1 con Dinamarca y un soporífero 0-0 ante Eslovenia. En octavos de final estuvo a segundos de quedar eliminado; Eslovaquia ganaba 1-0 y Bellingham empató a los 50 minutos del segundo tiempo. En el suplementario, Harry Kane puso el 2-1. En cuartos necesitó de los penales tras el 1-1 contra Suiza. Y se clasificó a la final tras revertir una desventaja y con un gol en el último minuto de Ollie Watkins para el 2-1 sobre Países Bajos.

La final también es especial para Kane, máximo goleador del seleccionado, con 66 tantos en 97 partidos. Su notable carrera tiene la peculiaridad de nunca haber ganado un título en el nivel de clubes, ni en sus 10 años en Tottenham ni en su primera temporada en Bayern Munich, repetido campeón de la Bundesliga y la Copa de Alemania. Cuando este sábado le plantearon que podría ser su primer título, respondió sobre su particular maleficio: “Uno intenta no pensar demasiado en ese aspecto. Sé lo que significaría para mí y para nuestro país, así que, por supuesto, lo tengo en mente y lo uso como motivación para intentar tener éxito”.

Las probables formaciones

España: Unai Simón; Dani Carvajal, Robin Le Normand o Nacho, Aymeric Laporte y Marc Cucurella; Rodrigo Hernández, Fabián Ruiz y Dani Olmo; Lamine Yamal, Álvaro Morata y Nico Williams. Director técnico: Luis de la Fuente.

Unai Simón; Dani Carvajal, Robin Le Normand o Nacho, Aymeric Laporte y Marc Cucurella; Rodrigo Hernández, Fabián Ruiz y Dani Olmo; Lamine Yamal, Álvaro Morata y Nico Williams. Director técnico: Luis de la Fuente. Inglaterra: Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Marc Guéhi y Kieran Trippier; Kobbie Mainoo y Declan Rice; Bukayo Saka, Phil Foden y Jude Bellingham; Harry Kane. Director técnico: Gareth Southgate.

Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Marc Guéhi y Kieran Trippier; Kobbie Mainoo y Declan Rice; Bukayo Saka, Phil Foden y Jude Bellingham; Harry Kane. Director técnico: Gareth Southgate. Árbitro: François Letexier (Francia).

François Letexier (Francia). Estadio : Olímpico de Berlín.

: Olímpico de Berlín. Horario : 16.

: 16. TV: ESPN y Disney+.